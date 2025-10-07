Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  17 großartige Memes, die jeder GTA-Fan zu schätzen weiß

17 großartige Memes, die jeder GTA-Fan zu schätzen weiß

Jana Schultz
Jana Schultz
4 min Lesezeit
Smartphone mit GTA-6-Cover
© IMAGO / Eibner / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Die lange Wartezeit auf GTA 6 ist nur schwer erträglich für euch? Wir versüßen euch das Warten mit einigen Memes, die echte Fans ganz sicher zum Schmunzeln bringen werden. Habt ihr genug Vorwissen, um alle zu verstehen?

#1 Niemand beleidigt unsere Fahr-Skills

Tja, es ist wohl nicht ganz falsch, dass der eine oder andere NPC schon bereut hat, sich über die Fahr-Fähigkeiten der Spieler beschwert zu haben.

#2 Verwirrte Cops

Auch ohne Cheat Codes wird wohl Verwirrung auftreten, wenn der Verbrecher, der eben noch fünf Sterne hatte, plötzlich unschuldig ist.

#3 Wir wollen doch nur einmal unsere Ruhe haben ...

Der Tag, an dem Lester aufhören wird, uns alle paar Minuten anzurufen, wird ein schöner Tag sein.

#4 Was die Polizei falsch macht

Vielleicht ist nicht immer ganz ersichtlich, warum man nun in der einen Situation Sterne bekommt, in der anderen aber nicht. Eins ist klar: Ihr dürft euch niemals direkt mit der Polizei anlegen, denn das geht immer schief.

#5 Wann kommt endlich GTA VI?

Seid ihr auch überrascht, dass GTA V schon zwölf Jahre alt ist? Wird Zeit, dass endlich der nächste Teil herauskommt.

#6 Laden, laden, laden

Ihr möchtet was im Haushalt schaffen? Dann ladet GTA Online, denn in der Ladezeit schafft ihr alles und könnt euch danach direkt beim Spielen entspannen.

#7 Einer für alle

Wir alle lieben doch diese Freunde, die von unserem Erfolg profitieren, nicht wahr?

#8 Waren die früheren Protagonisten besser?

Jeder Protagonist hat ja seine ganz andere Hintergrundgeschichte. Nicht immer sind die Spieler davon so überzeugt.

#9 Trevor, der Tänzer

Trevor hat immer die lustigsten Auftritte, daran besteht wohl kein Zweifel.

#10 Vollkommen unauffällig

Kommen wir wieder zu den Polizisten. Seht ihr im Bild eine Bedrohung? Also die Polizisten auf jeden Fall nicht.

#11 Bedrohliche Blicke

Warum werden NPCs nur immer so schnell panisch?

#12 Gesundheit aus dem Kiosk

Gesundheit funktioniert in Spielen ja generell ein bisschen anders als im echten Leben, da ist GTA keine Ausnahme.

#13 Versteckspiel

Lasst uns an dieser Stelle einmal glücklich darüber sein, dass wir unsere Sterne einfach durch ein einfaches Versteckspiel loswerden können.

#14 Hartes Ende

Wart ihr vom Ende des Spiels auch so überwältigt?

#15 Wo sind alle Autos hin?

Ich denke, diese Situation kennt jeder. Wo sind alle Autos hin, wenn man sie braucht?

#16 GTA VI: Ein Traum

Wir werden weiterhin geduldig warten.

#17 Hacker.

Dass Hacker nicht nur uncool sind, sondern auch absolut nerven, müssen wir an dieser Stelle wohl nicht extra betonen. Leider scheint GTA Online ein Paradies für sie zu sein.

