16 beknackte Autofahrer, die ihren Führerschein wohl im Lotto gewonnen haben

Autofahrer müssen einen Führerschein machen, um sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein ... eigentlich. Bei manchen Fahrern fragt man sich aber, wo sie diesen herhaben können. Ihre Fahrweise führt zu wirklich gefährlichen Zwischenfällen, die nicht immer glimpflich ausgehen.
Wir haben aus dem Internet für euch ein paar der ärgerlichsten Fälle von rücksichtslosen Fahrern herausgesucht.
#1 Zu viel Abstand zur Ampel
Diese Autofahrer bleiben ziemlich weit vor der Ampel stehen. Der Fahrer eines anderen Autos entschied dazu, diesen Platz zu nutzen. Unfair?
#2 Auto verfährt sich in der Dunkelheit
Dieses Auto wird fast zum Geisterfahrer. Aber wo will es am Ende tatsächlich hin?
#3 Fahrer verliert Kontrolle
Was ist ungünstiger? In den Graben zu fahren, oder vielleicht doch in den Gegenverkehr?
#4 Überholvorgang geht schief
Dieser Autofahrer wollte an einer engen Stelle das Fahrzeug rechts überholen. Doch die Lücke war nicht groß genug. Zum Glück gab es keinen Unfall.
#5 Auto blockiert Straße
Dieser Autofahrer wollte von der Nebenstraße auf die Hauptstraße abbiegen. Dass er dabei den Verkehr blockiert, scheint ihn wenig zu interessieren.
#6 Höhenbegrenzung einfach ignoriert
Wenn eine Höhenbegrenzung angegeben wird, sollte man sich an sie halten. Dieser LKW-Fahrer hielt es wohl nicht für nötig.
#7 Pause für einen kurzen Plausch
Es ist schön, wenn man Freunde hat. Aber muss man aussteigen und ihn begrüßen, und dabei den Verkehr aufhalten?
#8 Verfolgungsjagd
Das weiße Auto scheint das schwarze zu jagen. Am Ende kommt es zu einem Zusammenstoß. Was ist hier wohl die Vorgeschichte?
#9 Kein Gefühl fürs Einparken
Scheinbar kann es auch eine Herausforderung sein, einen kleinen Smart in einer riesigen Parklücke abzustellen.
#10 Karma?
Dieser Beifahrer wollte dem Fahrer des anderen Fahrzeugs eins auswischen und ihn mit Kaffee bewerfen. Das hat nicht ganz funktioniert, der Kaffee flog auf ihn zurück.
#11 Rücksichtsloses Überholen
Auf einer engen, zweispurigen Bergstraße sollte man vielleicht etwas vorsichtiger fahren. Aber das scheint nicht für jeden selbstverständlich zu sein.
#12 Abruptes Bremsen
Warum dieser Fahrer hier plötzlich stehen bleibt, ist unklar. Gut, dass der hinter ihm fahrende Autofahrer eine sehr schnelle Reaktionsfähigkeit hat.
#13 Das war knapp
Auch dieser Überholvorgang hätte ganz schnell ein ganz böses Ende nehmen können. Ganz knapp sind die Fahrer hier einem fatalen Unfall entkommen.
#14 Extreme Ungeduld
Dieser Autofahrer überholt rechts, während er rücksichtslos eine rote Ampel umfährt. Muss er etwa so dringend weiter?
#15 Straßenbahn ignoriert
Wenn es eine Straßenbahn gibt, sollten Autofahrer besonders vorsichtig sein. Dieser Autofahrer hat die herannahende Tram scheinbar nicht wahrgenommen. Scheinbar wurde glücklicherweise niemand verletzt.