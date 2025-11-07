Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 17 praktische Tools, die mehr aus eurem Smartphone herausholen

17 praktische Tools, die mehr aus eurem Smartphone herausholen

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
4 min Lesezeit
Eine Hand hält einen roten Papierflieger mit einem durchsichtigen Cockpit, das Elektronik und eine Antenne enthält. Der Flieger hat zwei Propeller am Heck.
Rüstet euren Papierflieger mit einem handygesteuerten Motor auf.© Amazon / Powerup / Bildquelle: Screenshot GIGA1 / 18
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Fast jeder hat heutzutage ein Gerät in der Tasche, dessen Rechenleistung die der gesamten NASA-Computer bei der ersten Mondlandung bei weitem übertrifft. Und wofür wird es genutzt? Zum Ansehen von Katzen-Videos und tippen von WhatsApp-Nachrichten.

Wir zeigen euch 17 geniale Handy-Gadgets, mit denen euer kleiner Taschencomputer zur Höchstleistung aufläuft. Nutzt endlich das volle Potential und wenn es nur dazu ist, beim Grillen die richtige Fleischtemperatur zu sehen.

Handy-Projektor aka Mini-Beamer

Ein Bild zeigt einen Projektor, der ein Videospiel auf eine große Fläche projiziert. Ein Smartphone spiegelt das Spiel und zeigt verschiedene Geräteoptionen wie Smartphone, Tablet und Laptop.
© Amazon / Putbecy / Bildquelle: Screenshot GIGA2 / 18
Anzeige
Mini Beamer Unterstützt 4K 1080P, Mini Projektor mit WiFi 6 und Bluetooth 5.4, Tragbarer Projektor m
Mini Beamer Unterstützt 4K 1080P, Mini Projektor mit WiFi 6 und Bluetooth 5.4, Tragbarer Projektor m
45,98 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2025 20:26 Uhr

Ihr habt keinen Fernseher greifbar und keine Lust, ein Spiel oder Film auf dem kleinen Handydisplay anzugucken? Kein Problem, dafür gibt es Mini-Beamer. Verbindet euer Smartphone via Bluetooth oder Kabel mit dem Beamer, stellt ihn vor eine weiße Wand und schon kann es losgehen: Dieser günstige Handy-Projektor bläst das Bild zu einem 200-Zoll-Bildschirm auf und unterstützt dabei auch das Rendering von 4K auf 1080P. Die Bewertungen sind gut und das kleine Ding hat sogar einen brauchbaren Lautsprecher.

Bumm-Bass fürs Handy

Ein schwarzer Anker-Lautsprecher liegt auf steinigem Boden. Im Hintergrund ist ein blaues Zelt und die untergehende Sonne zu sehen. Oben im Bild steht der Text "24h Spielzeit".
© Amazon / Anker / Bildquelle: Screenshot GIGA3 / 18
Anzeige
SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher
SoundCore 2 Bluetooth-Lautsprecher
Statt 41,99 Euro UVP.
23,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:48 Uhr

Handy-Lautsprecher taugen gerade mal dazu, in öffentlichen Verkehrsmitteln alle Passanten wütend zu machen. Wenn die Qualität besser sein soll, etwa um mit dem gerade vorgestellten Beamer einen Film zu gucken, oder um im Garten Musik zu hören, braucht ihr einen anständigen Bluetooth-Lautsprecher, wie den Anker SoundCore 2. Derzeit kommt das handliche Paket auf 4,6 Sterne bei über 140.000(!) Bewertungen.

Bleib cool – wie in Havanna

Das Bild zeigt zwei Arten von Handy-Kühlern mit breiter Kompatibilität. Oben links wird der magnetische Typ für iPhone 12 und höher gezeigt, oben rechts der Clip-Typ für Android-Telefone. Unten links ist ein magnetischer Kühler auf einem iPhone zu sehen, unten rechts ein Clip-Kühler an einem anderen Smartphone. Beide Kühler haben eine bunte RGB-Beleuchtung.
© Amazon / Black Shark / Bildquelle: Screenshot GIGA4 / 18
Anzeige

Handy-Gamer kennen das Problem, dass ihr Smartphone bei intensiver Nutzung ziemlich heiß werden kann. Dadurch kann es zu Problemen bis hin zur Notabschaltung des Handys kommen.

