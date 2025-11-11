Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 17 Schnäppchen – bei Amazon sind diese E-Books heute kostenlos

17 Schnäppchen – bei Amazon sind diese E-Books heute kostenlos

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Die Gratis-Bücher decken heute wieder das ganze Spektrum ab. Die E-Books handeln von Vampiren, Romanzen, Monstern, Morden, Humor und Essen. Was will man mehr? Aber eine Frage habe ich? Was ist ein „Cozy-Krimi“? Ist da der Mörder nett und mordet achtsam?

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:30 Uhr
Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:31 Uhr
Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:33 Uhr
Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:35 Uhr
Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:51 Uhr
Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:57 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:32 Uhr
Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:34 Uhr
Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:55 Uhr
Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:58 Uhr
My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:00 Uhr
Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:02 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:30 Uhr
Der Mörder und die Wildrose: Das Geheimnis des Wunschbrunnens
0,00 € Zu Amazon
Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 11.11.2025 10:17 Uhr
Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:54 Uhr
Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:56 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:58 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Taking the Second Chance: Kämpfe für die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:57 Uhr
Die verbotene Liebe des wilden Highlanders: Eine schottische mittelalterliche Romanze (Chroniken der
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:53 Uhr
Die Braut des Herzogs: Eine Regency-Romanze (Regency-Bräute 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:34 Uhr
Süßer Liebe nie klingt: Liebesroman-Sammelband - Zwei winterliche Romane in einem Band
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:37 Uhr
His Puppet: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:08 Uhr
Rock-Götter daten keine Pop-Prinzessinnen (Brich die Regeln 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:26 Uhr
Mutation: Alte Freunde und profitable Kriege (Avatar Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:38 Uhr
Schicksalsschlüssel: Das Bündel (Gestaltwandler-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:11 Uhr
Carnival of Vampires - Die Sündenmaske
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 11:10 Uhr
Die Drachenei-Intrige: Séance-Mord im Hexen-Cozy mit Drachenei, Nebelmaschinen-Tausch, Bühnen-Hinwei
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:48 Uhr
Vom Fluch heimgesucht: Die Blutmond-Bond-Reihe, Band 2: Er sollte mich töten. Stattdessen hat er mic
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 07:06 Uhr
Der Pakt: Ein Sara Cooper Roman (11)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:07 Uhr
Die Rentner-WG und das verschwundene Sparschwein: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus Sonnenwinkel – warm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:20 Uhr
Erschieß Mich Einfach (Ein Cosy-Krimi Aus Der Reiche Lucy Fong 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 11:10 Uhr
Rubinschuhe und Rollenlügen: Ein Cozy-Krimi im Kino mit Hinweisen aus „Der Zauberer von Oz“, einem v
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:50 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

