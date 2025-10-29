18 frische E-Books heute zu 100 Prozent kostenlos

Heute kostenlos in den Amazon-E-Books: Romantik, Vampir-Speeddating, Hamburg-Krimi, Drachen und ein Mord mit Todesfolge. Außerdem gibt’s vegane Italo-Küche, Prophezeiungen, einen finsteren Elternabend und schwule Mafiosi.
Die nachfolgenden Bücher sind
Schnulzen, Liebe und Erotik
Winter Love - Ein Arzt für alle Fälle
Herzflimmern in der Toscana: Zwei Seelen, eine Lüge – und ein Sommer der alles verändert (Die Verona
Eine Frau für MacKinnon (Die Frauen der Highlands 1)
Eigentum des Mafioso: Ein schwuler Mafia-Roman von Feinden zu Liebhabern
Nächste Haltestelle Glück
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Der blinde Drache (Das Erbe der Drachenreiter 1)
Mein Date hat mich gebissen: Eine paranormale romantische Komödie (Vampir-Speed-Dating 1)
Der abtrünnige Alpha des Wissenschaftlers: Eine fesselnde Werwolf-Romanze voller Leidenschaft, Verra
Flügel aus Asche und Schatten: Eine Dark-Fantasy-Romance über Feinde, Liebe, Macht und Prophezeiung
Limbo Protocol: Book One: Stars Beyond Chains
Krimis, Romane und Thriller
Max Field: Am Abgrund
Das Falsche Mädchen
Mord mit Todesfolge
Wahllos
Reglos
Elternabend
Kommissar Jörgensen und das Gehirn der Ariadne: Hamburg Krimi
Essen, Trinken und Genießen
Vegane Genüsse Italiens: "Terra Vegan by Nemo Series – Band 1“: Italienische vegane Küche (5 Vegane
Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller
Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf
Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)
Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)
The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent
Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)
Höllenwoche (Amerika fällt 1)
Auf der Flucht (Amerika fällt 2)
Kein Refugium (Amerika fällt 3)
Blitzschlag (Amerika fällt 4)
Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)
Die Nacht vor Halloween
Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)
Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)
Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall
Testament mit Nebenwirkungen
Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman
Camp Hiddenhope
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
