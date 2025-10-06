Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
17 Situationen von Sys-Admins am Rande des Windows-Wahnsinns

Nadine Neugebauer
4 min Lesezeit
Frau sitzt konzentriert an Servern und schaut auf Laptop
ITler müssen nicht nur technisches Wissen aufbringen, sondern auch viel Geduld.© GettyImages / anandaBGD / Bildbearbeitung GIGA1 / 18
Mitten im täglichen Windows-Chaos jonglieren Sys-Admins mit kryptischen Fehlermeldungen, unerwarteten Bluescreens und absurden Benutzeranfragen à la „Mein Computer ist zu langsam – können Sie mehr LAN hinzufügen?“. Um in diesem Durcheinander den Überblick zu behalten, reicht technisches Wissen allein nicht aus. Gefragt sind Nerven aus Stahl, ein stabiler Koffeinpegel und eine ordentliche Prise Geduld.

Wir haben für euch Reddit nach Posts durchstöbert, die zeigen, wie Sys-Admins mit viel Humor die großen und kleinen Herausforderungen ihres Arbeitsalltags meistern.

#1 Das Leben in der IT

Ein ganz normaler Tag im Leben eines IT-Mitarbeiters.

#2 Die goldene IT-Regel

Nicht vergessen: Niemals an einem laufenden System herumbasteln, solange es funktioniert!

#3 Push the Button

Der IT-Klassiker „Have you tried turning it off and on again?“ wurde durch die Serie „The IT Crowd“ legendär. Der Neustart des Gerätes ist eine bewährte Lösung bei Computerproblemen, sofern man in der Lage ist, den Power-Button zu drücken.

#4 Die Höllenmaschine

Wenn es eine Maschine gibt, die jeden Büromitarbeiter regelmäßig in Rage bringt, dann ist es mit Sicherheit der Drucker.

#5 Reset

Was würde Rick Harrison aus der Show „Die Drei vom Pfandhaus“ in so einer Situation wohl tun?

#6 Microsofts Cloud-Horter

Ein klassisches Windows-Phänomen: Alles landet automatisch auf OneDrive, weil die Cloud-Synchronisation aktiviert ist.

#7 Die ganze Wahrheit

Dieses Meme trifft den Nagel auf den Kopf.

#8 Die Tech-Skills der Gen Alpha

Für echte Digital Natives dürfte es vermutlich schwierig werden, „Indy“ aus der Klemme helfen.

#9 Exzellente Kühlung

Wenn die Mitarbeiter der IT-Abteilung ihr Geheimnis lüften.

#10 Karriere in der IT?

Neugierig, welche Vorteile ein IT-Job bringt? Einfach einen Blick auf die Grafik werfen!

#11 Die zwei vom Support

Tech-Humor vom Feinsten.

#12 Omas PC – ein Deal auf Lebenszeit

Jeder kennt das: Einmal Omas Computer gefixt und schon ist man ihr lebenslanger IT-Support.

#13 Das Passwort-Logbuch

Das Passwort-Logbuch – ein Admin-Alptraum!

#14 Der „Millennium-Bug“

In der Nacht vor der Jahrtausendwende waren Sys-Admins auf alles gefasst – von Systemabstürzen in Banken bis hin zu Stromausfällen. Verantwortlich dafür war der „Y2K-Bug“.

#15 Legos Sys-Admin-Version

Ein AI-generiertes Lego-Set aus der Reihe: „An Tagen wie diesen“.

#16 It’s „Switch“-Time

Nur der Sys-Admin hat die Macht, die Sperre für Nintendo-Services aufzuheben, schließlich hat er sie selbst eingerichtet.

#17 Der Problemlöser

Wenn man für etwas gelobt wird, dass man eigentlich verbockt hat – ein stiller Triumph für den ITler.