Der „Black Shark FunCooler 5“ verspricht Abhilfe und die Bewertungen von über 2.000 Kunden stimmen ihm zu.

Black Shark FunCooler 5 Magnetic Phone Cooler für Gaming, Tragbarer Handy Kühler mit RGB-Beleuchtung
Black Shark FunCooler 5 Magnetic Phone Cooler für Gaming, Tragbarer Handy Kühler mit RGB-Beleuchtung
Handy-Kühlventilator für iPhone Magnetischer Series/Android/Tablet/iPad (Schwarz)
34,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:24 Uhr

Das kleine Gerät gibt es für iPhones (mit magnetischer Halterung) und Android (mit Klemmhaltung). Es arbeitet mit einem echten Peltier-Element, das aus Strom Kälte macht und kühlt gleichzeitig durch einen Ventilator.

Mit einem abnehmbaren Griff könnt ihr es sogar auf einem Stativ befestigen – etwa zum Streamen. Zur Stromversorgung benötigt ihr ein Ladegerät oder eine Powerbank.

Handliche Handy-Powerbanks für iPhone und Android

Ein silbernes iPhone mit einer schwarzen Powerbank, die magnetisch an der Rückseite befestigt ist. Auf der Powerbank steht "Baseus" und "22.5W 10000mAh".
© Amazon / Baseus / Bildquelle: Screenshot GIGA5 / 18
Anzeige

Im Laufe fast jeden Tages gibt es Situationen, in denen ein Handyakku schlapp macht. Wenn ihr dann nicht eine Steckdose in der Nähe oder eine Powerbank in Bereitschaft habt, kann es ganz schön eng werden.

Trotzdem möchte man dazu nicht unbedingt eine dieser dicken, schweren Batterien mit Kabel herumschleppen. Deshalb werdet ihr euch freuend, dass es dazu brauchbare Alternativen gibt.

Baseus Enerfill MagSafe Powerbank 10000mAh 22.5W Magnetische Power Bank USB C, Kabellose Externe Han
Baseus Enerfill MagSafe Powerbank 10000mAh 22.5W Magnetische Power Bank USB C, Kabellose Externe Han
20,89 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:08 Uhr

iPhones sind seit einigen Jahren mit „MagSafe“ ausgestattet, einer magnetischen Verbindung für Zusatzgeräte und Halterungen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Geräte wie die „Baseus Enerfill MagSafe Powerbank“, die ihr hinten ans iPhone heftet und dieses dann kabellos ladet.

ZKAPOR Mini Power Bank 5000mAh, Integrierter Faltbarer USB C Konnektor Kleine Powerbank 20W PD Exter
ZKAPOR Mini Power Bank 5000mAh, Integrierter Faltbarer USB C Konnektor Kleine Powerbank 20W PD Exter
12,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:45 Uhr

Android-Smartphones verfügen nicht über MagSafe, aber das ist nicht ganz so schlimm. Nehmt stattdessen einfach eine sehr handliche Powerbank, die ihr direkt unten in die USB-C-Buchse stecken könnt. Die „Zkapor Mini Power Bank“ habe ich selbst im Gebrauch und bin damit sehr zufrieden. Sie beherrscht Schnellladen und füllt euren Handy-Akku schnell wieder auf.

Mach Druck mit dem Handy

Eine Frau mit blonden Haaren hält ein Smartphone über einen kleinen weißen Canon-Drucker. Auf dem Smartphone-Bildschirm sind vier kleine Bilder zu sehen. Der Text darunter lautet "SCHNELLE UND EINFACHE BEARBEITUNG AUF DEM SMARTPHONE".
© Amazon / Canon / Bildquelle: Screenshot GIGA6 / 18
Anzeige

Es gibt verschiedene Drucker, die speziell für eine Verbindung mit eurem Handy gedacht sind. Es gibt einige DIN-A4-Printer, die allerdings meist Thermodrucker sind. Für die braucht ihr spezielles Papier, aber als Notlösung sind sie praktisch. Die meisten Handy-Drucker sind entweder Etiketten- oder Fotodrucker.

