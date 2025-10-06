Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 16 kreative Windows-Designs: So schön sind die alternativen Looks

16 kreative Windows-Designs: So schön sind die alternativen Looks

Jana Schultz
Jana Schultz,
4 min Lesezeit
Mann schaut beeindruckt auf Laptop.
So habt ihr Windows noch nie erlebt.© IMAGO / Dreamstime / Bildbearbeitung GIGA1 / 17
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Wer regelmäßig am PC sitzt, könnte früher oder später von dem klassischen Windows-Design gelangweilt sein. Heute stellen wir euch 16 erfrischende Designs vor, mit denen die Benutzeroberfläche so richtig aufgepeppt werden könnte.

Viele Nutzer haben richtig Spaß daran, bestehenden Dingen ein neues Design zu geben. Wir haben uns auf die Suche nach den schönsten Windows-Designs gemacht, die wir auf Reddit finden konnten.

#1 Wenn Windows XP heute veröffentlicht werden würde

2 / 17
Anzeige

Kosmogamer777 hat sich Gedanken gemacht, wie Windows XP im modernen Design aussehen würde. Das ist das Ergebnis.

#2 Eine Kombination aus Windows 7 und Windows 11

3 / 17
Anzeige

Hier wurde der aus Windows 7 bekannte File Explorer im Design von Windows 11 gestaltet.

#3 Könnte so das Logo für Windows 12 aussehen?

4 / 17
Anzeige

Hier hat sich ein Nutzer Gedanken gemacht, wie das Logo für die neue Windows-Version aussehen könnte.

#4 Unauffällige Taskleiste

5 / 17
Anzeige

Was würde passieren, wenn man die Taskleiste nicht in einer anderen Farbe, sondern einfach verschwommen darstellen würde? Das hat User radinwaves ausprobiert.

#5 Windows 8 in schön

6 / 17
Anzeige

Hier hat ein Nutzer das Design von Windows 8 mit dem Aero Interface kombiniert. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen.

#6 Media Player in MP3-Player-Optik

7 / 17
Anzeige

Hier hat sich ein User die Mühe gemacht, den Windows Media Player so zu designen, dass er aussieht wie ein echter MP3-Player.

#7 WinUI 3 ermöglicht ganz besondere Designs

8 / 17
Anzeige

Hier wurde mithilfe von WinUI 3 der Desktop neu gestaltet.

#8 Windows 95, aber im Jahr 2021

9 / 17
Anzeige

Hier hat ein User für sein Re-Design das klassische Windows 95 mit dem modernen Windows 11 kombiniert.

#9 Ein neuer Zeitstrahl

10 / 17
Anzeige

Statt einfach nur ein neues Design zu erstellen, hat sich Nutzer supsmashpastel einen eigenen Zeitstrahl erstellt und das Logo jeweils an seine Vorstellungen angepasst.

#10 Abgerundetes Design

11 / 17
Anzeige

Hier hat sich ein User die Mühe gemacht, mithilfe von PowerPoint eine Windows 11 Version zu erstellen, die auf ein rundes Design abzielt.

#11 Ein fleischiges Re-Design

12 / 17
Anzeige

Dieses Re-Design der Windows 11 Hintergrunds in fleischiger Optik hat uns bei unserer Recherche zum Schmunzeln gebracht.

#12 Wenn Microsoft bei dem alten Design geblieben wäre, statt zu Windows 2000 zu wechseln

13 / 17
Anzeige

Wie würde Windows aussehen, wenn Microsoft statt des Windows-2000-Designs bei Windows NT geblieben wäre? Ein User hat entsprechende Bilder erstellt.

#13 Klassische Hintergründe neu aufgelegt

14 / 17
Anzeige

Hier hat ein Nutzer den klassischen Wolkenhintergrund in verschiedenen Varianten neu aufgelegt.

#14 Windows XP Hintergründe im minimalistischen Design

15 / 17
Anzeige

Der Windows XP Hintergrund ist noch heute sehr bekannt und beliebt. Hier hat ein Nutzer ihn in verschiedenen Versionen minimalistisch re-designed.

#15 Windows Aero, aber modern

16 / 17
Anzeige

Hier hat ein Nutzer Windows Aero in die moderne Welt übertragen.

#16 Windows 10 Icons im klassischen Design

17 / 17
Anzeige

Euch gefallen die modernen Icons nicht? Wie wäre es dann mit so einer Aufmachung im Windows XP-Stil?

Lesenswert
Anzeige