17 praktische Tools, die mehr aus eurem Smartphone herausholen

Im Laufe fast jeden Tages gibt es Situationen, in denen ein Handyakku schlapp macht. Wenn ihr dann nicht eine Steckdose in der Nähe oder eine Powerbank in Bereitschaft habt, kann es ganz schön eng werden.

Trotzdem möchte man dazu nicht unbedingt eine dieser dicken, schweren Batterien mit Kabel herumschleppen. Deshalb werdet ihr euch freuend, dass es dazu brauchbare Alternativen gibt.

Baseus Enerfill MagSafe Powerbank 10000mAh 22.5W Magnetische Power Bank USB C, Kabellose Externe Han Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 06:08 Uhr

iPhones sind seit einigen Jahren mit „MagSafe“ ausgestattet, einer magnetischen Verbindung für Zusatzgeräte und Halterungen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Geräte wie die „Baseus Enerfill MagSafe Powerbank“, die ihr hinten ans iPhone heftet und dieses dann kabellos ladet.

ZKAPOR Mini Power Bank 5000mAh, Integrierter Faltbarer USB C Konnektor Kleine Powerbank 20W PD Exter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 08:45 Uhr

Android-Smartphones verfügen nicht über MagSafe, aber das ist nicht ganz so schlimm. Nehmt stattdessen einfach eine sehr handliche Powerbank, die ihr direkt unten in die USB-C-Buchse stecken könnt. Die „Zkapor Mini Power Bank“ habe ich selbst im Gebrauch und bin damit sehr zufrieden. Sie beherrscht Schnellladen und füllt euren Handy-Akku schnell wieder auf.