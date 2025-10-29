Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
18 frische E-Books heute zu 100 Prozent kostenlos

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Heute kostenlos in den Amazon-E-Books: Romantik, Vampir-Speeddating, Hamburg-Krimi, Drachen und ein Mord mit Todesfolge. Außerdem gibt’s vegane Italo-Küche, Prophezeiungen, einen finsteren Elternabend und schwule Mafiosi.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Winter Love - Ein Arzt für alle Fälle
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:35 Uhr
Herzflimmern in der Toscana: Zwei Seelen, eine Lüge – und ein Sommer der alles verändert (Die Verona
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:46 Uhr
Eine Frau für MacKinnon (Die Frauen der Highlands 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 09:02 Uhr
Eigentum des Mafioso: Ein schwuler Mafia-Roman von Feinden zu Liebhabern
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 09:03 Uhr
Nächste Haltestelle Glück
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 09:04 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Der blinde Drache (Das Erbe der Drachenreiter 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:37 Uhr
Mein Date hat mich gebissen: Eine paranormale romantische Komödie (Vampir-Speed-Dating 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:40 Uhr
Der abtrünnige Alpha des Wissenschaftlers: Eine fesselnde Werwolf-Romanze voller Leidenschaft, Verra
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:43 Uhr
Flügel aus Asche und Schatten: Eine Dark-Fantasy-Romance über Feinde, Liebe, Macht und Prophezeiung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:51 Uhr
Limbo Protocol: Book One: Stars Beyond Chains
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:53 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Max Field: Am Abgrund
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:33 Uhr
Das Falsche Mädchen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:39 Uhr
Mord mit Todesfolge
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:41 Uhr
Wahllos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:44 Uhr
Reglos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:45 Uhr
Elternabend
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:47 Uhr
Kommissar Jörgensen und das Gehirn der Ariadne: Hamburg Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:48 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

Vegane Genüsse Italiens: "Terra Vegan by Nemo Series – Band 1“: Italienische vegane Küche (5 Vegane
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 09:00 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Eindeutige Beweise - Body of Evidence: Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:10 Uhr
Echo: Spark: Ein dunkler, fesselnder Military Romantic Suspense voller Leidenschaft und Gefahr. (Maf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 06:12 Uhr
Flitterwochen allein: Ein Kreuzfahrt-Liebesroman (Karibikträume Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:00 Uhr
Die Tochter der Toskana – wie alles begann: Historischer Roman (Die große Toskana-Saga)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:04 Uhr
The Highfire Crown: Deutsche Ausgabe: Blutmagie, Buch 1 : (Blutmagie: Ein Urban-Fantasy-Action-Abent
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:22 Uhr
Haus mit Spuk Inklusive: Ein paranormaler Cosy-Krimi mit Geistern (Die Geistermaklerin 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:20 Uhr
Höllenwoche (Amerika fällt 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:13 Uhr
Auf der Flucht (Amerika fällt 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:33 Uhr
Kein Refugium (Amerika fällt 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:19 Uhr
Blitzschlag (Amerika fällt 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:56 Uhr
Earth Warden: Ein episches Sci-Fi-Abenteuer (Die Earth-Warden-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:11 Uhr
Die Nacht vor Halloween
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:13 Uhr
Blei-Ballett (Die Gatekeeper-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:31 Uhr
Tiefschwarze Schuld: (Ein Corinna-Dupont-Thriller)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 07:58 Uhr
Morden ohne Sorgen - Die schöne Tote von Sanssouci: Ein Potsdam-Provinz-Krimi | Cosy Crime (Ein Fall
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 06:02 Uhr
Testament mit Nebenwirkungen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 08:09 Uhr
Bodenfrost: Ein Spannender Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 04:48 Uhr
Camp Hiddenhope
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.10.2025 05:28 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

