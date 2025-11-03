17 Amazon-E-Books kostenlos für euren Kindle

Heute bekommt ihr kostenlose Kindle-Bücher zu Themen wie Feen-Outing, Herzklopfen, Wolfsrudel, Seelen und Kleinstadtliebe. Spannende Fantasy und heftige Thriller wechseln sich mit Lovestorys ab und all die Bücher dürft ihr behalten, ohne dafür zu zahlen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Skyball: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:50 Uhr

Herzklopfen in der kleinen Bäckerei am Meer (Herzklopfen am Meer 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:50 Uhr

Arroganter Milliardär: Ein Enemies-to-Lovers-Office-Roman (Bedding the Billionaire German Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:52 Uhr

Chaos, Cupcakes & Küsse, Ein Kleinstadtroman zum Verlieben: Wo Zuckerguss auf Muskelkraft trifft – u Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:57 Uhr

Meeting you again - Fast verheiratet: Ein romantischer Zeitreiseroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:58 Uhr

Egal wie lange: Die Musiker von Kinberra 4 (Irland Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:01 Uhr

Lost on you – die Liebe, die nie verging Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:03 Uhr

In the Pink: Eine Ménage-Romcom (Die Pink-Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:05 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gerettet vom Wolf (Das McCullough-Rudel 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:45 Uhr

GLYN: Silberstaub und Feuerklinge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:46 Uhr

Waldprinz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:51 Uhr

Fehjan - Verbundene Seelen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:53 Uhr

Ghosted : Geisterhaft verliebt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:56 Uhr

Eisenkönig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:01 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Ein letzter Heimweg : Schenk und Brenner ermitteln in München Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:42 Uhr

Revengeful Tears Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:53 Uhr

Seelen Ruhe: Ein romantischer Thriller über Liebe, Gefahr und tödliche Geheimnisse (Lena und Sander Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:59 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Blutjade: Die Rache der Kaiserstochter: Ein dunkler Roman über verbotene Liebe und tödliche Geheimni Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 01:19 Uhr

Zwischen Haut und Herz: Merles Regeln Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:28 Uhr

Undercity Chronicles 1-4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 04:14 Uhr

Ein Halloween-Hookup (Ein Roman der Page Turners 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:06 Uhr

Fell in Love in ... Vietnam: Ein Abenteuerroman auf dem Ha Giang Loop voller Fernweh und Gefühl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 03:04 Uhr

Nie wieder Liebe … im Büro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:49 Uhr

Verliebt mit Aussicht auf Meer: Ein Ostseeroman (Verliebt am Meer 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:07 Uhr

Der Weihnachtskompromiss (Liebe in Christmas Mountain 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:19 Uhr

Woodfield Love: Healing our Hearts - New Adult Smalltown Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 21:19 Uhr

Avaria: Elyas und die Schattenwelt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:41 Uhr

Schluchter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 04:39 Uhr

Kommissar Leprince und das tödliche Rezept: Frankreich Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:17 Uhr

Nebel über Ewig: Sauerlandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 20:11 Uhr

Kaltes Klima Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 23:21 Uhr

Mord auf dem Stollen-Nachtmarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:23 Uhr

Mord im Hotel Grand Haven: Ein britischer Cosy-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 23:15 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

