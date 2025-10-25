16 gewiefte Tricks, mit denen Aldi, Lidl und Co. euere Ausgaben steigern

Aldi, Lidl & Co. locken Kunden mit mehr als günstigen Preisen: clevere Tricks, verführerische Aufsteller und geschickt platzierte Waren sorgen dafür, dass wir am Ende oft mehr kaufen, als geplant. Diese Bilderstrecke zeigt ihre raffiniertesten Methoden.
#1 Die Einkaufswagen sind extra groß gebaut
Ihr wollt eigentlich nur ein paar Artikel einkaufen und schnell wieder gehen? Die extra großen, mit leicht schrägem Boden ausgestatteten Einkaufswagen sind bewusst so konzipiert, dass ihr meist mit erheblich mehr herausgeht als geplant.
#2 Händler-Trick
Wusstet ihr, dass dasselbe Produkt bei verschiedenen Einzelhändlern in unterschiedlich gefüllten Packungen im Regal liegen kann – und zwar zum selben Preis? Gewichtsangaben zu vergleichen lohnt sich in diesem Fall.
#3 Anbringung von verwirrenden Preisschildern
Preisschilder werden absichtlich so angebracht, dass ihr erst auf den zweiten Blick feststellen könnt, wie teuer das gewünschte Produkt wirklich ist.
#4 Frische Backwaren oder Backstation im Eingangsbereich
Die frischen Backwaren im Eingangsbereich oder in Kassennähe verbreiten angenehme Gerüche, die uns Appetit machen sollen, wenn wir den Laden betreten. Kauft ihr auch häufiger mehr ein, als geplant, wenn ihr hungrig seid?
#5 Der Sammelpackungs-Trick
Sammelverpackungen täuschen oft niedrigere Preise pro Stück vor. Die Produkte werden euch meist auch im kleineren Format angeboten.
#6 Angenehme Temperatur und Wohlfühlmusik
Mit schöner Musik werdet ihr bewusst entschleunigt und sollt dadurch mehr Zeit im Supermarkt verbringen. Konstante, weder zu hohe noch zu niedrigere Temperaturen spielen für den Wohlfühlfaktor auch eine entscheidende Rolle.
#7 Die Obst- und Gemüseabteilung spricht auch euer Unterbewusstsein an
Bunt leuchtendes, frisches Obst und Gemüse hat eine sehr angenehme Wirkung auf euch. Unter anderem schafft es Vertrauen, gute Laune und das Gefühl, verantwortungsvoll einzukaufen.
#8 Der Größere-Verpackungs-Trick
Die Verpackung eures Lieblingsproduktes wird größer, aber die Füllmenge kleiner? Wenn ihr das nicht nachprüft, lauft ihr Gefahr anzunehmen, das Produkt ist günstiger, weil es wie ein Schnäppchen aussieht, aber gar keines ist.
#9 Der Sonderangebots-Trick
Rote oder gelbe Preisschilder sollen euch den Eindruck vermitteln, hier gibt es ein Schnäppchen. Oft ist das nicht so, sondern soll eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen und zum Kauf animieren.
#10 Regelmäßige Umgestaltungen
Ihr haltet den regelmäßigen Umbau für Zufall und besondere Geschäftigkeit? Ist es auch, mit der Absicht, euch aus eurer Routine zu reißen und dazu zu bringen, mehr Zeit in den Märkten zu verbringen.
#11 Qualität wird vorgetäuscht durch überflüssige Siegel
Das FSC-Siegel gehört zu den umstritteneren Gütesiegeln. Es gibt auch einige, die gar nicht von offizieller Seite geprüft oder veraltet sind und dennoch Qualität suggerieren sollen, damit ihr das Produkt kauft.
#12 Der Markenwechsel-Trick
Oft wird ein Produkt unter einem neuen Markennamen eingeführt, und auch dazu genutzt, die Preise drastisch zu erhöhen.
#13 Skimpflation
Hersteller sparen Kosten und erhöhen ihre Marge dadurch, dass sie die wertgebenden Zutaten eines Produktes verringern oder ersetzen. Kaum zu durchschauen, wenn ihr nicht gewohnheitsmäßig Inhaltsangaben lest und vergleicht.
#14 Quengelware: Produkte auf Kinderaugen-Höhe
An der Kasse werden bewusst Produkte platziert, die ihr ursprünglich wahrscheinlich gar nicht kaufen wolltet. Aber einen Schokoriegel oder Batterien kann man immer brauchen, oder? Die Aufmerksamkeit von Kindern darauf zu lenken, ist auch gewollt und oft auch wirksam.
#15 Weniger Füllmenge und gleichzeitige Preiserhöhung
Dieser Preistrick ist besonders perfide, denn der Inhalt schwindet dahin, während die Preise zeitgleich steigen. Doppelte Abzocke also.