Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 17 E-Books bei Amazon geschenkt – kostenlose Bücher für den Kindle-Reader

17 E-Books bei Amazon geschenkt – kostenlose Bücher für den Kindle-Reader

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute gratis: Krimis, Fantasy und Science-Fiction, Lovestorys und etwas Erotik. Die kostenlosen Amazon-E-Books dürft ihr nach dem Download dauerhaft behalten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:50 Uhr
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:50 Uhr
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:52 Uhr
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:10 Uhr
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:54 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:01 Uhr
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:02 Uhr
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:04 Uhr
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:05 Uhr
Harras
Harras
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:06 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:47 Uhr
Leblos
Leblos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:55 Uhr
Tonlos
Tonlos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:55 Uhr
Arglos
Arglos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:00 Uhr
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:57 Uhr
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 09:59 Uhr
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:03 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:23 Uhr
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 04:02 Uhr
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 06:08 Uhr
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 04:54 Uhr
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 04:22 Uhr
Bed and breakfast
Bed and breakfast
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 06:09 Uhr
Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:39 Uhr
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:31 Uhr
Fog - Das Grauen haust im Nebel
Fog - Das Grauen haust im Nebel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:07 Uhr
Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:32 Uhr
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:53 Uhr
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:28 Uhr
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 06:16 Uhr
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 05:35 Uhr
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 10:57 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige