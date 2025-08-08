16 spektakuläre Smartphone-Fotos, die jede Kamera überflüssig machen

Moderne Smartphones erzeugen Bilder, die in vielen Bereichen mit professionellen Kameras mithalten können. Dank hochwertiger Sensoren, intelligenter Bildverarbeitung und vielseitiger Objektive sind die Ergebnisse kaum zu unterscheiden. Für viele Fotografen ist das Smartphone inzwischen ein anerkanntes Arbeitsgerät, das durch technische Qualität, Mobilität und sofortige Bearbeitung überzeugt.
In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 16 beeindruckende Fotos vor, die allesamt mit dem Smartphone aufgenommen wurden.
#1: Urbaner Riese
Urbane Fotografie mit dem Smartphone fängt spontane Alltagsszenen, Architektur und Streetlife authentisch ein, wie der Taipei 101 Wolkenkratzer bei Nacht im Bild von Instagrammer @joez19 zeigt.
#2: Schwanensee
Majestätisch und still taucht der Schwan aus dem nebelverhüllten See auf. Eingefangen mit einem iPhone 11 Pro Max von @emmafwright.
#3: Der Sprung
Er nahm all seinen Mut zusammen und sprang hinauf in Richtung der Wolken. Aufgenommen von @gmarino.
#4: Stillleben mit Himmel, Tauben und Mond
Fünf Tauben versammeln sich auf einer Straßenlaterne, während über ihnen der Mond ruhig am klaren Himmel schwebt. Der Moment wurde von @krysia.aparatka eingefangen.
#5: Ein Moment der Stille
Allein in seinem kleinen Boot lässt er die Ruhe des Sees auf sich wirken. Aufgenommen von @mariko_klug.
#6: Das Zusammenspiel von Licht und Schatten
Feines Licht bricht durch die Szenerie und wirft sanfte Schatten, die dem Moment Tiefe und stille Spannung verleihen – ein perfektes Zusammenspiel von Licht und Dunkel. Aufgenommen von @findinghalffull.
#7: Verborgene Welten
Die Linse eines Smartphones ist heute in der Lage, Details festzuhalten, die unserem Auge auf den ersten Blick oft verborgen bleiben. Das Foto wurde aufgenommen von @onorevole_2012.
#8: Im Wind gefangen
Wie ein flüchtiger Moment zwischen Traum und Wirklichkeit hüllt sich die Figur in wehende Transparenz, während Meer und Himmel zu verschwimmen scheinen. Der Moment wurde eingefangen von @royiphoneography.
Video: Rauscharme Fotos: So funktioniert Pixel Binning
#9: Der Wanderer
Eine zeitgenössische Neuinterpretation von Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“. Das Foto wurde mit dem Sony Xperia 1 IV von @jakubmaly.cz aufgenommen.
#10: Die Fahrt
Im Alltag eingefangen: Eine im Gedanken versunkene Person, eingerahmt von Licht, Glas und Bewegung. Das Foto wurde geschossen von @kimboid.
#11: Liebestanz
Es ist allgemein bekannt: Haben Tauben einmal ihren Partner gefunden, bleiben sie ein Leben lang zusammen. Dieser Moment wurde aufgenommen von @the.chronicles.of.sandra.
#12: Das Meer
Der Moment, in dem eine einzelne Person schwimmend das ungebändigte Meer durchquert. Das Foto wurde geschossen von @rosamariavs.
#13: Seerosenteich
Dieses Motiv eines Seerosenteichs wirkt, als sei es einem impressionistischen Gemälde entsprungen. Die Aufnahme stammt von @harnaka_harto.
#14: Linien und Kurven
Wie der Urheber dieses Fotos, @nils_spiegler, erklärt, genügt es, das Smartphone einfach auf den Kopf zu drehen und schon verwandelt sich eine alltägliche Szene in ein außergewöhnliches Motiv.
#15: Mikrokosmos
Eine filigrane Schneeflocke liegt auf einem roten Blatt. Das zeigt, wie kunstvoll und einzigartig die Formen der Natur selbst im kleinsten Maßstab sein können. Dieses Foto wurde aufgenommen von @jilllian2.
#16: Zwischen Religion und technischem Fortschritt
Wenn sich unerwartet ein Motiv mitten auf der Straße zeigt, ist das Smartphone oft sofort zur Hand. Dieser Moment wurde eingefangen von @viki_murray_photoartistry.