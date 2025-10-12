16 MacBooks, die durch Sticker einzigartig wurden

Manche hüten ihr MacBook wie einen Augapfel – andere verwandeln es in eine Leinwand. Mit Stickern, Folien und Aufklebern verleihen sie ihm eine persönliche Note, bewahren das Gehäuse vor Kratzern und kaschieren bereits vorhandene Macken.
Hier sind 16 inspirierende Beispiele, bei denen aus schlichten MacBooks durch Aufkleber ganz besondere Exemplare wurden.
#1 Stickerbomb
Nein, das ist keine Skin-Folie! Dieses MacBook Pro ist vollständig mit Stickern bedeckt, sodass keine freie Fläche mehr zu sehen ist.
#2 Skin & DBZ-Sticker
Die coole „Abusement Park“-Skin von dbrand setzt die aus Japan stammenden „Dragon Ball Z”-Sticker perfekt in Szene.
#3 Pokémon meets MS-DOS
Viele kleine Sticker haben sich hier zu einem bunten Sammelsurium vereint. Besonders gelungen: das sauber ausgeschnittene Apple-Logo, das an die Zeiten erinnert, als der angebissene Apfel noch leuchtete.
#4 Das AdventureBook
Mit seinen zahlreichen Abenteuer-Stickern hat dieses MacBook ein Upgrade zum „AdventureBook“ bekommen.
#6 Sticker-Skin
Was wie eine wilde Sticker-Bombe wirkt, ist in Wahrheit ein Skin-Cover.
#7 Apple-Bombe
Mit Logos von Supreme, Vans und 10.Deep verwandelte sich dieses MacBook in ein kleines Sticker-Kunstwerk. Besonders ins Auge fällt die Bombe mit Apple-Logo in der Mitte des MacBooks.
#8 Streetart
Ein MacBook mit Banksy-Design verleiht dem Laptop eine persönliche Note und setzt gleichzeitig ein Statement.
#10 Album-Cover
Dieses MacBook schmücken die Album-Cover von Harry Styles, The Beatles, Taylor Swift und anderen Musikern.
#11 Spider-Verse
Dieses MacBook im Graffiti-Stil ist eine Hommage an die beliebten Marvel-Filme „Spider-Man: Into the Spider-Verse” und „Spider-Man: Across the Spider-Verse”.
#12 Zombie-Princess
Schneewittchen gehört vermutlich zu den bekanntesten MacBook-Decals – doch diese zombifizierte Disney-Prinzessin, die genüsslich in ihren Apfel beißt, hat sicherlich nicht jeder.
#13 Battle of the Bands
Oasis, AC/DC, Metallica und Nirvana – nur die Sticker von Top-Bands haben es auf den Displaydeckel dieses MacBooks geschafft.
#14 Holografische Sticker
Dank der vielen holografischem Sticker fällt dieses MacBook garantiert ins Auge.
#15 Rockabilly
Dieses MacBook zeigt sich im stylischen Rockabilly-Look mit Kussmund, Kirschen, 8-Ball und Gitarren.