Canon Zoemini 2 perlweiß Mini Fotodrucker mobil tragbar unterwegs Hosentasche PRINTING KIT
Canon Zoemini 2 perlweiß Mini Fotodrucker mobil tragbar unterwegs Hosentasche PRINTING KIT
(Fotodruck 5x7,6 cm, für Smartphone + Tablet, eingebauter Akku) [+ 20er ZINK Druck-Set + 10er Circle Sticker]
105,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:30 Uhr

Ein Fotodrucker macht aus eurem Handy eine Sofortbildkamera. Die handlichen Dinger nutzen verschiedene Techniken, um die Bilder eures Smartphones als beeindruckende Fotos auszugeben. Und wenn wir schon beim „Ausgeben“ sind: Ganz billig ist das Vergnügen nicht. Das erinnert an die alten Polaroid-Kameras, bei denen ein 10-er-Pack Bilder fast soviel wie die Kamera kostete.

Aber wenn ihr keinen guten Tintenstrahldrucker zuhause habt, sind diese Geräte eine tolle Möglichkeit, eure Bilder zu Papier zu bringen.

Wenn die Mücken wieder stechen

Eine Frau hält ein Smartphone, das mit einem blauen USB-C-Adapter verbunden ist, der in ihren Arm gesteckt ist. Auf dem Bildschirm des Telefons wird "Treatment in Progress" angezeigt. Unten im Bild steht "Ausgewählte Variante: USB-C" und die Kompatibilität mit Android und iPhone 15-16 wird hervorgehoben.
© Amazon / heat it / Bildquelle: Screenshot GIGA7 / 18
Anzeige

Die sogenannten „Insektenstichheiler“ helfen tatsächlich gegen Schmerz und Jucken. Gifte von Bienen oder Seeigeln, die juckenden Blutverdünner von Mücken und Bremsen basieren allesamt auf Eiweißen, die durch Hitze denaturiert werden können. Da setzen diese „Heiler“ an, indem sie kurzzeitig die Stichstelle aufheizen und so die Beschwerden beseitigen.

heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von Juckreiz & Schmerz mi
heat it - Insektenstichheiler für dein Smartphone - Chemiefreie Behandlung von Juckreiz & Schmerz mi
26,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:15 Uhr

Es gibt viele Ausführungen, aber die Kleinste ist der Insektenstichheiler fürs Handy. Ihr könnt zwischen einer USB-C- oder Lightning-Variante wählen und steckt das kleine Ding bei Bedarf einfach unten ins Smartphone. Der Strom kommt vom Akku und in wenigen Sekunden sind die Leiden vorbei.

P.S.: Das mit den Seeigeln hab ich selbst getestet – zu meiner vollen Zufriedenheit.

Fernauslöser für die Kamera

Das Bild zeigt die breite Kompatibilität eines Bluetooth-Fernauslösers. Links sind Screenshots von Bluetooth-Einstellungen auf iOS und Android zu sehen. Eine Anleitung auf Deutsch erklärt, wie man das Gerät mit dem Smartphone koppelt.
© Amazon / ATUMTEK / Bildquelle: Screenshot GIGA8 / 18
Anzeige
ATUMTEK Kameraselbstauslöser für iPhone und Android-Smartphones (2er-Pack), Drahtlose Fernbedienung
ATUMTEK Kameraselbstauslöser für iPhone und Android-Smartphones (2er-Pack), Drahtlose Fernbedienung
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 05:31 Uhr

Das Handy ist aufgestellt, die Kamera-App aktiviert und jetzt müsst ihr nur noch einen sensationellen Stunt hinlegen – und jemanden finden, der den Auslöser drückt.

Dafür gibt es Bluetooth-Fernauslöser, mit denen ihr aus bis zu 10 Metern Entfernung unauffällig die Aufnahme starten oder den Schnappschuss auslösen könnt.

Halterung für Handgelenk oder Oberarm

Eine Person hält ein Smartphone, das in einer schwarzen Halterung mit Gummibändern befestigt ist. Die Halterung hat einen drehbaren Mechanismus. Unten ist ein Arm mit einer schwarzen Armbinde zu sehen, an der eine passende Halterung befestigt ist, in die das Smartphone eingesetzt werden kann.
© Amazon / HLOMOM / Bildquelle: Screenshot GIGA9 / 18
Anzeige
HLOMOM Sportarmband Abnehmbares Handy,Handyhalterung Arm Joggen-360° Drehbares Universal für iPhone
HLOMOM Sportarmband Abnehmbares Handy,Handyhalterung Arm Joggen-360° Drehbares Universal für iPhone
15,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:18 Uhr

Man kommt sich schon fast wie ein Geheimagent vor, wenn man sein Smartphone mit einem satten Klick in die Handgelenk-Halterung einsetzt. So habt ihr es immer griffbereit, könnt während eurer Aktivitäten Aufnahmen machen oder ein Gespräch annehmen und dabei beide Hände freihaben.

