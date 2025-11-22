Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 17 Fashion-Fails, die das Internet zum Schaudern bringen

17 Fashion-Fails, die das Internet zum Schaudern bringen

Nadine Neugebauer
Nadine Neugebauer,
4 min Lesezeit
Frau sieht angewidert auf Smartphone
Bei solchen Bildern will man glatt für immer das Handy ausschalten.© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Hosen mit Mini-Taschen, in die kaum ein Schlüssel passt, falsch geschriebene Markenlogos und T-Shirts mit Sprüchen, die kein Mensch versteht. Die Liste der absurden Modeartikel scheint endlos. Oft stammen sie aus Fernostfabriken, die den Markt mit billigen Fakes fluten.

Wir stellen euch 17 billige Fashion-Sünden vor, die Reddit-User voller Schadenfreude feiern.

#1 Kein Figurschmeichler

Entweder trägt das Model das Kleid falsch herum oder das Muster wurde zu tief platziert. Auf jeden Fall stimmt hier etwas nicht.

#2 Demon Goose

Echte Fashion-Kenner tragen Sneaker von „Demon Goose“ (im Original „Golden Goose“). Natürlich in Rosa – was denn sonst?

#3 Ein Hut für alle Fälle

Der St.-Patrick’s-Day-Hut von Guinness wurde falsch herum bedruckt. Immerhin: Nach dem fünften Pint lässt er sich hervorragend als Auffangbeutel für – na ja, ihr wisst schon – zweckentfremden.

#4 Die Waschfibel

Mit diesem Booklet voller Pflegehinweise kann beim Waschen nichts schiefgehen. Wirklich nichts.

#5 Leoprint

Mit dem Muster stimmt hier etwas nicht. Es wird mal wieder Zeit für einen Zoobesuch!

#6 Der unglaubliche Shrek

Was für eine Laus ist Shrek da über die Leber gelaufen, dass er sich gleich in den unglaublichen Hulk verwandelt hat?

#7 Weste im Mud-Look

Die Reddit-User sind sich uneins, ob man hier wirklich von einem Schlamm-Look sprechen kann. Sieht doch eher aus wie … na ja, lassen wir das lieber.

#8 Warum?

Schuhe mit diesem Aufdruck will niemand. Niemand. Zieh sie aus.

#9 Überraschung?

Der Anfang stimmt schon mal, aber das Ende? Diese Tasche ist alles, nur keine echte Luxusbag aus der „Louis Vuitton × Supreme“-Kollektion.

#10 Der Yoga-Hoodie

Mit den Taschen stimmt irgendwas nicht. Aber na gut, Challenge accepted!

#11 Happy Birthday?

Soll man sich diesen Partyhut vielleicht ans Kinn stecken, damit man wenigstens den Gruß darauf lesen kann?

#12 Ein inspirierender Patch?

„Never heart and keep exploring’ Lose Life“ Was? Nochmal von vorn!

#13 Bike. Just do it.

Wer braucht schon coole Nikes, wenn er stattdessen diese Fahrradschuhe haben kann?

#14 Pyjama mit Spiegelschrift

Welches Kind träumt nicht von einem Pyjama mit Geheimschrift, die sich nur im Spiegel entziffern lässt?

#15 Pyjama für echte Nerds

Für alle, die den Internet Explorer nie vergessen haben: Dieser Pyjama ist für euch!

#16 Das Worträtsel

Weise Worte werden hier wohl nicht daraus.

#17 Ein tolles Schnäppchen

Unsere Empfehlung, wenn ihr nicht nur zwei linke Hände, sondern auch zwei rechte Füße habt.

