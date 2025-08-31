18 Beweise, dass Kinder wahre Comedians sind

Kinder können so unfreiwillig und herrlich komisch sein. Mit ihren spontanen Beiträgen sorgen sie für Lachflashs und verzweifelte Eltern gleichermaßen.
Selten ein Blatt vom Mund nehmend und auf wunderbare Weise kreativ, das sind die Kleinen. Die folgenden Twitterbeispiele zeigen auf großartige Weise, dass die wahren Comedians bereits beim Nachwuchs zu finden sind.
Dieter Bohlen kann einpacken
Es ist wohl kaum etwas schmerzhafter als die persönlichen Unzulänglichkeiten vom eigenen Kind gespiegelt zu bekommen.
Auf die letzte Sekunde
Das Gehirn braucht eben nach solch einem aufregenden Tag erst einmal Abstand und Ruhe, bevor das Erinnerungsvermögen wieder einsetzt. Zettel zum Unterschreiben und spontane Backaktionen fallen auch in die Kategorie.
Paprika ist...
... zum Kuscheln da. Wer braucht schon Teddys, Minions oder Einhörner?
Nicht alles war farblos...
... in der Vergangenheit. Hätte den Schwierigkeitsgrad von Memory auf jeden Fall massiv erhöht.
Missverständnisse ausräumen
Der Hinweis war in unseren Augen durchaus berechtigt. Vielleicht brauchten die Eltern auch einfach nur einen Snickers, um sich zu beruhigen?
Mama und Papa, ihr habt doch gesagt...
Wenn die Kleinen es dann doch etwas zu genau nehmen. Besser als an der Wand würden wir meinen.
Das sagenumwobene Märchen...
... von Kamasutra. Wer hat das nicht als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen? Ist das nicht eng verwandt mit „1001 Nacht“?
Ein Meister der...
... versteckten Kritik an seine Lehrerin. Hier reift wohl ein zukünftiger Satiriker heran.
Waldausflug
In solchen Momenten wünscht man sich doch, dass die Situation aufgenommen wird und in zehn Jahren noch einmal den gleichen Kindern vorgespielt wird. Wenn Kinder wüssten wie unweigerlich komisch sie manchmal sind.
Nicht gleich vom Schlimmsten...
... ausgehen. Als Erwachsene interpretieren wir wesentlich schneller negative Dinge in etwas hinein als manchmal nötig.
Mit ihrem frischen Blick...
... auf die Welt, sorgen Kinder immer wieder für solche Perlen. Ab durch die Schnitzel- und Wurstfelder!
Exakte Zeitangabe
Und schlagfertig ist sie auch. Zumindest besitzt die Kleine bereits jetzt ein hohes Maß an Selbsterkenntnis.
Wenn du deinen Job...
... kündigen kannst, kann ich doch auch die Schule kündigen, oder? Gleiches Recht für alle!
Die Dönerpalme
Da hat wohl jemand Hunger oder ist in der Großstadt aufgewachsen. Hat von euch schon einmal die seltene Dönerpalme gesichtet? Soll delikate Früchte tragen.
Analphabeten im Zug
Ja, auch für diese Menschen gibt es ein extra Abteil. Und damit sie sich nicht schlecht fühlen, ist es ein besonders angenehmes Abteil.
Keine Win-Win-Situation
Irgendwo hat sie ja Recht. Es wird dennoch kein Weg daran vorbeiführen.
Einer politischen Karriere...
... steht nichts mehr im Weg. Der Junge weiß genau wie er sich rhetorisch herausreden muss.
Erpressung im eigenen Hause
Wenn das Kind mafiöse Methoden anwendet. Für Fasching oder Karneval bitte ein Pinguinkostüm besorgen, damit der Film „Madgascar“ nachgespielt werden kann.
