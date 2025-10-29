18 frische E-Books heute zu 100 Prozent kostenlos

Heute kostenlos in den Amazon-E-Books: Romantik, Vampir-Speeddating, Hamburg-Krimi, Drachen und ein Mord mit Todesfolge. Außerdem gibt’s vegane Italo-Küche, Prophezeiungen, einen finsteren Elternabend und schwule Mafiosi.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Winter Love - Ein Arzt für alle Fälle

Herzflimmern in der Toscana: Zwei Seelen, eine Lüge – und ein Sommer der alles verändert (Die Verona

Eine Frau für MacKinnon (Die Frauen der Highlands 1)

Eigentum des Mafioso: Ein schwuler Mafia-Roman von Feinden zu Liebhabern

Nächste Haltestelle Glück

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der blinde Drache (Das Erbe der Drachenreiter 1)

Mein Date hat mich gebissen: Eine paranormale romantische Komödie (Vampir-Speed-Dating 1)

Der abtrünnige Alpha des Wissenschaftlers: Eine fesselnde Werwolf-Romanze voller Leidenschaft, Verra

Flügel aus Asche und Schatten: Eine Dark-Fantasy-Romance über Feinde, Liebe, Macht und Prophezeiung

Limbo Protocol: Book One: Stars Beyond Chains

Krimis, Romane und Thriller

Max Field: Am Abgrund

Das Falsche Mädchen

Mord mit Todesfolge

Wahllos

Reglos

Elternabend

Kommissar Jörgensen und das Gehirn der Ariadne: Hamburg Krimi

Essen, Trinken und Genießen

Vegane Genüsse Italiens: "Terra Vegan by Nemo Series – Band 1": Italienische vegane Küche (5 Vegane

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller

Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf

Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)

Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)

The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent

Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)

Höllenwoche (Amerika fällt 1)

Auf der Flucht (Amerika fällt 2)

Kein Refugium (Amerika fällt 3)

Blitzschlag (Amerika fällt 4)

Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)

Die Nacht vor Halloween

Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)

Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)

Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall

Testament mit Nebenwirkungen

Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman

Camp Hiddenhope

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

