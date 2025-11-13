17 E-Books bei Amazon geschenkt – kostenlose Bücher für den Kindle-Reader

Heute gratis: Krimis, Fantasy und Science-Fiction, Lovestorys und etwas Erotik. Die kostenlosen Amazon-E-Books dürft ihr nach dem Download dauerhaft behalten.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Desert Sky: Gefährliche Liebe in Santa Fe
Pretty Princess: Eine Mafia-Romcom (Chicago Nächte 2)
Riding the Prince: Eine spicy Romance (New Adult & Office Romance in Australien)
Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham)
RügenGlück: Unverhoffte Inselliebe (Sehnsucht nach Rügen)
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
DU WIRST FÜR MICH BLUTEN
Das Drachenportal: Versiegende Tränen (2/3)
Untergrund Level: LitRPG – Dungeonflucht, magische Technik, dunkle Verwandlung
Auge der Verschleierung: Eine epische Fantasy-Saga (Magierreiche 1)
Harras
Krimis, Romane und Thriller
Todheimliche Ostsee: Küstenkrimi (Ein Fall für Lux und Bähr 9) (Die Ostseekommissare Lux und Bähr)
Leblos
Tonlos
Arglos
Verbrühte Milch, verschwundene Akten: Ein Kleinstadt Foodie Cozy Krimi (Beacon Bäckerei Krimis 2)
TÖDLICHE EIFERSUCHT Ein Fall für Berger & Reinhardt: Psychologischer Kriminalroman (Die Berger & Rei
Was ihr gehört: Ein Thriller über Manipulation, Verrat und die dunkle Seite der menschlichen Obsessi
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Ghost: Eine Motorradclub-Romanze (Lords-of-Carnage-MC 1)
Das Doppeldate Desaster (Ein neuer Versuch für ein Date 2)
Philip’s Regeln (Disziplinierung der Braut 1)
Der Glücksbringer: Verboten glücklich
LIEBE À LA CARTE: Das einzige Gewürz, das in seinem Leben fehlte, war sie...
Bed and breakfast
Aufgeschmissen mit einem hungrigen Gestaltwandler (Gestrandet für eine Nacht)
Schwarzstickerei, Blutlinien und geliehene Namen : Brautkleid-Fluch & Schwarzstickerei-Hinweise – ei
Fog - Das Grauen haust im Nebel
Dampfmoser und der Fall des Engels: Alpen Krimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 9
Geheimnisse auf dem Sommermarkt: Ein Küstenbäckerin-Krimi voller Rezepte, Gerüchte und einem Saphir,
Das Rätsel des vergessenen Medaillons : Ein Cosy-Krimi über vier Jahrzehnte verborgener Vergangenhei
Im Namen der Liebe: Ein psychologischer Thriller über die dunkle Seite der Mutterliebe
Biostorm: Ein Thriller (Vektor 1)
Mealprep für Krisenzeiten: Der Langzeit-Vorratsplan für 12-24 Monate – Vorratshaltung, Einwecken, Tr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
