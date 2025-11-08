17 Fashion-Fails, die das Internet in Tränen ausbrechen lassen

Hosen mit Mini-Taschen, in die kaum ein Schlüssel passt, falsch geschriebene Markenlogos und T-Shirts mit Sprüchen, die kein Mensch versteht. Die Liste der absurden Modeartikel scheint endlos. Oft stammen sie aus Fernostfabriken, die den Markt mit billigen Fakes fluten.
Wir stellen euch 17 billige Fashion-Sünden vor, die Reddit-User voller Schadenfreude feiern.
#1 Kein Figurschmeichler
Entweder trägt das Model das Kleid falsch herum oder das Muster wurde zu tief platziert. Auf jeden Fall stimmt hier etwas nicht.
#2 Demon Goose
Echte Fashion-Kenner tragen Sneaker von „Demon Goose“ (im Original „Golden Goose“). Natürlich in Rosa – was denn sonst?
#3 Ein Hut für alle Fälle
Der St.-Patrick’s-Day-Hut von Guinness wurde falsch herum bedruckt. Immerhin: Nach dem fünften Pint lässt er sich hervorragend als Auffangbeutel für – na ja, ihr wisst schon – zweckentfremden.
#4 Die Waschfibel
Mit diesem Booklet voller Pflegehinweise kann beim Waschen nichts schiefgehen. Wirklich nichts.
#5 Leoprint
Mit dem Muster stimmt hier etwas nicht. Es wird mal wieder Zeit für einen Zoobesuch!
#6 Der unglaubliche Shrek
Was für eine Laus ist Shrek da über die Leber gelaufen, dass er sich gleich in den unglaublichen Hulk verwandelt hat?
#7 Weste im Mud-Look
Die Reddit-User sind sich uneins, ob man hier wirklich von einem Schlamm-Look sprechen kann. Sieht doch eher aus wie … na ja, lassen wir das lieber.
#9 Überraschung?
Der Anfang stimmt schon mal, aber das Ende? Diese Tasche ist alles, nur keine echte Luxusbag aus der „Louis Vuitton × Supreme“-Kollektion.
#10 Der Yoga-Hoodie
Mit den Taschen stimmt irgendwas nicht. Aber na gut, Challenge accepted!
#11 Happy Birthday?
Soll man sich diesen Partyhut vielleicht ans Kinn stecken, damit man wenigstens den Gruß darauf lesen kann?
#12 Ein inspirierender Patch?
„Never heart and keep exploring’ Lose Life“ Was? Nochmal von vorn!
#13 Bike. Just do it.
Wer braucht schon coole Nikes, wenn er stattdessen diese Fahrradschuhe haben kann?
#14 Pyjama mit Spiegelschrift
Welches Kind träumt nicht von einem Pyjama mit Geheimschrift, die sich nur im Spiegel entziffern lässt?
#15 Pyjama für echte Nerds
Für alle, die den Internet Explorer nie vergessen haben: Dieser Pyjama ist für euch!