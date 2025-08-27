16 Gratis-Bücher bei Amazon – kostenlose E-Books über Kreuzzüge, Verführung, Herzklopfen, Schutzgeld, Katzenorden und Mord

Wie jeden Tag habe ich auch heute für euch ein paar kostenlose Bücher bei Amazon gesucht und gefunden. Dieses Mal sind wieder ein paar dicke Wälzer dabei, denn „jede Menge ist meine Lieblingszahl“.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Emely - (K)eine Liebe ohne Vergangenheit

Always been you - Herzklopfen in Blossomville (Romantische Smalltown-Romance in New England 1)

Glücklicher Cowboy (Die Männer von Steingrat 1)

Nashville Cowboy: DEUTSCH (Die Männer von Steingrat 2)

Geheime Verführung (Geheime Serie 1)

Vertrag der Nacht

Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Schattenschleier: Deathborne (Band 1)

Wolfsschwur, Im Bann des Blutmondes: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+)

Der Fátima-Code: Ein Thriller über das Dritte Geheimnis von Fátima – und die Wahrheit, die die Welt

Dragons in Secret - Seele aus schwarzem Gold: Packende Urban-Fantasy mit Drachendynastien, Magie und

Ungehemmt – Rock This Wolf: Ein paranormaler Rockstar-Liebesroman (AAVB-Akten: Berlin 1)

Der Orden des Animalus - Seelenkatze: Zweiter Band - eine Katze als Begleiterin, eine innige Freunds

Heartless Hunter (für Fans von Supernatural und dunklen, spicy Märchen)

Krimis, Romane und Thriller
Bereit zu töten (Ein Rory-Wood-Thriller – Band 1)

Versteckte Vergangenheit: Ein spannender Psychothriller mit einer atemberaubenden Wendung

1189: In Nomine Domini (Kreuzzüge 1)

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Pinienduft im Hotel Toscana Mare (Verliebt in Italien 1)

Lila Tinte: Knocknashee Saga - Band 1

No heartbreak, Mr. CEO

Behind Last Love: Ein sommerlicher Wohlfühlroman & mit einer Prise Spannung vor den Kulissen Austral

Herz über Kopf: Feelgood-Sommerroman mit Humor und Tiefe (Kiss me tender 2)

Dem Schicksal der Wölfe: Reverse-Harem-Romanze mit kurvenreicher Frau (Machtmagie 1)

Die Auftragsjäger

Die Umlaufbahn der Splendor (Die MacLee Chroniken 1)

Verbotener Alpha-Bär: Ein Paranormaler Roman (Die Gestaltwandler von Bridge Hollow 2)

Die Meerjungfrau in Hamburg: Paranormal Women’s Fiction – Urban Fantasy für Frauen ab 40 – endlich a

Bleib stehen (Ein Sage-West-FBI-Thriller – Band 1)

Todeslust (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)

Eingecheckt

Extreme Gerechtigkeit (Ein Axel-Strike-Actionthriller – Band 1)

Das Rätsel vom Bootshaus: Kriminalroman

Erste Hilfe Kochbuch für den Notfall: Informationen zu Kochen ohne Strom-Krisenbewältigung-Verhalten

Genussvolle Ernährung Bei Adhs: Über 70 richtig gute Rezepte im großen Format – Ein Ratgeber und Koc

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
