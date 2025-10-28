18 E-Books völlig kostenlos: Das heutige Amazon-Angebot bietet jedem etwas

Für den Kindle kostenlos: 18 E-Books für jeden Geschmack. Ihr bekommt den Anfang einer postapokalyptischen Reihe gratis. Außerdem Schnulzen, gespart mit Spannung, Krimis, Spuk, Magie und sorgenlose Morde.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:35 Uhr

Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:39 Uhr

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:04 Uhr

Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:05 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:31 Uhr

Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:33 Uhr

Höllenwoche (Amerika fällt 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr

Auf der Flucht (Amerika fällt 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr

Kein Refugium (Amerika fällt 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr

Blitzschlag (Amerika fällt 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:38 Uhr

Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:43 Uhr

Die Nacht vor Halloween Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:44 Uhr

Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:47 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:29 Uhr

Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:30 Uhr

Testament mit Nebenwirkungen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:41 Uhr

Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:42 Uhr

Camp Hiddenhope Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:45 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Bei dieser Reihe lohnt sich das „Sammeln“, da bereits andere Bände kostenlos waren.

Rosewood High - Savage (Boys of Rosewood High 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:12 Uhr

You Are My Star : Einfühlsame LGBTQ Music College Romance über Asexualität und Selbstfindung (Sun, M Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:02 Uhr

Gefordert vom Bergmann (Die Bergmänner 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr

FAKE IT FIERCE: Eine Rugby-Sportsromance (From Scrums to Souls) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:09 Uhr

Try to love you (Try to-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 02:28 Uhr

Der Geruch nach Regen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:13 Uhr

Wenn die Vierzig flucht (Hexenstunde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 04:10 Uhr

Kianusch der Perser Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 08:02 Uhr

Vega-Brüder: Julius Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:24 Uhr

Ihre Lycan Alphas : Eine paranormale Reverse-Harem-Romanze mit einem Werwolf-Gestaltwandler (Reverse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 09:37 Uhr

Am Blutmond geboren (Blutmond Omegas 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:46 Uhr

Die blinde Seherin: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:07 Uhr

Seilschaften: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:52 Uhr

Krankes Blau: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 03:41 Uhr

Der Schutzengel: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:30 Uhr

Frau Räuber und Herr Graf: Der Gutshaus-Krimi (Charlotte Rosenzweig 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:23 Uhr

Sterben, um zu gehen: (Nichts, worüber man schwärmen müsst) (Die Krimireihe der Tucson Valley Rentne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:12 Uhr

Der Seelenbildner Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:28 Uhr

Vegan ohne Ersatzprodukte: Das Nachschlagewerk für 80 hausgemachte Alternativen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2025 20:29 Uhr

Selbstbetrachtungen - Mark Aurels Meisterwerk: Meditationen (Klassiker der Weltphilosophie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 05:36 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.