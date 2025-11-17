Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 16 kostenlose E-Books bei Amazon – so fängt die Woche gut an!

16 kostenlose E-Books bei Amazon – so fängt die Woche gut an!

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Eine schöne Mischung erwartet euch: Magie, Liebe, verstörende Thriller, ein Fantasy-Epos, Spuk, Bigfoot und Prinzen. Und ich weise mal wieder darauf hin: Scheut euch nicht, Bände in der Mitte einer Serie mitzunehmen. Häufig werden auch die anderen abwechselnd kostenlos.

Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Frühangebot an:

Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
139,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 10:24 Uhr

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

The Way you TOUCH me : (Small Town Romance): Valentine's Heartfelt Kisses 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:27 Uhr
Bad Boss Challenge (VANCOUVER BOSS - REIHE 1) (Vancouver Boss Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:33 Uhr
HIS: Du wirst mir gehören! (Dark Romance) (Die Rinaldi Dilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:33 Uhr
Home-Run-Baby: Das Herz des Basemans (Könige von Chicago North 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:34 Uhr
Jeder Letzte Zweifel (Die Braut Des Cowboys 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:35 Uhr
Wie der Bigfoot Weihnachten gewann
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:36 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die geheime Familie: ein fesselndes Spukhaus-Boxset
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:25 Uhr

Sammeln: Hier waren bereits andere Bände kostenlos!

Maia Zafón: Lebensgier
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:26 Uhr
Fatemarked (Die Schicksals-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:34 Uhr
Enduria - Die Zwillingsprinzen: Dunkelwelt Chroniken (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:39 Uhr
Lockwoods Magic University: Das erste Jahr
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:41 Uhr
Gebunden: Eine düstere Gestaltwandler-Romance (Wolf und Hexe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:43 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Das gefrorene Fackelmädchen: Ein Fall für Sibelius Lange
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:31 Uhr
Mord zu Weihnachten in Geißblatthain: Ein eigenständiger Krimi von Mallory Beck und Tabitha Chase (M
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:32 Uhr
Therapie der Toten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:45 Uhr
Frauenmord in Venberg
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:46 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Herz von Skye: Das verborgene Banner (Zwischen Ehre und Loyalität -Damen der Highlands- 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 02:37 Uhr
Der Dichter und die Kurtisane: Ein Weihnachtsversprechen (Die Juwelen des Londoner Halbwelt 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 07:18 Uhr
Ins Herz gestohlen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 04:25 Uhr
Belonging – Wohin mein Herz gehört: (Silberfelde-Reihe, Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 05:28 Uhr
Die Tochter des Himmels: Sternenfall
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 01:30 Uhr
Die Ausbildung des Hexenmeisters (Lehren in Dämonologie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 04:02 Uhr
Dämonenzauber
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 03:48 Uhr
HANNAH - Das Kind will nicht heiraten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 17:05 Uhr
Dr. Junkie - Berlin im Rausch: Band 2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2025 23:46 Uhr
Deadline Vegas
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 01:33 Uhr
Mord im Maplewood Café: Eine Kleinstadtbäckerei, ein Neuanfang und ein mörderisches Rezept
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 08:55 Uhr
Kopflos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.11.2025 01:29 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

