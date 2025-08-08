Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  16 spektakuläre Smartphone-Fotos, die jede Kamera überflüssig machen

Vladimir Maar
4 min Lesezeit
Unglaublich aber wahr: Diese Bilder wurden mit einer Handy-Kamera aufgenommen.
Unglaublich aber wahr: Diese Bilder wurden mit einer Handy-Kamera aufgenommen.© IMAGO / Nedrofly Stock / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Moderne Smartphones erzeugen Bilder, die in vielen Bereichen mit professionellen Kameras mithalten können. Dank hochwertiger Sensoren, intelligenter Bildverarbeitung und vielseitiger Objektive sind die Ergebnisse kaum zu unterscheiden. Für viele Fotografen ist das Smartphone inzwischen ein anerkanntes Arbeitsgerät, das durch technische Qualität, Mobilität und sofortige Bearbeitung überzeugt.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 16 beeindruckende Fotos vor, die allesamt mit dem Smartphone aufgenommen wurden.

#1: Urbaner Riese

Urbane Fotografie mit dem Smartphone fängt spontane Alltagsszenen, Architektur und Streetlife authentisch ein, wie der Taipei 101 Wolkenkratzer bei Nacht im Bild von Instagrammer @joez19 zeigt.

#2: Schwanensee

Majestätisch und still taucht der Schwan aus dem nebelverhüllten See auf. Eingefangen mit einem iPhone 11 Pro Max von @emmafwright.

#3: Der Sprung

Er nahm all seinen Mut zusammen und sprang hinauf in Richtung der Wolken. Aufgenommen von @gmarino.

#4: Stillleben mit Himmel, Tauben und Mond

Fünf Tauben versammeln sich auf einer Straßenlaterne, während über ihnen der Mond ruhig am klaren Himmel schwebt. Der Moment wurde von @krysia.aparatka eingefangen.

#5: Ein Moment der Stille

Allein in seinem kleinen Boot lässt er die Ruhe des Sees auf sich wirken. Aufgenommen von @mariko_klug.

#6: Das Zusammenspiel von Licht und Schatten

Feines Licht bricht durch die Szenerie und wirft sanfte Schatten, die dem Moment Tiefe und stille Spannung verleihen – ein perfektes Zusammenspiel von Licht und Dunkel. Aufgenommen von @findinghalffull.

#7: Verborgene Welten

Die Linse eines Smartphones ist heute in der Lage, Details festzuhalten, die unserem Auge auf den ersten Blick oft verborgen bleiben. Das Foto wurde aufgenommen von @onorevole_2012.

#8: Im Wind gefangen

Wie ein flüchtiger Moment zwischen Traum und Wirklichkeit hüllt sich die Figur in wehende Transparenz, während Meer und Himmel zu verschwimmen scheinen. Der Moment wurde eingefangen von @royiphoneography.

Video: Rauscharme Fotos: So funktioniert Pixel Binning

Poster
Rauscharme Fotos: So funktioniert Pixel Binning10 / 18
Anzeige

#9: Der Wanderer

Eine zeitgenössische Neuinterpretation von Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“. Das Foto wurde mit dem Sony Xperia 1 IV von @jakubmaly.cz aufgenommen.

#10: Die Fahrt

Im Alltag eingefangen: Eine im Gedanken versunkene Person, eingerahmt von Licht, Glas und Bewegung. Das Foto wurde geschossen von @kimboid.

#11: Liebestanz

Es ist allgemein bekannt: Haben Tauben einmal ihren Partner gefunden, bleiben sie ein Leben lang zusammen. Dieser Moment wurde aufgenommen von @the.chronicles.of.sandra.

#12: Das Meer

Der Moment, in dem eine einzelne Person schwimmend das ungebändigte Meer durchquert. Das Foto wurde geschossen von @rosamariavs.

#13: Seerosenteich

Dieses Motiv eines Seerosenteichs wirkt, als sei es einem impressionistischen Gemälde entsprungen. Die Aufnahme stammt von @harnaka_harto.

#14: Linien und Kurven

Wie der Urheber dieses Fotos, @nils_spiegler, erklärt, genügt es, das Smartphone einfach auf den Kopf zu drehen und schon verwandelt sich eine alltägliche Szene in ein außergewöhnliches Motiv.

#15: Mikrokosmos

Eine filigrane Schneeflocke liegt auf einem roten Blatt. Das zeigt, wie kunstvoll und einzigartig die Formen der Natur selbst im kleinsten Maßstab sein können. Dieses Foto wurde aufgenommen von @jilllian2.

#16: Zwischen Religion und technischem Fortschritt

Wenn sich unerwartet ein Motiv mitten auf der Straße zeigt, ist das Smartphone oft sofort zur Hand. Dieser Moment wurde eingefangen von @viki_murray_photoartistry.

