18 E-Books völlig kostenlos: Das heutige Amazon-Angebot bietet jedem etwas

Für den Kindle kostenlos: 18 E-Books für jeden Geschmack. Ihr bekommt den Anfang einer postapokalyptischen Reihe gratis. Außerdem Schnulzen, gespart mit Spannung, Krimis, Spuk, Magie und sorgenlose Morde.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:35 Uhr
Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:39 Uhr
Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:04 Uhr
Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:05 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:31 Uhr
Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:33 Uhr
Höllenwoche (Amerika fällt 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Auf der Flucht (Amerika fällt 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Kein Refugium (Amerika fällt 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Blitzschlag (Amerika fällt 4)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr
Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:43 Uhr
Die Nacht vor Halloween
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:44 Uhr
Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:47 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:29 Uhr
Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:30 Uhr
Testament mit Nebenwirkungen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:41 Uhr
Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:42 Uhr
Camp Hiddenhope
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:45 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.
Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:12 Uhr
You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:02 Uhr
Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr
FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:09 Uhr
Try to love you (Try to-Reihe)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 02:28 Uhr
Der Geruch nach Regen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr
Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:10 Uhr
Kianusch der Perser
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:02 Uhr
Vega-Brüder: Julius
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:24 Uhr
Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:37 Uhr
Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:46 Uhr
Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:07 Uhr
Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:52 Uhr
Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:41 Uhr
Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:30 Uhr
Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:23 Uhr
Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:12 Uhr
Der Seelenbildner
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:28 Uhr
Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 20:29 Uhr
Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:36 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.