17 krasse Hypercars, die jeden Autobahnraser neidisch machen

R wie radikal: Das Hypercar Rimac Nevera R.

Hypercars stehen für extreme Leistung, moderne Technik und ein unverwechselbar exklusives Design. Mit über 800 PS und Topspeeds von bis zu 400 km/h nehmen sie es locker mit echten Rennwagen auf – und sind dabei so selten, dass sie zu Sammlerobjekten werden.

In dieser Bilderstrecke stellen wir euch 17 beeindruckende Supersportwagen vor, die nicht nur bei Rennsportfans für Schnappatmung sorgen.