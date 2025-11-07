17 praktische Tools, die mehr aus eurem Smartphone herausholen

Fast jeder hat heutzutage ein Gerät in der Tasche, dessen Rechenleistung die der gesamten NASA-Computer bei der ersten Mondlandung bei weitem übertrifft. Und wofür wird es genutzt? Zum Ansehen von Katzen-Videos und tippen von WhatsApp-Nachrichten.
Wir zeigen euch 17 geniale Handy-Gadgets, mit denen euer kleiner Taschencomputer zur Höchstleistung aufläuft. Nutzt endlich das volle Potential und wenn es nur dazu ist, beim Grillen die richtige Fleischtemperatur zu sehen.
Handy-Projektor aka Mini-Beamer
Ihr habt keinen Fernseher greifbar und keine Lust, ein Spiel oder Film auf dem kleinen Handydisplay anzugucken? Kein Problem, dafür gibt es Mini-Beamer. Verbindet euer Smartphone via Bluetooth oder Kabel mit dem Beamer, stellt ihn vor eine weiße Wand und schon kann es losgehen: Dieser günstige Handy-Projektor bläst das Bild zu einem 200-Zoll-Bildschirm auf und unterstützt dabei auch das Rendering von 4K auf 1080P. Die Bewertungen sind gut und das kleine Ding hat sogar einen brauchbaren Lautsprecher.
Bumm-Bass fürs Handy
Handy-Lautsprecher taugen gerade mal dazu, in öffentlichen Verkehrsmitteln alle Passanten wütend zu machen. Wenn die Qualität besser sein soll, etwa um mit dem gerade vorgestellten Beamer einen Film zu gucken, oder um im Garten Musik zu hören, braucht ihr einen anständigen Bluetooth-Lautsprecher, wie den Anker SoundCore 2. Derzeit kommt das handliche Paket auf 4,6 Sterne bei über 140.000(!) Bewertungen.
Bleib cool – wie in Havanna
Handy-Gamer kennen das Problem, dass ihr Smartphone bei intensiver Nutzung ziemlich heiß werden kann. Dadurch kann es zu Problemen bis hin zur Notabschaltung des Handys kommen.
Der „Black Shark FunCooler 5“ verspricht Abhilfe und die Bewertungen von über 2.000 Kunden stimmen ihm zu.
Das kleine Gerät gibt es für iPhones (mit magnetischer Halterung) und Android (mit Klemmhaltung). Es arbeitet mit einem echten Peltier-Element, das aus Strom Kälte macht und kühlt gleichzeitig durch einen Ventilator.
Mit einem abnehmbaren Griff könnt ihr es sogar auf einem Stativ befestigen – etwa zum Streamen. Zur Stromversorgung benötigt ihr ein Ladegerät oder eine Powerbank.
Handliche Handy-Powerbanks für iPhone und Android
Im Laufe fast jeden Tages gibt es Situationen, in denen ein Handyakku schlapp macht. Wenn ihr dann nicht eine Steckdose in der Nähe oder eine Powerbank in Bereitschaft habt, kann es ganz schön eng werden.
Trotzdem möchte man dazu nicht unbedingt eine dieser dicken, schweren Batterien mit Kabel herumschleppen. Deshalb werdet ihr euch freuend, dass es dazu brauchbare Alternativen gibt.
iPhones sind seit einigen Jahren mit „MagSafe“ ausgestattet, einer magnetischen Verbindung für Zusatzgeräte und Halterungen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Geräte wie die „Baseus Enerfill MagSafe Powerbank“, die ihr hinten ans iPhone heftet und dieses dann kabellos ladet.
Android-Smartphones verfügen nicht über MagSafe, aber das ist nicht ganz so schlimm. Nehmt stattdessen einfach eine sehr handliche Powerbank, die ihr direkt unten in die USB-C-Buchse stecken könnt. Die „Zkapor Mini Power Bank“ habe ich selbst im Gebrauch und bin damit sehr zufrieden. Sie beherrscht Schnellladen und füllt euren Handy-Akku schnell wieder auf.
