16 Wege, wie Drucker uns zum Lachen und Verzweifeln bringen

Auf den ersten Blick mag das hier wie eine lustige Bilderstrecke aussehen, tatsächlich ist es ein humorvoller Blick auf das tägliche Drama mit Druckern. Wer schon mal Stunden damit verbracht hat, Papierstaus zu beheben, Patronen zu wechseln oder endlose Treiber-Updates zu installieren, weiß, dass es einem den letzten Nerv rauben kann.
Man könnte meinen, Drucker werden bald im Bundle mit Vorschlaghämmern verkauft. Wir helfen euch, es mit Humor zu nehmen und zeigen euch Momente, in denen der Drucker immer noch eine der größten Geduldsproben für den Büroalltag sind.
Der Klassiker: Papierstau, aber ohne Papier
Der Drucker schreit nach Papierstau, dabei ist nicht mal ein Blatt in der Nähe verklemmt. Er lebt halt in einer Parallelwelt.
Papierstau, aber dieses Mal echt
Manchmal passiert es einfach: Das Papier bleibt hängen, und der Drucker meckert berechtigt. Endlich stimmt mal die Fehlermeldung – nur, dass man jetzt trotzdem fünf Minuten versucht, die verrutschten Blätter zu befreien.
Erste Begeisterung hält nicht lang
Ein neuer Tintenstahl-Drucker funktioniert die ersten Stunden noch recht gut. Dann zeigt er sein wahres Gesicht.
Druckauftrag kommt mit drei Tagen Verspätung
Ihr habt euch schon damit abgefunden, dass euer Dokument nicht gedruckt wird und plötzlich geht der Drucker los? Drucker sind eben keine Maschinen, sondern divenhafte Künstler.
Kein Schwarz, weil Cyan fehlt
Der Drucker weigert sich, schwarz zu drucken, nur weil die Cyan-Patrone leer ist. Logik? Fehlanzeige. Euer Dokument wird bunt oder gar nicht – der Drucker bestimmt die Farbregeln, nicht ihr.
Drucker meldet „offline“ – obwohl er neben dir steht
WLAN, Kabel, Neustart – alles passt. Aber der Drucker hat beschlossen: Heute ist nicht sein Tag.
Patrone leer – aber druckt trotzdem weiter
Euer Drucker behauptet, die Patrone sei komplett leer. Dann druckt er noch 30 Seiten ohne Probleme. Man fragt sich: Lügen Drucker eigentlich absichtlich oder haben sie einfach ihren ganz eigenen Humor?
Raumtemperatur zu kalt
Manchmal meldet der Drucker ernsthaft, dass ihm zu kalt ist zum Arbeiten. Vielleicht hilft ein Pulli oder ein Heizstrahler.
Tintenkosten teurer als ein neues Gerät
2025 sind die Patronenpreise immer noch so absurd hoch, dass man sich fragt, ob es nicht einfacher wäre, lieber einen neuen Drucker zu kaufen, statt Tinte nachzufüllen. Außerdem haben die Hersteller immer neue Tricks, um Fremdpatronen zu blockieren. Euer Drucker ist jetzt also Security-Experte.
Fach 1 ist leer – nimm halt Fach 2!
Der Drucker weigert sich strikt, das Papierfach zu wechseln und erfindet lieber kreative Ausreden.
Okay, manchmal ist menschliches Versagen schuld
„Papier? Schon drin!“ Manchmal sucht man den Fehler beim Drucker – dabei steckt das Papier noch fein säuberlich in der Verpackungsfolie. Tja, das ist dann weniger Technik-Problem als klassisches menschliches Versagen.
Testseiten – immer und überall
Kaum denkt man, die Einstellungen sitzen, werden Testseiten fröhlich weitergedruckt. Offensichtlich nutzt er die nächtliche Ruhe, um seine künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren.
Den Drucker beschwichtigen
Der Drucker streikt und nichts hilft. Kreative Nutzer haben herausgefunden: ein Lied singen, wild mit den Armen wedeln oder ein kleines Tänzchen aufführen, kann Wunder wirken. Offensichtlich liebt er Aufmerksamkeit und Lob fast so sehr wie Tinte.
Druck abbrechen? Nicht mit mir!
Ihr klickt auf „Abbrechen“ und der Drucker denkt nur: „Moment, ich drucke noch zu Ende!“ Offensichtlich hat er seinen eigenen Zeitplan und lässt sich nicht reinreden.
Der „Geisterdruck“
Wenn der Drucker plötzlich nachts anfängt zu arbeiten: Niemand weiß, woher die Seite kam. Wahrscheinlich arbeitet er nachts an seinem Roman.