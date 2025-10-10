17 krasse Hypercars, die jeden Autobahnraser neidisch machen

Hypercars stehen für extreme Leistung, moderne Technik und ein unverwechselbar exklusives Design. Mit über 800 PS und Topspeeds von bis zu 400 km/h nehmen sie es locker mit echten Rennwagen auf – und sind dabei so selten, dass sie zu Sammlerobjekten werden.
In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 17 beeindruckende Supersportwagen vor, die nicht nur bei Rennsportfans für Schnappatmung sorgen.
#1 Bugatti Tourbillon
Bugattis neuer Hypersportwagen kommt 2026, ist auf 250 Stück limitiert und kostet etwa 3,8 Millionen Euro. Unter der Haube: ein 8,3-Liter-V16 mit 1.000 PS plus drei Elektromotoren mit 800 PS – macht zusammen beeindruckende 1.800 PS.
#2 Lamborghini Fenomeno
Ein 6,5-Liter-V12 mit 835 PS trifft auf drei Elektromotoren mit 245 PS, die den Fenomeno auf unglaubliche 1.080 PS bringen. Von null auf hundert vergehen lediglich 2,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 350 km/h. Das Modell ist limitiert auf 29 Stück und kostet etwa 3 Millionen Euro.
#3 Rimac Nevera R
Der vollelektrische Supersportwagen saust mit 412 km/h über den Asphalt. Er hat vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 2.136 PS und sprintet damit in 1,72 Sekunden auf 100 km/h. Limitiert auf 40 Stück, kostet er rund 2,74 Millionen Euro.
#4 Pagani Utopia
Unter der Motorhaube des Utopia arbeitet ein leistungsfähiger 6,0-Liter-Biturbo-V12 mit 864 PS, der über 370 km/h erreicht. Den Supersportwagen gibt es als Roadster und Coupé in limitierter Auflage ab 2,5 Millionen Euro.
#5 SSC Tuatara
Der SSC Tuatara Striker kommt mit einem 5,9-Liter-V8-Biturbo und starken 1.750 PS. Er beschleunigt in nur 2,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 532 km/h. Limitiert auf 210 Exemplare, Preis: etwa 1,84 Millionen Euro.
#6 Pininfarina Battista
Der Pininfarina Battista zieht seine Kraft aus vier Elektromotoren mit insgesamt 1.900 PS. Er sprintet in nur 1,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 350 km/h. Das Hyercar ist limitiert auf 150 Stück und kostet etwa 2 Millionen Euro.
#7 McLaren Speedtail
Der Speedtail ist ein auf 160 Exemplare limitierter Hyper-GT mit 1.050 PS. In 3,0 Sekunden erreicht er aus dem Stand Tempo 100 km/h. Sein futuristisches, stromlinienförmiges Design macht ihn zum aerodynamisch effizientesten Fahrzeug aller Zeiten. Der Preis? 2018 knapp 2 Millionen Euro, heute bis zu 4 Millionen Euro gebraucht.
#8 Mercedes-AMG One
Der Mercedes-AMG One wird mit einem 1,6-Liter-V6-Hybridmotor angetrieben und liefert insgesamt 1.063 PS, Spitze: 352 km/h. Er beschleunigt in nur 2,9 Sekunden auf 100 km/h. Limitiert auf 275 Exemplare, kostet er rund 2,75 Millionen Euro.
#9 Hennessey Venom F5 Roadster
Der Venom-F5-Roadster hat einen 6,6-Liter-Biturbo-V8 mit 1.842 PS und erreicht bis zu 482 km/h. Er beschleunigt in 2,6 Sekunden auf 100 km/h. Das Hypercar ist limitiert auf 24 Stück. Kostenpunkt: 3 Millionen Euro.
#10 Aston Martin Valkyrie
Das 1.000-PS-Hypercar ist eine straßenzugelassene Interpretation eines Formel-1-Rennwagens, entwickelt in Kooperation mit Red Bull Advanced Technology. Angetrieben von einem 6,5-Liter-V12-Motor mit 1.155 PS erreicht es 354 km/h und sprintet in unter 2,3 Sekunden auf 100 km/h. Limitiert auf 150 Stück, Preis: rund 3,5 Millionen Euro.
#11 Lamborghini Sián FKP 37
Der Sián kombiniert einen hybridisierten V12 mit 785 PS und einem Elektromotor mit 34 PS zu insgesamt 819 PS. Er beschleunigt in unter 2,8 Sekunden auf 100 km/h, die Spitze liegt bei 355 km/h. Das Sondermodell FKP 37 ist auf 63 Exemplare limitiert. 2019 kostete das Hypercar etwa 2,3 Millionen Euro, heute hat sich der Preis für ein gebrauchtes Modell nahezu verdoppelt.
#12 Ferrari LaFerrari
Der LaFerrari war Ferraris erster Hybrid-Supersportwagen. Sein 6,3-Liter-V12 zusammen mit einem 120-kW-Elektromotor liefert 950 PS und erreicht 350 km/h. Von 0 auf 100 km/h sprintet er in 2,6 Sekunden. Auf dem Gebrauchtmarkt liegt der Preis bei durchschnittlich 4,1 Millionen Euro.
#13 Zenvo Aurora
Das dänische Hybrid-Hypercar erscheint 2026 in einer auf 100 Stück limitierten Auflage. Es gibt zwei Varianten: den Aurora Tur mit Allradantrieb für die Straße und den Aurora Agil mit Heckantrieb für die Rennstrecke. Angetrieben von einem 6,6-Liter-Quad-Turbo-V12 und bis zu drei E-Motoren liefert es beeindruckende 1.850 PS und erreicht bis zu 450 km/h.
#14 Lotus Evija
Der Lotus Evija ist das leistungsstärkste Serien-Straßenauto aller Zeiten. Rein elektrisch liefert er unglaubliche 2.011 PS, erreicht 350 km/h und beschleunigt in weniger als 3 Sekunden auf 100 km/h. Limitiert auf 130 Stück, kostet das Hypercar rund 2 Millionen Euro.
#15 Ferrari 12Cilindri
Der moderne Gran Tourer setzt die italienische V12-Tradition fort. Sein 6,5-Liter-V12 leistet 830 PS und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 340 km/h. Das Design erinnert an den Ferrari 365 GTB/4 Daytona, überzeugt jedoch mit fortschrittlicher Aerodynamik und luxuriöser Innenausstattung. Preis: rund 382.000 Euro.
#16 Porsche 918 Spyder
Der Porsche kombiniert einen 4,6-Liter-V8-Motor mit zwei Elektromotoren zu 887 PS. In 2,6 Sekunden erreicht er 100 km/h, Spitze: 340 km/h. Limitiert auf 918 Stück, kostete er 2013 rund 768.000 Euro, heute etwa 1,5 Millionen Euro.