Das Handy wird unkompliziert in eine Gummiriemen-Halterung gespannt und kann dann in ans Handgelenk – oder wahlweise auch an den Oberarm – geklickt werden, wo es in 360 Grad rotierbar ist.

Der Halter hält was aus

Ein verstellbarer Handyhalter für Autos mit Saugnapf. Der Halter hat einen Teleskoparm mit einer Höhenverstellung von 2,3 Zoll und ist um 270 Grad verstellbar. Die Halterung für das Telefon ist um 360 Grad drehbar.
© Amazon / Beikell / Bildquelle: Screenshot GIGA10 / 18
Anzeige
Beikell Handyhalterung Auto, 360° Drehbar Handyhalter für Autos mit EIN-Knopf-Release
Beikell Handyhalterung Auto, 360° Drehbar Handyhalter für Autos mit EIN-Knopf-Release
Amaturenbrett & Glasscheibe KFZ Autohalterung, Kompatibel mit iPhone, Galaxy und andere Smartphone
10,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:51 Uhr
Grefay Fahrrad Handyhalterung Universal Motorrad Handy Halterung für 3,5-6,5 Zoll Smartphone
Grefay Fahrrad Handyhalterung Universal Motorrad Handy Halterung für 3,5-6,5 Zoll Smartphone
mit 360° Drehbar für Rennrad MTB Scooter
11,04 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:26 Uhr

Handyhalterungen fürs Auto, Motorrad oder Fahrrad sollen stabil sein, einfach zu bedienen und unkompliziert. Diese Anforderungen erfüllen beide der hier vorgestellten Halterungen perfekt.

Im Auto kommt ein klebriger Saugnapf zum Tragen, der bis zu 20 kg Zugkraft widersteht, aber auf euren Oberflächen keine Flecken hinterlässt. Der Bike-Halter bietet einen sicheren Grip, ist einfach einzustellen und lässt sich dann verriegeln.

Es werde … Ringlicht!

Ein Mann garniert einen Stapel Pfannkuchen mit einer Sauce aus einer Schüssel. Er benutzt einen Löffel, während er von einer Ringlicht-Halterung mit einem Smartphone beleuchtet wird. Die Halterung ist flexibel und verstellbar, mit Angaben zu Falt- und Rotationswinkeln.
© Amazon / APEXEL / Bildquelle: Screenshot GIGA11 / 18
Anzeige
APEXEL 10" Ringlicht Mit Ständer und Telefonhalter, USB LED für Schreibtisch, Overhead Stativ
APEXEL 10" Ringlicht Mit Ständer und Telefonhalter, USB LED für Schreibtisch, Overhead Stativ
Mit Verstellbarem Schreibtischarmständer für Fotografie, Live-Streaming, YouTube, TikTok
29,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:18 Uhr

Bei Film- und Fotoaufnahmen gehört eine gute Beleuchtung zu den wichtigsten Dingen. Falls ihr also euer Handy etwa für Streaming-Videos nutzt, reicht die Nachttischlampe auf keinen Fall aus.

Ein „Ringlicht“ hat den Vorteil, das Licht genau dorthin zu bringen, wo euer Smartphone es braucht. Dazu sitzt dieses nämlich mitten in dem Ring aus Licht, der wiederum an einer flexiblen Halterung befestigt ist. Und so ganz nebenbei könnt ihr das Teil auch noch als Tischlampe benutzen.

Grill-Thermometer

Ein Grill mit zwei Steaks und Spargel darauf. Ein Fleischthermometer ist in eines der Steaks gesteckt und mit einem Kabel mit einem Grillthermometer verbunden, das neben dem Smartphone liegt.
© Amazon / Weber / Bildquelle: Screenshot GIGA12 / 18
Anzeige
Weber iGrill Mini - intelligentes Fleischthermometer mit Bluetooth inkl. Fühler, Kontrolle per Smart
Weber iGrill Mini - intelligentes Fleischthermometer mit Bluetooth inkl. Fühler, Kontrolle per Smart
47,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 03:46 Uhr

Ihr möchtet euer Steak auch dann perfekt medium, wenn es beim Kumpel auf dem Grill brutzelt? Kein Problem mit dem intelligenten Grill-Thermometer „iGrill mini“ von Weber. Das Gerät passt in jede Hosentasche und wird per Bluetooth mit einer App verbunden, die euch benachrichtigt, wenn das Fleisch die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat.