Mach Druck mit dem Handy
Es gibt verschiedene Drucker, die speziell für eine Verbindung mit eurem Handy gedacht sind. Es gibt einige DIN-A4-Printer, die allerdings meist Thermodrucker sind. Für die braucht ihr spezielles Papier, aber als Notlösung sind sie praktisch. Die meisten Handy-Drucker sind entweder Etiketten- oder Fotodrucker.
Ein Fotodrucker macht aus eurem Handy eine Sofortbildkamera. Die handlichen Dinger nutzen verschiedene Techniken, um die Bilder eures Smartphones als beeindruckende Fotos auszugeben. Und wenn wir schon beim „Ausgeben“ sind: Ganz billig ist das Vergnügen nicht. Das erinnert an die alten Polaroid-Kameras, bei denen ein 10-er-Pack Bilder fast soviel wie die Kamera kostete.
Aber wenn ihr keinen guten Tintenstrahldrucker zuhause habt, sind diese Geräte eine tolle Möglichkeit, eure Bilder zu Papier zu bringen.
Wenn die Mücken wieder stechen
Die sogenannten „Insektenstichheiler“ helfen tatsächlich gegen Schmerz und Jucken. Gifte von Bienen oder Seeigeln, die juckenden Blutverdünner von Mücken und Bremsen basieren allesamt auf Eiweißen, die durch Hitze denaturiert werden können. Da setzen diese „Heiler“ an, indem sie kurzzeitig die Stichstelle aufheizen und so die Beschwerden beseitigen.
Es gibt viele Ausführungen, aber die Kleinste ist der Insektenstichheiler fürs Handy. Ihr könnt zwischen einer USB-C- oder Lightning-Variante wählen und steckt das kleine Ding bei Bedarf einfach unten ins Smartphone. Der Strom kommt vom Akku und in wenigen Sekunden sind die Leiden vorbei.
P.S.: Das mit den Seeigeln hab ich selbst getestet – zu meiner vollen Zufriedenheit.
Fernauslöser für die Kamera
Das Handy ist aufgestellt, die Kamera-App aktiviert und jetzt müsst ihr nur noch einen sensationellen Stunt hinlegen – und jemanden finden, der den Auslöser drückt.
Dafür gibt es Bluetooth-Fernauslöser, mit denen ihr aus bis zu 10 Metern Entfernung unauffällig die Aufnahme starten oder den Schnappschuss auslösen könnt.
Halterung für Handgelenk oder Oberarm
Man kommt sich schon fast wie ein Geheimagent vor, wenn man sein Smartphone mit einem satten Klick in die Handgelenk-Halterung einsetzt. So habt ihr es immer griffbereit, könnt während eurer Aktivitäten Aufnahmen machen oder ein Gespräch annehmen und dabei beide Hände freihaben.
Das Handy wird unkompliziert in eine Gummiriemen-Halterung gespannt und kann dann in ans Handgelenk – oder wahlweise auch an den Oberarm – geklickt werden, wo es in 360 Grad rotierbar ist.
Der Halter hält was aus
Handyhalterungen fürs Auto, Motorrad oder Fahrrad sollen stabil sein, einfach zu bedienen und unkompliziert. Diese Anforderungen erfüllen beide der hier vorgestellten Halterungen perfekt.
Im Auto kommt ein klebriger Saugnapf zum Tragen, der bis zu 20 kg Zugkraft widersteht, aber auf euren Oberflächen keine Flecken hinterlässt. Der Bike-Halter bietet einen sicheren Grip, ist einfach einzustellen und lässt sich dann verriegeln.
Es werde … Ringlicht!
Bei Film- und Fotoaufnahmen gehört eine gute Beleuchtung zu den wichtigsten Dingen. Falls ihr also euer Handy etwa für Streaming-Videos nutzt, reicht die Nachttischlampe auf keinen Fall aus.
Ein „Ringlicht“ hat den Vorteil, das Licht genau dorthin zu bringen, wo euer Smartphone es braucht. Dazu sitzt dieses nämlich mitten in dem Ring aus Licht, der wiederum an einer flexiblen Halterung befestigt ist. Und so ganz nebenbei könnt ihr das Teil auch noch als Tischlampe benutzen.
