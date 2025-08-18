16 legendäre TV-Spots, mit denen Apple unser Bild von Technik verändert hat

Apple-Produkte gelten für viele nicht nur als praktische Geräte, sondern auch als Statussymbol. Dies liegt auch an den gut gemachten Werbespots des amerikanischen Technikgiganten. Wir schauen auf 16 besondere Spots!
#1 „The Quadra Revolution“ – 1991
Wenn man die Werbung sieht, denkt man zunächst an eine Autowerbung. Geschwindigkeit, Kontrolle, die Landschaft – alles spielt auf eine Werbung für ein neues Fahrzeug an. Am Ende wird klar, worum es sich tatsächlich handelt: Werbung für den Mac Quadra im Jahr 1991.
#2 Super Bowl – 1984
Die Werbekampagnen beim Super Bowl sind immer außerordentlich besonders gestaltet. Auch die Apple-Werbung aus dem Jahr 1984 gehört dazu, in der Apple durch eine besondere Heldin repräsentiert wird.
#3 „Two Kinds of People“ – 1983
Die Werbung aus dem Jahr 1983 markierte den Beginn der Partnerschaft zwischen Apple und Stars, die für das Unternehmen in Werbespots spielten. Es begann mit Kevin Costner, der einen Geschäftsmann darstellte. Apple sagte in der Werbung, in Zukunft würde es nur noch zwei Arten von Menschen geben: Computer-Nutzer und Apple-Nutzer.
#4 „Start Up“ – 2022
Viele Töne von Apple-Geräten haben sich komplett in unser Unterbewusstsein verankert. Diese Geräusche wurden 2022 in einem Video zusammengestellt und vom Musikproduzenten A.G. Cook zu einem Musikvideo weiterentwickelt.
#5 „911“ – 2022
Dass die Apple Watch nicht nur ein Fitnesstracker ist, sondern auch in Notfällen hilfreich sein kann, stellte diese Werbung aus dem Jahr 2022 dar. In verschiedenen Situationen brauchten die Personen Hilfe – die Apple Watch half ihnen.
#6 „Whodunnit“ – 2021
Mit dem iPhone 13 wurde der Cinematic-Modus eingeführt, der bei Videos für besondere Schärfe/Unschärfe-Effekte sorgen kann. Der Werbespot wurde vom französischen Regisseur J.B. Braud direkt auf dem iPhone 13 gedreht.
#7 The Rock und Siri – 2018
Um Siri der Öffentlichkeit besser zu erklären, wurde 2018 eine Werbekampagne mit The Rock gestartet, der seinen Alltag mithilfe des digitalen Assistenten verbringt.
#8 „Romeo und Julia“ – 2016
2016 setzte Apple alles auf die Vermarktung der Kamera des iPhones 7. Zwei Kinder spielten Romeo und Julia. Die Werbung zeigte die Kameraqualität des iPhones und dass sich damit gedrehte Filme anfühlen, als wäre man selbst hautnah dabei.
#9 „Get a Mac“ – 2006-2009
Zwei Schauspieler – einer spielt einen Mac, einer einen Computer: Damit hat Apple von 2006 bis 2009 in 66 Spot-Varianten die Vorteile seiner Geräte gegenüber Windows-Computern herauszustellen versucht.
#10 „Misunderstood“ – 2013
Weihnachtswerbungen sind häufig besonders emotional gestaltet. Auch diese: die Familie bereitet sich auf Weihnachten vor, aber der Sohn der Familie spielt vermeintlich nur am Handy. Tatsächlich bereitete er aber eine Überraschung für die Familie vor ...
#11 „There’s An App For That“ – 2009
Dass das iPhone nicht nur ein Telefon, sondern ein smarter Alltagsbegleiter ist, sollte dieser Werbespot hervorheben. Für alles Mögliche gibt es Apps, die auf dem iPhone installiert werden können – 2009 noch etwas ganz Besonderes.
#12 Silhouettes – 2003
Von 2003 bis 2005 wurden die iPods von Apple stark beworben. Dazu zählte auch diese Werbekampagne, bei der verschiedene Künstler aufgetreten sind, deren Songs bei iTunes erhältlich waren.
#13 „3 Steps“ – 1998
Computer wurden verbreiteter, auch bei vielen Nutzern Zuhause gehörten sie Ende der 1990er-Jahre bald zur Standardeinrichtung. Der amerikanische Schauspieler und Sänger Jeff Goldblum erklärte, wie einfach ein Mac zu installieren sei.
#14 „Think Different“ – 1997
Steve Jobs kehrte zu Apple zurück. Und die Werbung dazu war vielleicht ein klein wenig größenwahnsinnig – Persönlichkeiten wie Martin Luther King, Albert Einstein und Ghandi wurden gezeigt. Menschen, die die Welt veränderten. Und diesen Persönlichkeiten möchte Apple laut Spot dienen.
#15 „Dinosaurs Multimedia“ – 1992
In diesem Werbespot von 1992 greift Apple seinen Konkurrenten Microsoft direkt an. Ein Vater will seinem Kind Dinos am Computer zeigen. Windows braucht in dieser Werbung aber so lange zum Laden, dass der Sohn zu einem Freund geht, um sich die Urzeitwesen dort anzusehen – dieser hat einen Mac.