Man muss ja nicht wie ein Barbar fressen!

Groß, größer, …

Ein Smartphone ist in einen Bildschirmverstärker eingesetzt, der das Bild auf eine Größe von 14 Zoll vergrößert.
© Amazon / STEBRUAM / Bildquelle: Screenshot GIGA13 / 18
Anzeige
14 Zoll Handy Vergrößerungslinse,3D-Bildschirm Ausziehbarer HD-Bildschirm
14 Zoll Handy Vergrößerungslinse,3D-Bildschirm Ausziehbarer HD-Bildschirm
Bildschirmlupe zum Ansehen von Filmvideos Auf Allen Smartphones
17,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:07 Uhr

Da hat man ein hochauflösendes Handy, das sogar 4K unterstützt, aber trotzdem ist der Bildschirm kaum so groß wie eine Hand. Filme anzusehen ist damit kein Genuss.

Da schafft eine Display-Lupe Abhilfe, die ihr blitzschnell aufklappen und für euren Filmabend unterwegs nutzen könnt. Es werden 3 Größen angeboten, die das Display auf 14, 16 oder sogar 18 Zoll aufblasen.

WhatsApp in 10-Finger-Technik tippen

Eine faltbare Tastatur im Taschenformat wird gezeigt. Die Tastatur verfügt über einen EIN/AUS-Schalter, einen USB-C-Ladeanschluss, eine Energieanzeige, eine BT-Anzeige und einen Kappenverschluss. Ein Smartphone ist daneben abgebildet, um die Größe zu veranschaulichen.
© Amazon / Omoton / Bildquelle: Screenshot GIGA14 / 18
Anzeige
OMOTON Bluetooth-Faltbare-Tastatur, Kabellose Wiederaufladbare Klapptastatur mit Touchpad,
OMOTON Bluetooth-Faltbare-Tastatur, Kabellose Wiederaufladbare Klapptastatur mit Touchpad,
3 Bluetooth Kanälen,Tragbare Mini Tastatur für iOS, Android, Windows,QWERTZ
39,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 04:32 Uhr

Wenn bei euch die Hälfte der getippten Wörter aus Tippfehlern besteht, solltet ihr über eine andere Schreibtechnik nachdenken. Zum Beispiel über die faltbare Bluetooth-Tastatur von Omoton, die sich via Bluetooth mit iOS, Android und Windows verbinden kann. Sie ist wiederaufladbar und bringt sogar noch ein Touchpad mit.

Damit könnt ihr eure WhatsApp, Instagram- und Facebook-Nachrichten auch mit 10 Fingern tippen – wenn ihr das könnt.

Papierflieger-Steuerung

Eine Hand hält ein rotes Papierflugzeug mit einem kleinen Motor und Propellern. Daneben wird ein Smartphone mit einer App gezeigt, die das Flugzeug anzeigt. Auf dem Tisch liegen zwei zusätzliche rote Propeller und eine Montagevorrichtung für den Motor.
© Amazon / Powerup / Bildquelle: Screenshot GIGA15 / 18
Anzeige
POWERUP 4.0. Smartphone gesteuertes Papierflugzeug Set der nächsten Generation. Einfache Handhabung
POWERUP 4.0. Smartphone gesteuertes Papierflugzeug Set der nächsten Generation. Einfache Handhabung
59,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:51 Uhr

Vergesst Drohnen! Smartphone-gesteuerte Papierflieger sind der neue heiße Scheiß!

Das ist der ultimative Spaß für das Kind in jedem von uns. Früher waren wir stolz auf Papierflugzeuge, die meterweit flogen. Heute können wir sie in Kunstflug-Routen mit dem Handy steuern. Für Vor- und Auftrieb sorgen 2 Propeller. Für die Stabilität ein eingebautes Gyroskop.

70 Meter Reichweite bei einem Tempo von 20 km/h sorgen für ein ganz neues Papierflieger-Erlebnis.

Genau hingucken!

