  GIGA
  Tech
  Digital Life
  16 E-Books von Amazon kostenlos: Lustiges, Romantisches, Unheimliches und Fantastisches

16 E-Books von Amazon kostenlos: Lustiges, Romantisches, Unheimliches und Fantastisches

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Heute habe ich für euch 16 Gratis-Bücher im Kindle-Katalog gefunden. Eigentlich sogar noch mehr, denn eine ganze Krimireihe ist kostenlos. Holt euch die kostenlosen E-Books – bevor es dunkel wird.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Zwischen Berggipfeln und Tannenwipfeln: Ein Feelgood-Roman über Liebe und Freundschaft
Zwischen Berggipfeln und Tannenwipfeln: Ein Feelgood-Roman über Liebe und Freundschaft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:42 Uhr
Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5
Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:44 Uhr
Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane
Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:45 Uhr
Der verletzte Milliardär
Der verletzte Milliardär
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:51 Uhr
Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze)
Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:52 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1)
Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:37 Uhr
Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen
Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:05 Uhr
Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit
Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:31 Uhr
Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller
Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:36 Uhr
Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1)
Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:39 Uhr
Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1)
Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:43 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen
Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:03 Uhr

Bei der folgenden Serie einfach mal herunter scrollen: Alle Bände sind heute gratis!

Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5)
Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:46 Uhr
Bis zur letzten Ruhe und dann weiter
Bis zur letzten Ruhe und dann weiter
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:54 Uhr
Der Tote und das Gänseblümchen
Der Tote und das Gänseblümchen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:55 Uhr
Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4)
Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:56 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sklavin des Schicksals: Unter der Macht des Highlanders (Zwischen Ehre und Verlangen 5)
Sklavin des Schicksals: Unter der Macht des Highlanders (Zwischen Ehre und Verlangen 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:54 Uhr
Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze
Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:06 Uhr
Neon-Drache, Purpurroter Kuss: Eine dunkle Omegaverse-Mafia-Romanze
Neon-Drache, Purpurroter Kuss: Eine dunkle Omegaverse-Mafia-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:48 Uhr
Die Eismaschine der Liebe (Eisige Herzen 3)
Die Eismaschine der Liebe (Eisige Herzen 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 07:32 Uhr
Liebeslied für Laura
Liebeslied für Laura
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:44 Uhr
Weil ich dich vermisse: Ein Liebesroman
Weil ich dich vermisse: Ein Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 06:12 Uhr
Der Mechaniker: Eine zweite Chance in der Kleinstadt
Der Mechaniker: Eine zweite Chance in der Kleinstadt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:32 Uhr
Von Dir Verzaubert (Kiwis zum Verlieben 1)
Von Dir Verzaubert (Kiwis zum Verlieben 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 10:25 Uhr
Lovely Seasons With The Kings - Band 5: Amber
Lovely Seasons With The Kings - Band 5: Amber
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:27 Uhr
Mein dunkles Geheimnis – Welches trägst du in dir?
Mein dunkles Geheimnis – Welches trägst du in dir?
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:54 Uhr
Taxi, Tod und Teufel - Watt'n Mord
Taxi, Tod und Teufel - Watt'n Mord
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 06:12 Uhr
I Have a Secret (Sloane Monroe Serie 3)
I Have a Secret (Sloane Monroe Serie 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:50 Uhr
Fremde Blicke
Fremde Blicke
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 08:44 Uhr
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 08:29 Uhr
Ehrenhafte Erben: Das Vermächtnis der Ulmer Gulden
Ehrenhafte Erben: Das Vermächtnis der Ulmer Gulden
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:28 Uhr
Ferryl Shayde - Buch 2: Eine Studentenschaft
Ferryl Shayde - Buch 2: Eine Studentenschaft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 07:01 Uhr
Englisch lernen für den Urlaub
Englisch lernen für den Urlaub
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:33 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
