Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 17 Amazon-Buchgeschenke: Kostenlose E-Books für Fans von Fantasy, Krimis und Lovestorys

17 Amazon-Buchgeschenke: Kostenlose E-Books für Fans von Fantasy, Krimis und Lovestorys

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Eine Frau mit lockigem Haar trägt ein weißes Hemd und hält ein Tablet in der Hand. Im Hintergrund ist eine Glasfläche mit einer verschwommenen Außenansicht zu sehen, die Bäume und blauen Himmel zeigt.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute gibt’s packende Thriller, gemütliche Krimis, romantische Komödien und Apokalypse als kostenlose E-Books im Kindle Shop. 17 Bücher – zum Teil Sammelbände – warten nur darauf, euch den Wocheneinstieg zu verschönern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie
Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:31 Uhr
King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe)
King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:33 Uhr
Wir waren für immer: Gefühlvoller Second Chance-Liebesroman mit Kleinstadtsetting in Kanada (Für imm
Wir waren für immer: Gefühlvoller Second Chance-Liebesroman mit Kleinstadtsetting in Kanada (Für imm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:37 Uhr
Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit
Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:46 Uhr
Gelassen (Zertrümmert 3)
Gelassen (Zertrümmert 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:48 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern
Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:29 Uhr
Halte Stand: EMP-Postapokalypse-Prepper-Thriller-Boxset
Halte Stand: EMP-Postapokalypse-Prepper-Thriller-Boxset
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:32 Uhr
Unwillkommener Besuch
Unwillkommener Besuch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:34 Uhr
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 01:41 Uhr
Drachenwächter (Die Gefährten der Drachenwandlerin 1)
Drachenwächter (Die Gefährten der Drachenwandlerin 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:38 Uhr
Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1)
Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:39 Uhr
Fabolon: Sammelband 1+2
Fabolon: Sammelband 1+2
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:42 Uhr
Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3)
Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:45 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Den Tod in den Händen | Ein Whodunit Cosy Krimi in den 1930ern (Higgins und Hawke ermitteln 1)
Den Tod in den Händen | Ein Whodunit Cosy Krimi in den 1930ern (Higgins und Hawke ermitteln 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:30 Uhr
Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi
Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:37 Uhr
Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung)
Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 08:41 Uhr
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 07:19 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:13 Uhr
Never stop the storm
Never stop the storm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 06:16 Uhr
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2025 23:35 Uhr
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:52 Uhr
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:14 Uhr
Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 09:22 Uhr
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 01:30 Uhr
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 01:41 Uhr
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2025 20:09 Uhr
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
5 Cottages - Haus der dunklen Geister
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:11 Uhr
Die Narzisse und ihr Schattenkind
Die Narzisse und ihr Schattenkind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:47 Uhr
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 07:22 Uhr
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:51 Uhr
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 05:26 Uhr
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 02:37 Uhr
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 02:16 Uhr
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 06:47 Uhr
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 00:51 Uhr
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.09.2025 22:57 Uhr
Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 06:45 Uhr
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.09.2025 03:59 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige