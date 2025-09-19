16 wunderschöne Apple Stores, die es wirklich gibt

Apple Stores sind modern und schlicht: Hinter großen Glasfronten präsentieren sich offene Räume mit großen Holztischen, auf denen die neusten iPhones, iPads, Macs und Apple Watches liegen – alles zum Anfassen und Ausprobieren.
Einige Apple Stores stechen durch ihre besondere Architektur hervor. Wir zeigen euch die weltweit schönsten Standorte.
#1 Apple Fifth Avenue in New York
Der Apple Store auf der Fifth Avenue ist bekannt für seinen ikonischen gläsernen Würfel, der als Eingang dient. Ihn umgeben 18 Himmelslinsen aus Spiegelglas sowie zahlreiche Oberlichter, die den unterirdisch gelegenen Verkaufsraum mit natürlichem Licht durchfluten.
#2 Apple Michigan Avenue in Chicago
Der Apple Store begeistert mit seiner Lage: Direkt an der Uferpromenade des Chicago Rivers gelegen, bietet er dank seiner lichtdurchfluteten Glasarchitektur Ausblick auf die Skyline und den Fluss.
#3 Apple Tower Theater in Los Angeles
Das 1927 von S. Charles Lee entworfene Gebäude beherbergte ursprünglich das erste Kino in Los Angeles, das Tonfilme zeigte – heute befindet sich darin ein moderner Apple Store. Außen sticht die markante Uhrturm-Fassade hervor, während im Inneren opulente Stuckarbeiten, Deckenmalereien und Marmorböden an Charles Garniers prachtvolle Pariser Oper erinnern.
#4 Apple Miami Worldcenter
Der Apple Store im Miami Worldcenter beeindruckt mit seinem nachhaltigen, naturverbundenen Design. Der Pavillon aus lokalem, FSC-zertifiziertem Massivholz ist von üppiger Vegetation umgeben. Die begrünte Dachterrasse verwandelt den Store in eine Oase mitten in der Stadt.
#5 Apple BKC in Mumbai
Der Apple Store im Bandra Kurla Complex (BKC) in Mumbai beeindruckt mit seiner handgefertigten Holzdecke, die sich weit über die Glasfassade bis zur Unterseite des äußeren Vordachs zieht. Sie besteht aus 450.000 Eichenholzstücken, angeordnet in dreieckigen Mustern.
#6 Apple Store Jing’an in Shanghai
Der Apple Store in Shanghai befindet sich direkt neben dem Jing’an Tempel. Er ist von einem kreisförmigen, von Ahornbäumen gesäumten Platz umgeben, der als Veranstaltungsort dient. Optisch erinnert er an ein römisches Amphitheater.
#7 Apple Champs-Élysées in Paris
Der Apple Store auf der Champs-Élysées ist in einem historischen Pariser Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert untergebracht. Herzstück ist der begrünte Innenhof, der von einem kaleidoskopischen Solarglasdach, bestehend aus pyramidenförmigen Spiegelelementen, überspannt wird. Das Kaleidoskop reflektiert fragmentierte Projektionen der umliegenden Gebäude und erzeugt so einen spielerischen Lichteffekt.
#8 Apple Dubai Mall
Dieser Apple Store ist eine moderne Oase mitten in Dubai. Die riesigen „Solar-Wings“ aus Carbonfasern entlang der gebogenen Glasfront beschatten tagsüber den Verkaufsbereich. Am Abend bieten sie Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Burj Khalifa und den Dubai Fountain.
#9 Apple The Exchange TRX in Kuala Lumpur
Malaysias erster Apple Store beeindruckt mit seinem schwebenden, dreidimensional geschichteten Glasdach, das nachts sanft leuchtet. Es besteht aus horizontalen Glaslamellen und Beschattungselementen, die tagsüber die Sonneneinstrahlung regulieren. Über eine Treppe gelangen Kunden in die unterirdisch gelegenen Verkaufsräume.
#10 Apple Pacific Centre in Vancouver
Der zweistöckige Apple Store in Vancouver begeistert mit seiner haushohen Glasfassade, eingerahmt von Magnolienbäumen. Im Hintergrund erstreckt sich eine 12 Meter hohe lebendige Wand, bestehend aus 144 Pflanzenarten, die das ganze Jahr über üppig grünt. Sie dient als Lebensraum für Insekten und Bienen, dämpft den Verkehrslärm und absorbiert Hitze.
#11 Apple Via del Corso in Rom
Der Apple Store im prachtvollen Palazzo Marignoli erstreckt sich über mehrere Etagen, die über eine monumentale Treppe aus Carraramarmor miteinander verbunden sind. Inmitten des Geschäfts befindet sich ein grüner Innenhof mit einheimischen Kampferbäumen, der einst zu einem Kloster gehörte. In der ersten Etage führen mehrere Türen auf eine Außenterrasse mit Oliven- und Jasminbäumen, die in den Innenhof zeigt.
#12 Apple Marina Bay Sands in Singapur
Dieser Apple Store in Singapur schwimmt wie eine Kugel auf dem Wasser und bietet einen Rundumblick auf die Skyline. Die gläserne Kuppel erinnert an das Pantheon. Die kreisrunde Öffnung in deren Scheitelpunkt durchflutet das Geschäft mit Licht, während die Bleche an den Glasinnenseiten dem Sonnenschutz dienen.
#13 Apple Central World in Bangkok
Der Apple Store in Bangkok besteht komplett aus Glas. In seiner Mitte entspringt eine monumentale hölzerne Säule, die wie ein Strudel ins Dach mündet. Das Design erinnert an eine mächtige Baumkrone. Mandelbäume und Bänke verwandeln den Außenbereich in eine Ruheoase.
#14 Apple Piazza Liberty in Mailand
Kunden betreten den unterirdisch gelegenen Apple Store in Mailand durch einen transparenten Glaskubus, der von Wasserfontänen umrahmt wird. Er ist umgeben von einem stufenförmigen, begrünten Platz, der zum Verweilen und Entspannen einlädt.
#15 Apple Sanlitun in Peking
Der Apple Store am Hauptplatz des Taikoo Li verfügt über eine freitragende obere Ebene mit einer Panorama-Terrasse, von der aus Besucher die Aussicht genießen. Dank des erstmals in China eingesetzten „Truss Moment Frame“-Systems kommt der Store ohne Säulen aus. Er wirkt dadurch besonders offen und transparent.