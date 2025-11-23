17 schlimme Urlaubsfotos als Beweis, dass es Zuhause gar nicht so schlecht ist

Nicht jeder Urlaubstraum hält, was er verspricht.© IMAGO / YAY Images / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Im Urlaub möchte man entspannen, Neues entdecken und den Alltag für eine Weile hinter sich lassen. Doch nicht immer läuft alles nach Plan: Flugverspätungen, schlechtes Wetter und verlorenes Gepäck trüben schnell die Stimmung. Aber es geht noch schlimmer!
Wir zeigen euch 17 Urlaubsfotos von Reisenden, für die der ersehnte Traumurlaub zu einer echten Geduldsprobe wurde.
#1 Ein angriffslustiger Pfau
Wenn die Kids nicht hart genug für den Streichelzoo sind ...
#4 Der Überraschungsgast
Unser Tipp für ein entspanntes Picknick: Niemals die Snacks unbeaufsichtigt lassen!
#7 Facepalm
Der Urlaub ist gelaufen. Die Reaktion der älteren Tochter? Einfach unbezahlbar!
#10 Expectation vs. Reality
So weit gereist, um Cristo zu sehen, und was sieht man: Nebel.
#14 Nicht jugendfrei
Ein besonderer Moment für die ganze Familie, der garantiert in Erinnerung bleibt.