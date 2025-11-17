16 kostenlose E-Books bei Amazon – so fängt die Woche gut an!

Eine schöne Mischung erwartet euch: Magie, Liebe, verstörende Thriller, ein Fantasy-Epos, Spuk, Bigfoot und Prinzen. Und ich weise mal wieder darauf hin: Scheut euch nicht, Bände in der Mitte einer Serie mitzunehmen. Häufig werden auch die anderen abwechselnd kostenlos.

Schnulzen, Liebe und Erotik

The Way you TOUCH me : (Small Town Romance): Valentine's Heartfelt Kisses 1

Bad Boss Challenge (VANCOUVER BOSS - REIHE 1) (Vancouver Boss Reihe)

HIS: Du wirst mir gehören! (Dark Romance) (Die Rinaldi Dilogie 1)

Home-Run-Baby: Das Herz des Basemans (Könige von Chicago North 3)

Jeder Letzte Zweifel (Die Braut Des Cowboys 1)

Wie der Bigfoot Weihnachten gewann

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die geheime Familie: ein fesselndes Spukhaus-Boxset

Sammeln: Hier waren bereits andere Bände kostenlos!

Maia Zafón: Lebensgier

Fatemarked (Die Schicksals-Chroniken 1)

Enduria - Die Zwillingsprinzen: Dunkelwelt Chroniken (Band 1)

Lockwoods Magic University: Das erste Jahr

Gebunden: Eine düstere Gestaltwandler-Romance (Wolf und Hexe 1)

Krimis, Romane und Thriller

Das gefrorene Fackelmädchen: Ein Fall für Sibelius Lange

Mord zu Weihnachten in Geißblatthain: Ein eigenständiger Krimi von Mallory Beck und Tabitha Chase (M

Therapie der Toten

Frauenmord in Venberg

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Herz von Skye: Das verborgene Banner (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 4)

Der Dichter und die Kurtisane: Ein Weihnachtsversprechen (Die Juwelen des Londoner Halbwelt 5)

Ins Herz gestohlen

Belonging – Wohin mein Herz gehört: (Silberfelde-Reihe, Band 1)

Die Tochter des Himmels: Sternenfall

Die Ausbildung des Hexenmeisters (Lehren in Dämonologie 1)

Dämonenzauber

HANNAH - Das Kind will nicht heiraten

Dr. Junkie - Berlin im Rausch: Band 2

Deadline Vegas

Mord im Maplewood Café: Eine Kleinstadtbäckerei, ein Neuanfang und ein mörderisches Rezept

Kopflos

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

