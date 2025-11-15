17 peinliche Fashion-Fails, die euch zum Schmunzeln bringen

Bei solchen Bildern will man glatt für immer das Handy ausschalten.© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA 1 / 18

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Hosen mit Mini-Taschen, in die kaum ein Schlüssel passt, falsch geschriebene Markenlogos und T-Shirts mit Sprüchen, die kein Mensch versteht. Die Liste der absurden Modeartikel scheint endlos. Oft stammen sie aus Fernostfabriken, die den Markt mit billigen Fakes fluten.

Wir stellen euch 17 billige Fashion-Sünden vor, die Reddit-User voller Schadenfreude feiern.