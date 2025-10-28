Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt

18 E-Books völlig kostenlos: Das heutige Amazon-Angebot bietet jedem etwas

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Für den Kindle kostenlos: 18 E-Books für jeden Geschmack. Ihr bekommt den Anfang einer postapokalyptischen Reihe gratis. Außerdem Schnulzen, gespart mit Spannung, Krimis, Spuk, Magie und sorgenlose Morde.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller
Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:35 Uhr
Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf
Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:39 Uhr
Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)
Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:04 Uhr
Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)
Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:05 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent
The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:31 Uhr
Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)
Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:33 Uhr
Höllenwoche (Amerika fällt 1)
Höllenwoche (Amerika fällt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Auf der Flucht (Amerika fällt 2)
Auf der Flucht (Amerika fällt 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Kein Refugium (Amerika fällt 3)
Kein Refugium (Amerika fällt 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Blitzschlag (Amerika fällt 4)
Blitzschlag (Amerika fällt 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)
Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:43 Uhr
Die Nacht vor Halloween
Die Nacht vor Halloween
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:44 Uhr
Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)
Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:47 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)
Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:29 Uhr
Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall
Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:30 Uhr
Testament mit Nebenwirkungen
Testament mit Nebenwirkungen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:41 Uhr
Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman
Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:42 Uhr
Camp Hiddenhope
Camp Hiddenhope
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:45 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:12 Uhr
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:02 Uhr
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:09 Uhr
Try to love you (Try to-Reihe)
Try to love you (Try to-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 02:28 Uhr
Der Geruch nach Regen
Der Geruch nach Regen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr
Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:10 Uhr
Kianusch der Perser
Kianusch der Perser
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:02 Uhr
Vega-Brüder: Julius
Vega-Brüder: Julius
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:24 Uhr
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:37 Uhr
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:46 Uhr
Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:07 Uhr
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:52 Uhr
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:41 Uhr
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:30 Uhr
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:23 Uhr
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:12 Uhr
Der Seelenbildner
Der Seelenbildner
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:28 Uhr
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 20:29 Uhr
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:36 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige