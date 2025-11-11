17 Schnäppchen – bei Amazon sind diese E-Books heute kostenlos

Die Gratis-Bücher decken heute wieder das ganze Spektrum ab. Die E-Books handeln von Vampiren, Romanzen, Monstern, Morden, Humor und Essen. Was will man mehr? Aber eine Frage habe ich? Was ist ein „Cozy-Krimi“? Ist da der Mörder nett und mordet achtsam?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Cruel Rule (Ein New-Adult-Bully-Romance voller Leidenschaft, Intrigen und erster Liebe.): Royal Oaks Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:30 Uhr

Ihre verbotenen Feuerwehrleute: Eine zeitgenössische Reverse-Harem-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:31 Uhr

Milliardär-Bodyguard Anziehung: Militärromanze, Romantische Spannung (Milliardär-Bodyguards 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:33 Uhr

Nanny für den Mafia Boss: Zweite Chance Alleinerziehender Vater Mafia Roman (Mafia Familienimperium Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:35 Uhr

Sommer im Cosy Cottage Café (Das Cosy Cottage Café 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:51 Uhr

Die HERO Force und Die gebrochenen SEALs: Zwei komplette Serien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:57 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Flammenherz - Die Tochter der Drachenkrone Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:32 Uhr

Das Schloss des Highlanders: Schottisch Historischer Liebesroman (Hochländer Hitze 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:34 Uhr

Die Rosmarin-Regeln der Toten : Ein gemütlicher Hexenkrimi über Geheimnisse, Tee – und Tote, die wei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:55 Uhr

Geschworen (Vampir-Legenden – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:58 Uhr

My dear fellow Darkness: Die Schattenakademie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:00 Uhr

Schattenbrecher , Zwischen Licht und Finsternis: Ein Gay Romantasy / Dark Shifter Romance (18+) Band Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:02 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Vino, Mord und Bella Italia! Folge 1: Das vergiftete Fest (Anna und der Commissario - Eine Toskana-K Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:30 Uhr

Der Mörder und die Wildrose: Das Geheimnis des Wunschbrunnens Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 11.11.2025 10:17 Uhr

Die Uhr, die zu spät ging: Ein Fernvale-Wohlfühlkrimi mit tickendem Zeitplan und einer geheimen Seit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:54 Uhr

Mord nach Ladenschluss: Ein gemütlicher Buchladenkrimi mit einer Katze, die Hinweise stiehlt, einem Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:56 Uhr

Anzeige

Essen, Trinken und Genießen

Das Anti-Stress Kochbuch: Schnelle, beruhigende & alltagstaugliche Rezepte für mehr Ruhe, Wohlbefind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 09:58 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Taking the Second Chance: Kämpfe für die Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:57 Uhr

Die verbotene Liebe des wilden Highlanders: Eine schottische mittelalterliche Romanze (Chroniken der Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:53 Uhr

Die Braut des Herzogs: Eine Regency-Romanze (Regency-Bräute 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:34 Uhr

Süßer Liebe nie klingt: Liebesroman-Sammelband - Zwei winterliche Romane in einem Band Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:37 Uhr

His Puppet: Eine Dunkle Mafia-Romanze (Die Gruco-Familie 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:08 Uhr

Rock-Götter daten keine Pop-Prinzessinnen (Brich die Regeln 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:26 Uhr

Mutation: Alte Freunde und profitable Kriege (Avatar Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 10:38 Uhr

Schicksalsschlüssel: Das Bündel (Gestaltwandler-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:11 Uhr

Carnival of Vampires - Die Sündenmaske Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 11:10 Uhr

Die Drachenei-Intrige: Séance-Mord im Hexen-Cozy mit Drachenei, Nebelmaschinen-Tausch, Bühnen-Hinwei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:48 Uhr

Vom Fluch heimgesucht: Die Blutmond-Bond-Reihe, Band 2: Er sollte mich töten. Stattdessen hat er mic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 07:06 Uhr

Der Pakt: Ein Sara Cooper Roman (11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 05:07 Uhr

Die Rentner-WG und das verschwundene Sparschwein: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus Sonnenwinkel – warm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 06:20 Uhr

Erschieß Mich Einfach (Ein Cosy-Krimi Aus Der Reiche Lucy Fong 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 11:10 Uhr

Rubinschuhe und Rollenlügen: Ein Cozy-Krimi im Kino mit Hinweisen aus „Der Zauberer von Oz“, einem v Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2025 04:50 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.