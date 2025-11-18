16 geniale Apple-Ideen, die nie Wirklichkeit wurden

Apple brachte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche bahnbrechende Produkte auf den Markt. Die leistungsfähigen Macs, iPads und iPhones sind das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und bauen teilweise auf unveröffentlichten Prototypen auf, die nie in die Läden gelangten.
Wir stellen 16 Ideen von Apple vor, die sich bereits in der Entwicklung befanden, aber nie veröffentlicht wurden.
#1 Apple Car
Lange hielt sich das Gerücht, Apple arbeite an einem selbstfahrenden Auto. Tatsächlich forschte der Konzern über ein Jahrzehnt lang an dessen Entwicklung und investierte rund 10 Milliarden Dollar in das „Project Titan“ bis es 2024 zugunsten der Weiterentwicklung von Apple Intelligence eingestellt wurde. Im Video seht ihr, wie ein Apple-Auto vielleicht aussehen könnte.
#2 AirPower
2017 kündigte Tim Cook die kabellose Mehrzweck-Ladematte „AirPower“ an, die iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig laden könne. Doch technische Hürden verhinderten den Release.
#3 Magic Charger
Ein weiteres Apple-Projekt, das nie auf den Markt kam, war der „Magic Charger“, ein kabelloses „MagSafe“-Pad mit aufklappbarem Ständer zum bequemen Laden des iPhones.
#4 Paladin
1995 arbeitete Apple an einem All-in-One-Gerät fürs Büro, das Telefon, Computer, Scanner und Faxgerät vereinte. Der „Paladin“ wäre seinerzeit revolutionär gewesen, schaffte es aber nie in die Produktion.
#5 Apple Interactive Television Box
Die „Apple Interactive Television Box“ war ein Prototyp aus den 1990er-Jahren, mit dem Apple interaktives Fernsehen ins Wohnzimmer bringen wollte. Das Projekt scheiterte 1994.
#6 Apples 8-GByte-iPad
Das einfach ausgestattete Einsteiger-iPad der 2. Generation aus dem Jahr 2011 hatte lediglich 8 GB Speicher. Wäre es veröffentlicht worden, hätten Nutzer vermutlich wenig Freude daran gehabt. Wahrscheinlich hätte es ähnlich wie auf dem Bild ausgesehen.
#7 iPod-Phone
Bevor das erste iPhone mit Touchscreen auf den Markt kam, forschte Apple an einem „iPod-Phone“ mit Click-Wheel. Ausgestattet mit einem Mobilfunkmodem sollte der tragbare Musikplayer das Telefonieren ermöglichen. Wie das hätte aussehen können, zeigte Steve Jobs 2007 augenzwinkernd bei der Präsentation des ersten iPhones (Minute 03:10 im Video).
#8 Apple Bashful
In den frühen 1980ern entwickelte Apple mit dem „Apple Bashful“ ein Konzept-Tablet, das jedoch nie auf den Markt kam.
#9 Prototyp 1983
Hartmut Esslinger entwarf 1983 für Apple ein Festnetztelefon mit Touchscreen und Stylus, das nie veröffentlicht wurde.
#10 Apple PenLite
Noch ein frühes Tablet-Projekt aus den 1990ern: Der „Apple PenLite“ basierte auf der Technik des „PowerBooks“, schaffte es jedoch ebenfalls nicht in die Regale.
#11 PowerBook G5
Viele Fans hofften auf ein „PowerBook G5“. Doch stattdessen präsentierte Apple 2006 das „MacBook Pro“ als Nachfolger des „PowerBook G4“ (hier im Bild).
#12 Apple PowerBop
Der „PowerBop“ war 1993 Apples erstes „PowerBook“ mit drahtlosem Internetzugang. Der Release wurde jedoch gecancelt, da die Internetverbindung nicht fehlerfrei funktionierte.
#13 Apple W.A.L.T.
Das in den frühen 1990ern mit Bell South entwickelte „W.A.L.T.“ (Wizzy Active Lifestyle Telephone) war ein tragbares Bildschirmtelefon mit Adressbuch-, Fax- und PDA-Funktionen, das über Tasten am oberen Rand und einen Stylus bedient wurde.
#14 Apple Videophone PDA
Auf der MacWorld 1995 stellte Apple einen Apple Videophone/PDA-Prototyp vor, der Videotelefonie mit synchronisierter PDA-Funktionalität für den interaktiven Datenaustausch vereinte.
#15 Power Macintosh 9700
Der „Power Macintosh 9700“ war ein leistungsstarker Prototyp-Tower, besser bekannt als „Power Express“, den Apple 1997 präsentierte.
#16 Copland
„Copland“ war ein von Apple in den 1990er-Jahren geplantes Betriebssystem, das moderne Funktionen wie Multitasking und ein überarbeitetes Interface bieten sollte. Obwohl das Projekt an technischen Problemen scheiterte, flossen Ideen daraus in die Entwicklung von Mac OS 8 und 9 ein.