Grill-Thermometer
Ihr möchtet euer Steak auch dann perfekt medium, wenn es beim Kumpel auf dem Grill brutzelt? Kein Problem mit dem intelligenten Grill-Thermometer „iGrill mini“ von Weber. Das Gerät passt in jede Hosentasche und wird per Bluetooth mit einer App verbunden, die euch benachrichtigt, wenn das Fleisch die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat.
Man muss ja nicht wie ein Barbar fressen!
Groß, größer, …
Da hat man ein hochauflösendes Handy, das sogar 4K unterstützt, aber trotzdem ist der Bildschirm kaum so groß wie eine Hand. Filme anzusehen ist damit kein Genuss.
Da schafft eine Display-Lupe Abhilfe, die ihr blitzschnell aufklappen und für euren Filmabend unterwegs nutzen könnt. Es werden 3 Größen angeboten, die das Display auf 14, 16 oder sogar 18 Zoll aufblasen.
WhatsApp in 10-Finger-Technik tippen
Wenn bei euch die Hälfte der getippten Wörter aus Tippfehlern besteht, solltet ihr über eine andere Schreibtechnik nachdenken. Zum Beispiel über die faltbare Bluetooth-Tastatur von Omoton, die sich via Bluetooth mit iOS, Android und Windows verbinden kann. Sie ist wiederaufladbar und bringt sogar noch ein Touchpad mit.
Damit könnt ihr eure WhatsApp, Instagram- und Facebook-Nachrichten auch mit 10 Fingern tippen – wenn ihr das könnt.
Papierflieger-Steuerung
Vergesst Drohnen! Smartphone-gesteuerte Papierflieger sind der neue heiße Scheiß!
Das ist der ultimative Spaß für das Kind in jedem von uns. Früher waren wir stolz auf Papierflugzeuge, die meterweit flogen. Heute können wir sie in Kunstflug-Routen mit dem Handy steuern. Für Vor- und Auftrieb sorgen 2 Propeller. Für die Stabilität ein eingebautes Gyroskop.
70 Meter Reichweite bei einem Tempo von 20 km/h sorgen für ein ganz neues Papierflieger-Erlebnis.
Genau hingucken!
Jedes Smartphone bringt eine Lupen-App mit, aber die taugt gerade einmal dazu, eine schlecht lesbare Schrift zu vergrößern.
Dieses kleine Mikroskop verbindet sich per WLAN (2,4 GHz) kabellos mit eurem Handy und soll dann bis zu 1.000-fache Vergrößerung in 4K bieten. Diese Angaben sind eher zu bezweifeln, aber besser als die Handykamera ist es allemal.
Es verfügt über eine eingebaute Beleuchtung, ist wiederaufladbar und kompatibel mit allen Geräten. Ihr könnt damit auch Fotos oder Videos aufnehmen.
Handy-Mischpult
Ihr habt Gigabyte an Musik auf dem Handy, aber wollt sie nicht einfach der Reihe nach abspielen? Dann braucht ihr ein DJ-Pult fürs Smartphone.
„Hercules DJControl Mix“ bietet euch 2 Decks und lässt sich mittels einer App mit dem Handy verbinden. Ihr könnt damit unter anderem auch bis zu 4 SoundCloud- oder TIDAL-Playlists mischen.
Das Handy (oder Tablet) wird auf den mitgelieferten Ständer gestellt, über Bluetooth gekoppelt und dann kann es losgehen.
Der Alles-Finder
Wo ist der Schlüssel, wo ist mein Handy und wo habe ich die verdammte Brieftasche zuletzt gesehen?
Wem diese wiederkehrenden Fragen bekannt vorkommen, der sollte sich mal den „musegear finder“ ansehen. Das kleine Ding (3,6 mal 3,6 cm) ist leicht, stabil und lässt sich überall verstauen oder anbringen.
Es wird per Bluetooth mit seiner App gekoppelt und ihr könnt dann Dinge in einer Entfernung bis zu 90 Metern (außer Haus) wiederfinden. Öffnet die App, startet den Suchlauf und der Finder piept laut und deutlich. Andersherum könnt ihr damit euer Handy finden.
Verloren seid ihr nur noch, wenn ihr weder den Schlüssel noch das Handy zur Hand habt.