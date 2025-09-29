17 Amazon-Buchgeschenke: Kostenlose E-Books für Fans von Fantasy, Krimis und Lovestorys

Heute gibt’s packende Thriller, gemütliche Krimis, romantische Komödien und Apokalypse als kostenlose E-Books im Kindle Shop. 17 Bücher – zum Teil Sammelbände – warten nur darauf, euch den Wocheneinstieg zu verschönern.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Undercover Milliardär - Royal Resorts: Romantische Komödie

King Daddy (Lords of Las Vegas Reihe)

Wir waren für immer: Gefühlvoller Second Chance-Liebesroman mit Kleinstadtsetting in Kanada (Für imm

Meine Sommer mit Marx: Roman – eine knisternde Second-Chance-Romance für echtes Sommergefühl (Lavnit

Gelassen (Zertrümmert 3)

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Rabenkönigin: Von Schattenschwingen und Feenzaubern

Halte Stand: EMP-Postapokalypse-Prepper-Thriller-Boxset

Unwillkommener Besuch

Rebels of Ashwick - Ryder (Dark New Adult)

Drachenwächter (Die Gefährten der Drachenwandlerin 1)

Ewiger Horizont (Der ewige Horizont 1)

Fabolon: Sammelband 1+2

Tee und Mord (Ein Psychisches Café Mysterium 3)

Krimis, Romane und Thriller

Den Tod in den Händen | Ein Whodunit Cosy Krimi in den 1930ern (Higgins und Hawke ermitteln 1)

Kater Tammo und die Spur aus Zucker: Ostfrieslandkrimi

Die Direktorin: Ein mitreißender Psychothriller voller Twists (H.M. Lynn – Psychothriller-Sammlung)

Die Todesgrube: Ein Jake Pettman Thriller, Buch 1

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Dating mal anders : Kritzeltante trifft Beelzebub (Sie und Er - Love and Romance 1)

Never stop the storm

Vom Alpha Verstoßen: Eine zurückgewiesene Gefährtin

ZWISCHEN OLIVEN UND BLUT Band 1: Verbotene Liebe. Alte Fehden. Ein Dorf voller Geheimnisse.

Weihnachtswunderküsse im Pulverschnee

Tot umgefallen im Cliffside: Saltcliff-am-Meer-Mysterien

Brownies und Knochen (Ein gemütlicher Krimi aus Belle Harbor)

Nicht Auf Diese Art (Ein Rachel Blackwood Thriller – Band 1)

5 Cottages - Haus der dunklen Geister

Die Narzisse und ihr Schattenkind

Kürbisse und Pixel (Fest der fatalen Fälle 1)

Nach Hause (Kate Valentine ermittelt – Band 1)

Halloween Nacht des Grauens: Der Fluch des Killers – Süßes, Saures und Sterben

Dunkle Wellen, weißer Sand (US-Südstaaten-Thriller 6)

Die Zauberfabrik (Oliver Blue und die Schule für Seher—Buch Eins)

Magic Close Up - Total verliebt am Set: Humorvolle Jugendromantasy mit Filmflair

Götterdämmerung: Ein Fall für Team Cobander

Das Erbe der Götter: Das Geheimnis der verlorenen Kräfte

Die römische Revolution: Krise und Christentum in antiken Rom

Digitalisierung von Gegenmacht: Gewerkschaftliche Konfliktfähigkeit und Arbeitskampf heute

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

