16 Wege, wie Drucker uns zum Lachen und Verzweifeln bringen

Der Drucker ist der verräterische Komplize aller Deadlines.

Auf den ersten Blick mag das hier wie eine lustige Bilderstrecke aussehen, tatsächlich ist es ein humorvoller Blick auf das tägliche Drama mit Druckern. Wer schon mal Stunden damit verbracht hat, Papierstaus zu beheben, Patronen zu wechseln oder endlose Treiber-Updates zu installieren, weiß, dass es einem den letzten Nerv rauben kann.

Man könnte meinen, Drucker werden bald im Bundle mit Vorschlaghämmern verkauft. Wir helfen euch, es mit Humor zu nehmen und zeigen euch Momente, in denen der Drucker immer noch eine der größten Geduldsproben für den Büroalltag sind.