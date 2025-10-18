16 fiese Tricks, mit denen Aldi, Lidl und Co. euch zum Kaufen animieren

© IMAGO / CHROMORANGE 15 / 17

Anzeige

An der Kasse werden bewusst Produkte platziert, die ihr ursprünglich wahrscheinlich gar nicht kaufen wolltet. Aber einen Schokoriegel oder Batterien kann man immer brauchen, oder? Die Aufmerksamkeit von Kindern darauf zu lenken, ist auch gewollt und oft auch wirksam.