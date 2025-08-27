16 Gratis-Bücher bei Amazon – kostenlose E-Books über Kreuzzüge, Verführung, Herzklopfen, Schutzgeld, Katzenorden und Mord

Wie jeden Tag habe ich auch heute für euch ein paar kostenlose Bücher bei Amazon gesucht und gefunden. Dieses Mal sind wieder ein paar dicke Wälzer dabei, denn „jede Menge ist meine Lieblingszahl“.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Emely - (K)eine Liebe ohne Vergangenheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:44 Uhr

Always been you - Herzklopfen in Blossomville (Romantische Smalltown-Romance in New England 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:45 Uhr

Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 03:48 Uhr

Nashville Cowboy: DEUTSCH (Die Männer von Steingrat 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:46 Uhr

Geheime Verführung (Geheime Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:48 Uhr

Vertrag der Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:53 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Schattenschleier: Deathborne (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:55 Uhr

Wolfsschwur, Im Bann des Blutmondes: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:55 Uhr

Der Fátima-Code: Ein Thriller über das Dritte Geheimnis von Fátima – und die Wahrheit, die die Welt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:56 Uhr

Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:57 Uhr

Ungehemmt – Rock This Wolf: Ein paranormaler Rockstar-Liebesroman (AAVB-Akten: Berlin 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:59 Uhr

Der Orden des Animalus - Seelenkatze: Zweiter Band - eine Katze als Begleiterin, eine innige Freunds Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 09:00 Uhr

Heartless Hunter (für Fans von Supernatural und dunklen, spicy Märchen) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 09:00 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:51 Uhr

Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 09:19 Uhr

1189: In Nomine Domini (Kreuzzüge 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 08:54 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Pinienduft im Hotel Toscana Mare (Verliebt in Italien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:13 Uhr

Lila Tinte: Knocknashee Saga - Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:18 Uhr

No heartbreak, Mr. CEO Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:28 Uhr

Behind Last Love: Ein sommerlicher Wohlfühlroman & mit einer Prise Spannung vor den Kulissen Austral Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 05:21 Uhr

Herz über Kopf: Feelgood-Sommerroman mit Humor und Tiefe (Kiss me tender 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 07:49 Uhr

Dem Schicksal der Wölfe: Reverse-Harem-Romanze mit kurvenreicher Frau (Machtmagie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 05:16 Uhr

Die Auftragsjäger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:28 Uhr

Die Umlaufbahn der Splendor (Die MacLee Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 07:21 Uhr

Verbotener Alpha-Bär: Ein Paranormaler Roman (Die Gestaltwandler von Bridge Hollow 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 04:38 Uhr

Die Meerjungfrau in Hamburg: Paranormal Women’s Fiction – Urban Fantasy für Frauen ab 40 – endlich a Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 04:59 Uhr

Bleib stehen (Ein Sage-West-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 05:45 Uhr

Todeslust (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 04:19 Uhr

Eingecheckt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 05:09 Uhr

Extreme Gerechtigkeit (Ein Axel-Strike-Actionthriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:08 Uhr

Das Rätsel vom Bootshaus: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:10 Uhr

Erste Hilfe Kochbuch für den Notfall: Informationen zu Kochen ohne Strom-Krisenbewältigung-Verhalten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 04:53 Uhr

Genussvolle Ernährung Bei Adhs: Über 70 richtig gute Rezepte im großen Format – Ein Ratgeber und Koc Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2025 06:31 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.