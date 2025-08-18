16 legendäre TV-Spots, mit denen Apple unser Bild von Technik verändert hat

4 / 17

Anzeige

Die Werbung aus dem Jahr 1983 markierte den Beginn der Partnerschaft zwischen Apple und Stars, die für das Unternehmen in Werbespots spielten. Es begann mit Kevin Costner, der einen Geschäftsmann darstellte. Apple sagte in der Werbung, in Zukunft würde es nur noch zwei Arten von Menschen geben: Computer-Nutzer und Apple-Nutzer.