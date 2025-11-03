Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  17 Amazon-E-Books kostenlos für euren Kindle

17 Amazon-E-Books kostenlos für euren Kindle

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Heute bekommt ihr kostenlose Kindle-Bücher zu Themen wie Feen-Outing, Herzklopfen, Wolfsrudel, Seelen und Kleinstadtliebe. Spannende Fantasy und heftige Thriller wechseln sich mit Lovestorys ab und all die Bücher dürft ihr behalten, ohne dafür zu zahlen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Skyball: Roman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:50 Uhr
Herzklopfen in der kleinen Bäckerei am Meer (Herzklopfen am Meer 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:50 Uhr
Arroganter Milliardär: Ein Enemies-to-Lovers-Office-Roman (Bedding the Billionaire German Edition)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:52 Uhr
Chaos, Cupcakes & Küsse, Ein Kleinstadtroman zum Verlieben: Wo Zuckerguss auf Muskelkraft trifft – u
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:57 Uhr
Meeting you again - Fast verheiratet: Ein romantischer Zeitreiseroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:58 Uhr
Egal wie lange: Die Musiker von Kinberra 4 (Irland Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:01 Uhr
Lost on you – die Liebe, die nie verging
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:03 Uhr
In the Pink: Eine Ménage-Romcom (Die Pink-Serie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:05 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Gerettet vom Wolf (Das McCullough-Rudel 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:45 Uhr
GLYN: Silberstaub und Feuerklinge
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:46 Uhr
Waldprinz
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:51 Uhr
Fehjan - Verbundene Seelen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:53 Uhr
Ghosted : Geisterhaft verliebt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:56 Uhr
Eisenkönig
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:01 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Ein letzter Heimweg : Schenk und Brenner ermitteln in München
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:42 Uhr
Revengeful Tears
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:53 Uhr
Seelen Ruhe: Ein romantischer Thriller über Liebe, Gefahr und tödliche Geheimnisse (Lena und Sander
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 08:59 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Blutjade: Die Rache der Kaiserstochter: Ein dunkler Roman über verbotene Liebe und tödliche Geheimni
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 01:19 Uhr
Zwischen Haut und Herz: Merles Regeln
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:28 Uhr
Undercity Chronicles 1-4
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 04:14 Uhr
Ein Halloween-Hookup (Ein Roman der Page Turners 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:06 Uhr
Fell in Love in ... Vietnam: Ein Abenteuerroman auf dem Ha Giang Loop voller Fernweh und Gefühl
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 03:04 Uhr
Nie wieder Liebe … im Büro
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:49 Uhr
Verliebt mit Aussicht auf Meer: Ein Ostseeroman (Verliebt am Meer 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:07 Uhr
Der Weihnachtskompromiss (Liebe in Christmas Mountain 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:19 Uhr
Woodfield Love: Healing our Hearts - New Adult Smalltown Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 21:19 Uhr
Avaria: Elyas und die Schattenwelt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:41 Uhr
Schluchter
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 04:39 Uhr
Kommissar Leprince und das tödliche Rezept: Frankreich Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:17 Uhr
Nebel über Ewig: Sauerlandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 20:11 Uhr
Kaltes Klima
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 23:21 Uhr
Mord auf dem Stollen-Nachtmarkt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:23 Uhr
Mord im Hotel Grand Haven: Ein britischer Cosy-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 23:15 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

