  GIGA
  Tech
  Apple
  16 MacBooks, die mit Stickern in echte Kunstwerke verwandelt wurden

16 MacBooks, die mit Stickern in echte Kunstwerke verwandelt wurden

Nadine Neugebauer
Nadine Neugebauer,
4 min Lesezeit
MacBook auf einem Tisch vor Stadt
Mit Stickern wird euer MacBook einzigartig.
Manche hüten ihr MacBook wie einen Augapfel – andere verwandeln es in eine Leinwand. Mit Stickern, Folien und Aufklebern verleihen sie ihm eine persönliche Note, bewahren das Gehäuse vor Kratzern und kaschieren bereits vorhandene Macken.

Hier sind 16 inspirierende Beispiele, bei denen aus schlichten MacBooks durch Aufkleber ganz besondere Exemplare wurden.

#1 Stickerbomb

Nein, das ist keine Skin-Folie! Dieses MacBook Pro ist vollständig mit Stickern bedeckt, sodass keine freie Fläche mehr zu sehen ist.

#2 Skin & DBZ-Sticker

Die coole „Abusement Park“-Skin von dbrand setzt die aus Japan stammenden „Dragon Ball Z”-Sticker perfekt in Szene.

#3 Pokémon meets MS-DOS

Viele kleine Sticker haben sich hier zu einem bunten Sammelsurium vereint. Besonders gelungen: das sauber ausgeschnittene Apple-Logo, das an die Zeiten erinnert, als der angebissene Apfel noch leuchtete.

#4 Das AdventureBook

Mit seinen zahlreichen Abenteuer-Stickern hat dieses MacBook ein Upgrade zum „AdventureBook“ bekommen.

#5 Vorsicht, Monster!

Ein kunterbuntes MacBook übersät mit kleinen Monstern.

#6 Sticker-Skin

Was wie eine wilde Sticker-Bombe wirkt, ist in Wahrheit ein Skin-Cover.

#7 Apple-Bombe

Mit Logos von Supreme, Vans und 10.Deep verwandelte sich dieses MacBook in ein kleines Sticker-Kunstwerk. Besonders ins Auge fällt die Bombe mit Apple-Logo in der Mitte des MacBooks.

#8 Streetart

Ein MacBook mit Banksy-Design verleiht dem Laptop eine persönliche Note und setzt gleichzeitig ein Statement.

#9 Foto-Album

Zahlreiche Polaroids verleihen diesem MacBook eine persönliche Note.

#10 Album-Cover

Dieses MacBook schmücken die Album-Cover von Harry Styles, The Beatles, Taylor Swift und anderen Musikern.

#11 Spider-Verse

Dieses MacBook im Graffiti-Stil ist eine Hommage an die beliebten Marvel-Filme „Spider-Man: Into the Spider-Verse” und „Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

#12 Zombie-Princess

Schneewittchen gehört vermutlich zu den bekanntesten MacBook-Decals – doch diese zombifizierte Disney-Prinzessin, die genüsslich in ihren Apfel beißt, hat sicherlich nicht jeder.

#13 Battle of the Bands

Oasis, AC/DC, Metallica und Nirvana – nur die Sticker von Top-Bands haben es auf den Displaydeckel dieses MacBooks geschafft.

#14 Holografische Sticker

Dank der vielen holografischem Sticker fällt dieses MacBook garantiert ins Auge.

#15 Rockabilly

Dieses MacBook zeigt sich im stylischen Rockabilly-Look mit Kussmund, Kirschen, 8-Ball und Gitarren.

#16 Logomania

Volcom, Vans, Supreme und der Jumpman von Air Jordan – der Besitzer dieses MacBooks setzt auf Markenlogos, um seinem Notebook eine persönliche Note zu verleihen.

