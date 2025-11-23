Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
17 schlimme Urlaubsfotos als Beweis, dass es Zuhause gar nicht so schlecht ist

Nadine Neugebauer
Nadine Neugebauer
Frau sitzt neben offenem Koffer und schaut schockiert auf Smartphone.
Nicht jeder Urlaubstraum hält, was er verspricht.© IMAGO / YAY Images / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Im Urlaub möchte man entspannen, Neues entdecken und den Alltag für eine Weile hinter sich lassen. Doch nicht immer läuft alles nach Plan: Flugverspätungen, schlechtes Wetter und verlorenes Gepäck trüben schnell die Stimmung. Aber es geht noch schlimmer!

Wir zeigen euch 17 Urlaubsfotos von Reisenden, für die der ersehnte Traumurlaub zu einer echten Geduldsprobe wurde.

#1 Ein angriffslustiger Pfau

Wenn die Kids nicht hart genug für den Streichelzoo sind ...

#2 Urlaub im Zwergenland

Etwas ungemütlich: Familie Riese zu Gast bei den 7 Zwergen.

#3 Das Upgrade

Ein absoluter Alptraum! Aber hey, Platz ist genug.

#4 Der Überraschungsgast

Unser Tipp für ein entspanntes Picknick: Niemals die Snacks unbeaufsichtigt lassen!

#5 Stinkefüße

Der Moment, in dem das Böse in dir erwacht.

#6 Survivor

Dieser Koffer ist durch die Hölle gegangen.

#7 Facepalm

Der Urlaub ist gelaufen. Die Reaktion der älteren Tochter? Einfach unbezahlbar!

#8 Das Busunglück

Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen.

#9 Falsch abgebogen

Es kann doch noch schlimmer kommen.

#10 Expectation vs. Reality

So weit gereist, um Cristo zu sehen, und was sieht man: Nebel.

#11 Der private Balkon

Balkon ohne Aussicht: Privater geht’s wirklich nicht!

#12 Die Mumie

Ahhh… das muss echt weh tun!

#13 Under Construction

Egal, wo man hinschaut: gebaut wird immer!

#14 Nicht jugendfrei

Ein besonderer Moment für die ganze Familie, der garantiert in Erinnerung bleibt.

#15 Instagram vs. Reality

Wenn dein Geheimtipp so geheim ist, dass ihn alle kennen.

#16 Dumm gelaufen!

Wer in dieser Situation kein Tape dabei hat, ist verloren!

#17 Die Fotobombe

Dabeisein ist alles! Dieser Herr im Hintergrund hat den Moment genutzt und sich heimlich ins Gruppenfoto gemogelt.

