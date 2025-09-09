17 legendäre Oldtimer, die ein Vermögen gekostet haben

Einige ältere Auto-Modelle – etwa das berühmte Uhlenhaut Coupé oder der Ferrari 250 GTO – sind heute mehr wert als ein echter Picasso. Wir stellen euch 17 sündhaft teure Oldtimer vor, die viel zu wertvoll sind, um sie zu fahren.
#1: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé
Der Mercedes-Benz 300 SLR (Baujahr 1955) erzielte bei einer Auktion von RM Sotheby’s im Jahr 2022 einen Rekordpreis von 142 Millionen US-Dollar. Bis heute ist der Uhlenhaut Coupé das teuerste Auto, das jemals unter den Hammer kam.
#2: Mercedes-Benz W196
Der Mercedes-Benz W196 (Baujahr 1954) wurde 2025 bei RM Sotheby’s versteigert. Der teuerste Grand-Prix-Rennwagen aller Zeiten kostete 53.917.370 US-Dollar.
#3: Ferrari 250 GTO by Scaglietti
51.705.000 US-Dollar zahlte der Käufer für den Ferrari 250 GTO by Scaglietti, Baujahr 1962. Er wurde bei einer Auktion im Jahr 2023 von RM Sotheby’s in New York angeboten.
#4: Ferrari 250 GTO
2018 wurde der 1962er Ferrari 250 GTO bei RM Sotheby’s für 48.405.000 US-Dollar ersteigert.
#5: Ferrari 335 Sport Scaglietti
Der Ferrari 335 Sport Scaglietti (Baujahr 1957) wurde für 35.730.510 US-Dollar bei einer Artcurial-Auktion im Jahr 2016 verkauft.
#6: Ferrari 412P
Dieses sportliche Gesamtkunstwerk aus dem Jahr 1967 wurde 2023 bei Bonhams versteigert. Für den Ferrari 412P mit der Nummer 9 zahlte der Sammler 30.255.000 US-Dollar.
#7: Ferrari 290 MM
Bei der RM Sotheby’s-Auktion im Jahr 2015 bot der Käufer für den Ferrari 290 MM, Baujahr 1956, sagenhafte 28.050.000 US-Dollar. Fahrer Juan Manuel Fangio fuhr den Rennwagen mit der Nummer 600 bei der Mille Miglia 1956.
#8: Ferrari 275 GTB/4S NART Spider
Für eine wahre Ikone zahlen Autoliebhaber einen stolzen Preis: Der Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider by Scaglietti aus dem Jahr 1967 kostete den Käufer 27.500.000 US-Dollar. Angeboten wurde er bei der Monterey-Auktion 2013 von RM Sotheby’s.
#9: Ferrari 275 GTB/C Speciale
Bei der Monterey-Auktion 2014 von RM Sotheby’s wurde der Ferrari 275 GTB/C Speciale (Baujahr 1964) für 26.400.000 US-Dollar veräußert.
#10: Aston Martin DBR1
Der legendäre britische Sportrennwagen Aston Martin DBR1 (Baujahr 1956) wurde auf einer Auktion von RM Sotheby’s im Jahr 2017 für 22.550.000 US-Dollar erworben.
#11: Ferrari 290MM
Der Ferrari 290 MM Scaglietti Spyder aus dem Jahr 1956 kam 2018 bei RM Sotheby’s für 22.005.000 US-Dollar unter den Hammer.
#12: Duesenberg SSJ
Der Duesenberg SSJ, Baujahr 1935, gehörte einst Filmlegende Gary Cooper. 2018 fand er bei der Pebble-Beach-Auktion von Gooding & Company für 22 Millionen Dollar einen neuen Besitzer.
#13: Jaguar D-Type
Dieses Meisterwerk, Baujahr 1955, erzielte bei der Monterey-Auktion 2016 von RM Soherby’s 21.780.000 US-Dollar. Der D-Type ist einer der wertvollsten Jaguare der Welt.
#14: Aston Martin DP215
Der DP215 aus den 1960er-Jahren sorgte 2018 bei der Monterey-Auktion von RM Sotheby’s für Schlagzeilen. Mit einem Preis von 21.455.000 US-Dollar ist er der teuerste Aston Martin aller Zeiten.
#15: McLaren F1
Dieser einzigartige McLaren F1 (Baujahr 1995) in der Farbe „Kraton Brown“ wurde 2021 bei einer Auktion für legendäre 20.465.000 US-Dollar versteigert. Seinerzeit galt der F1 als schnellster Sportwagen der Welt.
#16: McLaren F1 „LM-Spezifikation“
Der McLaren F1 „LM-Spezifikation“, Baujahr 1994, wechselte 2019 für eine unglaubliche Summe von 19.805.000 US-Dollar den Besitzer.