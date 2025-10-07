17 großartige Memes, die jeder GTA-Fan zu schätzen weiß

Die lange Wartezeit auf GTA 6 ist nur schwer erträglich für euch? Wir versüßen euch das Warten mit einigen Memes, die echte Fans ganz sicher zum Schmunzeln bringen werden. Habt ihr genug Vorwissen, um alle zu verstehen?
#1 Niemand beleidigt unsere Fahr-Skills
Tja, es ist wohl nicht ganz falsch, dass der eine oder andere NPC schon bereut hat, sich über die Fahr-Fähigkeiten der Spieler beschwert zu haben.
#2 Verwirrte Cops
Auch ohne Cheat Codes wird wohl Verwirrung auftreten, wenn der Verbrecher, der eben noch fünf Sterne hatte, plötzlich unschuldig ist.
#3 Wir wollen doch nur einmal unsere Ruhe haben ...
Der Tag, an dem Lester aufhören wird, uns alle paar Minuten anzurufen, wird ein schöner Tag sein.
#4 Was die Polizei falsch macht
Vielleicht ist nicht immer ganz ersichtlich, warum man nun in der einen Situation Sterne bekommt, in der anderen aber nicht. Eins ist klar: Ihr dürft euch niemals direkt mit der Polizei anlegen, denn das geht immer schief.
#5 Wann kommt endlich GTA VI?
Seid ihr auch überrascht, dass GTA V schon zwölf Jahre alt ist? Wird Zeit, dass endlich der nächste Teil herauskommt.
#6 Laden, laden, laden
Ihr möchtet was im Haushalt schaffen? Dann ladet GTA Online, denn in der Ladezeit schafft ihr alles und könnt euch danach direkt beim Spielen entspannen.
#7 Einer für alle
Wir alle lieben doch diese Freunde, die von unserem Erfolg profitieren, nicht wahr?
#8 Waren die früheren Protagonisten besser?
Jeder Protagonist hat ja seine ganz andere Hintergrundgeschichte. Nicht immer sind die Spieler davon so überzeugt.
#9 Trevor, der Tänzer
Trevor hat immer die lustigsten Auftritte, daran besteht wohl kein Zweifel.
#10 Vollkommen unauffällig
Kommen wir wieder zu den Polizisten. Seht ihr im Bild eine Bedrohung? Also die Polizisten auf jeden Fall nicht.
#12 Gesundheit aus dem Kiosk
Gesundheit funktioniert in Spielen ja generell ein bisschen anders als im echten Leben, da ist GTA keine Ausnahme.
#13 Versteckspiel
Lasst uns an dieser Stelle einmal glücklich darüber sein, dass wir unsere Sterne einfach durch ein einfaches Versteckspiel loswerden können.
#15 Wo sind alle Autos hin?
Ich denke, diese Situation kennt jeder. Wo sind alle Autos hin, wenn man sie braucht?