17 Amazon-Buchgeschenke: Kostenlose E-Books für Fans von Fantasy, Krimis und Lovestorys

Heute gibt’s packende Thriller, gemütliche Krimis, romantische Komödien und Apokalypse als kostenlose E-Books im Kindle Shop. 17 Bücher – zum Teil Sammelbände – warten nur darauf, euch den Wocheneinstieg zu verschönern.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie
King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe)
Wir waren für immer: Gefühlvoller Second Chance-Liebesroman mit Kleinstadtsetting in Kanada (Für imm
Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit
Gelassen (Zertrümmert 3)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern
Halte Stand: EMP-Postapokalypse-Prepper-Thriller-Boxset
Unwillkommener Besuch
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Drachenwächter (Die Gefährten der Drachenwandlerin 1)
Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1)
Fabolon: Sammelband 1+2
Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3)
Krimis, Romane und Thriller
Den Tod in den Händen | Ein Whodunit Cosy Krimi in den 1930ern (Higgins und Hawke ermitteln 1)
Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi
Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung)
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
Never stop the storm
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
Die Narzisse und ihr Schattenkind
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
