18 Film-Details und Easter Eggs, die ihr garantiert übersehen habt

Der Will-Smith-Film „I Am Legend“ist ein Remake eines Remakes. Die erste Version mit Vincent Price ist von 1964. Doch in dieser moderneren Version gibt es auch modernere ausgestorbene Städte und in dieser kommt der Held an einem Kino vorbei. Zu sehen ist dort ein Plakat für den Film „Batman vs. Superman“.

Das Problem dabei: I Am Legend ist von 2007, aber Batman vs. Superman kam erst 2013 in die Kinos...