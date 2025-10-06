16 kreative Windows-Designs: So schön sind die alternativen Looks

Wer regelmäßig am PC sitzt, könnte früher oder später von dem klassischen Windows-Design gelangweilt sein. Heute stellen wir euch 16 erfrischende Designs vor, mit denen die Benutzeroberfläche so richtig aufgepeppt werden könnte.
Viele Nutzer haben richtig Spaß daran, bestehenden Dingen ein neues Design zu geben. Wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Windows-Designs gemacht, die wir auf Reddit finden konnten.
#1 Wenn Windows XP heute veröffentlicht werden würde
Kosmogamer777 hat sich Gedanken gemacht, wie Windows XP im modernen Design aussehen würde. Das ist das Ergebnis.
#2 Eine Kombination aus Windows 7 und Windows 11
Hier wurde der aus Windows 7 bekannte File Explorer im Design von Windows 11 gestaltet.
#3 Könnte so das Logo für Windows 12 aussehen?
Hier hat sich ein Nutzer Gedanken gemacht, wie das Logo für die neue Windows-Version aussehen könnte.
#4 Unauffällige Taskleiste
Was würde passieren, wenn man die Taskleiste nicht in einer anderen Farbe, sondern einfach verschwommen darstellen würde? Das hat User radinwaves ausprobiert.
#5 Windows 8 in schön
Hier hat ein Nutzer das Design von Windows 8 mit dem Aero Interface kombiniert. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.
#6 Media Player in MP3-Player-Optik
Hier hat sich ein User die Mühe gemacht, den Windows Media Player so zu designen, dass er aussieht wie ein echter MP3-Player.
#7 WinUI 3 ermöglicht ganz besondere Designs
Hier wurde mithilfe von WinUI 3 der Desktop neu gestaltet.
#8 Windows 95, aber im Jahr 2021
Hier hat ein User für sein Re-Design das klassische Windows 95 mit dem modernen Windows 11 kombiniert.
#9 Ein neuer Zeitstrahl
Statt einfach nur ein neues Design zu erstellen, hat sich Nutzer supsmashpastel einen eigenen Zeitstrahl erstellt und das Logo jeweils an seine Vorstellungen angepasst.
#10 Abgerundetes Design
Hier hat sich ein User die Mühe gemacht, mithilfe von PowerPoint eine Windows 11 Version zu erstellen, die auf ein rundes Design abzielt.
#11 Ein fleischiges Re-Design
Dieses Re-Design der Windows 11 Hintergrunds in fleischiger Optik hat uns bei unserer Recherche zum Schmunzeln gebracht.
#12 Wenn Microsoft bei dem alten Design geblieben wäre, statt zu Windows 2000 zu wechseln
Wie würde Windows aussehen, wenn Microsoft statt des Windows-2000-Designs bei Windows NT geblieben wäre? Ein User hat entsprechende Bilder erstellt.
#13 Klassische Hintergründe neu aufgelegt
Hier hat ein Nutzer den klassischen Wolkenhintergrund in verschiedenen Varianten neu aufgelegt.
#14 Windows XP Hintergründe im minimalistischen Design
Der Windows XP Hintergrund ist noch heute sehr bekannt und beliebt. Hier hat ein Nutzer ihn in verschiedenen Versionen minimalistisch re-designed.
#15 Windows Aero, aber modern
Hier hat ein Nutzer Windows Aero in die moderne Welt übertragen.