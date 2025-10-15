16 E-Books von Amazon kostenlos: Lustiges, Romantisches, Unheimliches und Fantastisches

Heute habe ich für euch 16 Gratis-Bücher im Kindle-Katalog gefunden. Eigentlich sogar noch mehr, denn eine ganze Krimireihe ist kostenlos. Holt euch die kostenlosen E-Books – bevor es dunkel wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Zwischen Berggipfeln und Tannenwipfeln: Ein Feelgood-Roman über Liebe und Freundschaft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:42 Uhr

Doktor Jensen und das große Glück: Arztroman: Der Wattenmeer-Arzt auf Sylt 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:44 Uhr

Wie verführe ich einen Duke und 2 weitere Regency Romance Romane Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:45 Uhr

Der verletzte Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:51 Uhr

Eine gefährliche Versuchung: Eine MM-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden (MM Mafia-Romanze) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:52 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gestohlenes Glück (Die Glücksreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:37 Uhr

Her Dragon Daddy: Eine Heiße Drachenwandler-Liebesgeschichte über Seelengefährten und Zweite Chancen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:05 Uhr

Das rote Tuch: Eine phantastische Reise durch die Zeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:31 Uhr

Brücke aus Atem: Ein Neo-Berlin-Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:36 Uhr

Riven: Ein Steampunk-Fantasy-Abenteuer (Die Riven Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:39 Uhr

Trapped in the Shadows: Eine Horror-Romanze (Spielhaus des Grauens 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:43 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Neun Leben bis zur Dämmerung: Gedehnte Atemzüge Zwischen Alarmen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:03 Uhr

Bei der folgenden Serie einfach mal herunter scrollen: Alle Bände sind heute gratis!

Das Kloster: Ein Patricia Duncan-Krimi (Ein Patricia Duncan Krimi 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:46 Uhr

Bis zur letzten Ruhe und dann weiter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:54 Uhr

Der Tote und das Gänseblümchen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:55 Uhr

Mordsgaudi in Fackenreuth: Absolut urkomische Krimikomödie aus Bayern (Fackenreuth Krimi 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:56 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sklavin des Schicksals: Unter der Macht des Highlanders (Zwischen Ehre und Verlangen 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:54 Uhr

Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:06 Uhr

Neon-Drache, Purpurroter Kuss: Eine dunkle Omegaverse-Mafia-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:48 Uhr

Die Eismaschine der Liebe (Eisige Herzen 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 07:32 Uhr

Liebeslied für Laura Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:44 Uhr

Weil ich dich vermisse: Ein Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 06:12 Uhr

Der Mechaniker: Eine zweite Chance in der Kleinstadt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:32 Uhr

Von Dir Verzaubert (Kiwis zum Verlieben 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 10:25 Uhr

Lovely Seasons With The Kings - Band 5: Amber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:27 Uhr

Mein dunkles Geheimnis – Welches trägst du in dir? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:54 Uhr

Taxi, Tod und Teufel - Watt'n Mord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 06:12 Uhr

I Have a Secret (Sloane Monroe Serie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 09:50 Uhr

Fremde Blicke Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 08:44 Uhr

Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 08:29 Uhr

Ehrenhafte Erben: Das Vermächtnis der Ulmer Gulden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:28 Uhr

Ferryl Shayde - Buch 2: Eine Studentenschaft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 07:01 Uhr

Englisch lernen für den Urlaub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 04:33 Uhr