Ein digitales Mikroskop mit 4K UHD-Auflösung, das auf einem Ständer montiert ist. Daneben wird ein Smartphone gehalten, das das vergrößerte Bild eines Blätterwerks mit vielen kleinen Blasen zeigt. Ein Computermonitor im Hintergrund zeigt dasselbe Bild in 4K-Auflösung an.
© Amazon / Ninyoon / Bildquelle: Screenshot GIGA16 / 18
Anzeige
Ninyoon 4K WiFi Mikroskop für iPhone Android, 50 bis 1000X USB Digital Mikroskop Wireless Super HD E
Ninyoon 4K WiFi Mikroskop für iPhone Android, 50 bis 1000X USB Digital Mikroskop Wireless Super HD E
43,19 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 07:50 Uhr

Jedes Smartphone bringt eine Lupen-App mit, aber die taugt gerade einmal dazu, eine schlecht lesbare Schrift zu vergrößern.

Dieses kleine Mikroskop verbindet sich per WLAN (2,4 GHz) kabellos mit eurem Handy und soll dann bis zu 1.000-fache Vergrößerung in 4K bieten. Diese Angaben sind eher zu bezweifeln, aber besser als die Handykamera ist es allemal.

Es verfügt über eine eingebaute Beleuchtung, ist wiederaufladbar und kompatibel mit allen Geräten. Ihr könnt damit auch Fotos oder Videos aufnehmen.

Handy-Mischpult

Ein DJ-Controller und ein Smartphone, das die djay-App anzeigt. Der Controller ist weiß mit blauen, roten und grünen beleuchteten Tasten sowie schwarzen Reglern und Jog-Wheels. Das Smartphone ist auf einem Ständer montiert und zeigt zwei Plattenspieler mit Wellenformen. Ein Bluetooth-Symbol verbindet den Controller mit dem Smartphone.
© Amazon / Hercules / Bildquelle: Screenshot GIGA17 / 18
Anzeige
Hercules DJControl Mix - Drahtloser Bluetooth-DJ-Controller für Smartphones - djay App - 2 Decks
Hercules DJControl Mix - Drahtloser Bluetooth-DJ-Controller für Smartphones - djay App - 2 Decks
78,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:13 Uhr

Ihr habt Gigabyte an Musik auf dem Handy, aber wollt sie nicht einfach der Reihe nach abspielen? Dann braucht ihr ein DJ-Pult fürs Smartphone.

„Hercules DJControl Mix“ bietet euch 2 Decks und lässt sich mittels einer App mit dem Handy verbinden. Ihr könnt damit unter anderem auch bis zu 4 SoundCloud- oder TIDAL-Playlists mischen.

Das Handy (oder Tablet) wird auf den mitgelieferten Ständer gestellt, über Bluetooth gekoppelt und dann kann es losgehen.

Der Alles-Finder

Ein Collage-Bild, das den "musegear finder" zeigt. In der Mitte ist ein Smartphone mit der App "Meine finder" zu sehen, die einen blauen Tracker anzeigt. Um das Smartphone herum sind fünf kleinere Bilder platziert, die den Tracker in verschiedenen Situationen zeigen.
© Amazon / musegear / Bildquelle: Screenshot GIGA18 / 18
Anzeige
musegear Schlüsselfinder mit Bluetooth App aus Deutschland I Maximaler Datenschutz | dunkelblau 1er
musegear Schlüsselfinder mit Bluetooth App aus Deutschland I Maximaler Datenschutz | dunkelblau 1er
21,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 03:21 Uhr

Wo ist der Schlüssel, wo ist mein Handy und wo habe ich die verdammte Brieftasche zuletzt gesehen?

Wem diese wiederkehrenden Fragen bekannt vorkommen, der sollte sich mal den „musegear finder“ ansehen. Das kleine Ding (3,6 mal 3,6 cm) ist leicht, stabil und lässt sich überall verstauen oder anbringen.

Es wird per Bluetooth mit seiner App gekoppelt und ihr könnt dann Dinge in einer Entfernung bis zu 90 Metern (außer Haus) wiederfinden. Öffnet die App, startet den Suchlauf und der Finder piept laut und deutlich. Andersherum könnt ihr damit euer Handy finden.

Verloren seid ihr nur noch, wenn ihr weder den Schlüssel noch das Handy zur Hand habt.

Lesenswert
Anzeige