17 Sys-Admins am Rande des täglichen Windows-Wahnsinns

Mitten im täglichen Windows-Chaos jonglieren Sys-Admins mit kryptischen Fehlermeldungen, unerwarteten Bluescreens und absurden Benutzeranfragen à la „Mein Computer ist zu langsam – können Sie mehr LAN hinzufügen?“. Um in diesem Durcheinander den Überblick zu behalten, reicht technisches Wissen allein nicht aus. Gefragt sind Nerven aus Stahl, ein stabiler Koffeinpegel und eine ordentliche Prise Geduld.

Wir haben für euch Reddit nach Posts durchstöbert, die zeigen, wie Sys-Admins mit viel Humor die großen und kleinen Herausforderungen ihres Arbeitsalltags meistern.