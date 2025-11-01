Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
16 fiese Tricks, mit denen Aldi, Lidl und Co. ihre Gewinne steigern

Ein Lidl-Schild neben einem Aldi-Schild.
Supermärkte und Discounter sind gewieft, wenn es um Profitmaximierung geht.
Aldi, Lidl & Co. locken Kunden mit mehr als günstigen Preisen: clevere Tricks, verführerische Aufsteller und geschickt platzierte Waren sorgen dafür, dass wir am Ende oft mehr kaufen, als geplant. Diese Bilderstrecke zeigt ihre raffiniertesten Methoden.

#1 Die Einkaufswagen sind extra groß gebaut

Große Einkaufswagen = größerer Einkauf
Große Einkaufswagen = größerer Einkauf
Ihr wollt eigentlich nur ein paar Artikel einkaufen und schnell wieder gehen? Die extra großen, mit leicht schrägem Boden ausgestatteten Einkaufswagen sind bewusst so konzipiert, dass ihr meist mit erheblich mehr herausgeht als geplant.

#2 Händler-Trick

Bonbons
Bonbons
Wusstet ihr, dass dasselbe Produkt bei verschiedenen Einzelhändlern in unterschiedlich gefüllten Packungen im Regal liegen kann – und zwar zum selben Preis? Gewichtsangaben zu vergleichen lohnt sich in diesem Fall.

#3 Anbringung von verwirrenden Preisschildern

4 / 17
Preisschilder werden absichtlich so angebracht, dass ihr erst auf den zweiten Blick feststellen könnt, wie teuer das gewünschte Produkt wirklich ist.

#4 Frische Backwaren oder Backstation im Eingangsbereich

5 / 17
Die frischen Backwaren im Eingangsbereich oder in Kassennähe verbreiten angenehme Gerüche, die uns Appetit machen sollen, wenn wir den Laden betreten. Kauft ihr auch häufiger mehr ein, als geplant, wenn ihr hungrig seid?

#5 Der Sammelpackungs-Trick

6 / 17
Sammelverpackungen täuschen oft niedrigere Preise pro Stück vor. Die Produkte werden euch meist auch im kleineren Format angeboten.

#6 Angenehme Temperatur und Wohlfühlmusik

Frau geht durch Getränkeabteil eines Supermarktes
© IMAGO / Pond5 Images7 / 17
Mit schöner Musik werdet ihr bewusst entschleunigt und sollt dadurch mehr Zeit im Supermarkt verbringen. Konstante, weder zu hohe noch zu niedrigere Temperaturen spielen für den Wohlfühlfaktor auch eine entscheidende Rolle.

#7 Die Obst- und Gemüseabteilung spricht auch euer Unterbewusstsein an

Frau in Supermarkt wählt aus Gemüse
Frau in Supermarkt wählt aus Gemüse
Bunt leuchtendes, frisches Obst und Gemüse hat eine sehr angenehme Wirkung auf euch. Unter anderem schafft es Vertrauen, gute Laune und das Gefühl, verantwortungsvoll einzukaufen.

#8 Der Größere-Verpackungs-Trick

9 / 17
Die Verpackung eures Lieblingsproduktes wird größer, aber die Füllmenge kleiner? Wenn ihr das nicht nachprüft, lauft ihr Gefahr anzunehmen, das Produkt ist günstiger, weil es wie ein Schnäppchen aussieht, aber gar keines ist.

#9 Der Sonderangebots-Trick

Rote und gelbe Preisschilder
Rote und gelbe Preisschilder
Rote oder gelbe Preisschilder sollen euch den Eindruck vermitteln, hier gibt es ein Schnäppchen. Oft ist das nicht so, sondern soll eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zum Kauf animieren.

#10 Regelmäßige Umgestaltungen

Discounter-Mitarbeiter räumt Produkte in Regal um
© IMAGO / Andia11 / 17
Ihr haltet den regelmäßigen Umbau für Zufall und besondere Geschäftigkeit? Ist es auch, mit der Absicht, euch aus eurer Routine zu reißen und dazu zu bringen, mehr Zeit in den Märkten zu verbringen.

#11 Qualität wird vorgetäuscht durch überflüssige Siegel

12 / 17
Das FSC-Siegel gehört zu den umstritteneren Gütesiegeln. Es gibt auch einige, die gar nicht von offizieller Seite geprüft oder veraltet sind und dennoch Qualität suggerieren sollen, damit ihr das Produkt kauft.

#12 Der Markenwechsel-Trick

Raider Marken-Riegel
Raider Marken-Riegel
Oft wird ein Produkt unter einem neuen Markennamen eingeführt, und auch dazu genutzt, die Preise drastisch zu erhöhen.

#13 Skimpflation

14 / 17
Hersteller sparen Kosten und erhöhen ihre Marge dadurch, dass sie die wertgebenden Zutaten eines Produktes verringern oder ersetzen. Kaum zu durchschauen, wenn ihr nicht gewohnheitsmäßig Inhaltsangaben lest und vergleicht.

#14 Quengelware: Produkte auf Kinderaugen-Höhe

Kassenband mit verschiedenen Artikeln in einem Supermarkt
© IMAGO / CHROMORANGE15 / 17
An der Kasse werden bewusst Produkte platziert, die ihr ursprünglich wahrscheinlich gar nicht kaufen wolltet. Aber einen Schokoriegel oder Batterien kann man immer brauchen, oder? Die Aufmerksamkeit von Kindern darauf zu lenken, ist auch gewollt und oft auch wirksam.

#15 Weniger Füllmenge und gleichzeitige Preiserhöhung

16 / 17
Dieser Preistrick ist besonders perfide, denn der Inhalt schwindet dahin, während die Preise zeitgleich steigen. Doppelte Abzocke also.

#16 Teure Markenartikel auf Augenhöhe

Frau schaut auf Regal in Supermarkt
Frau schaut auf Regal in Supermarkt
Die Produkte ganz oben und ganz unten sind meist preiswerter, wenn ihr es aber eilig habt, nehmt ihr nur die Produkte auf Augenhöhe wahr. Günstige Waren schwer erreichbar zu platzieren, ist Absicht.

