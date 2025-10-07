Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. 18 geschenkte Bücher: Kostenlose E-Books aus dem Amazon-Shop, die ihr heute gratis downloaden könnt

18 geschenkte Bücher: Kostenlose E-Books aus dem Amazon-Shop, die ihr heute gratis downloaden könnt

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Unabhängig von den Prime-Deals bekommt ihr auch heute wieder E-Books kostenlos bei Amazon. Darunter zum Beispiel Sylt-Romanzen, Drachen, Hexen-Krimis, Nacken-Übungen, Ruhm und leckere Rezepte.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Ratgeber und Rezepte
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance)
STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:04 Uhr
Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman
Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:16 Uhr
Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman
Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:19 Uhr
Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange
Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:20 Uhr
Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1)
Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:20 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hier lohnt sich das „Sammeln“. Die anderen Bände sind auch manchmal gratis.

The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2)
The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:06 Uhr
Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm
Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm
von Florida – mit einer sprechenden Möwe (Salz & Sigill – Die Mysterien 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:10 Uhr
Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx
Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:40 Uhr
Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch
Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:17 Uhr
Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze
Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:18 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1)
Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:41 Uhr
Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“
Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:02 Uhr
Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm
Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:41 Uhr
Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard
Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:13 Uhr
Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten)
Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:14 Uhr
Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1
Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:17 Uhr
Ratgeber und Rezepte

Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag
Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:11 Uhr
Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für
Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:15 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1)
Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:37 Uhr
Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1)
Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:20 Uhr
Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch
Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 06:03 Uhr
DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze
DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze
(CREED MC -„Zwischen Asphalt und Leidenschaft – der Creed MC kennt keine Regeln.“ 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 03:13 Uhr
Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe)
Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 05:35 Uhr
Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1)
Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 03:12 Uhr
Book of Days
Book of Days
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:32 Uhr
Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1)
Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:49 Uhr
Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1)
Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:05 Uhr
Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9)
Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:05 Uhr
Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller
Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:28 Uhr
Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1
Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 02:52 Uhr
Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von
Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:10 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

