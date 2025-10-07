18 geschenkte Bücher: Kostenlose E-Books aus dem Amazon-Shop, die ihr heute gratis downloaden könnt

Unabhängig von den Prime-Deals bekommt ihr auch heute wieder E-Books kostenlos bei Amazon. Darunter zum Beispiel Sylt-Romanzen, Drachen, Hexen-Krimis, Nacken-Übungen, Ruhm und leckere Rezepte.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:04 Uhr

Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:16 Uhr

Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:19 Uhr

Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:20 Uhr

Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:20 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Hier lohnt sich das „Sammeln“. Die anderen Bände sind auch manchmal gratis.

The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:06 Uhr

Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm von Florida – mit einer sprechenden Möwe (Salz & Sigill – Die Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:10 Uhr

Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:40 Uhr

Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:17 Uhr

Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:18 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:41 Uhr

Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:02 Uhr

Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:41 Uhr

Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:13 Uhr

Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:14 Uhr

Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:17 Uhr

Ratgeber und Rezepte

Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:11 Uhr

Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:15 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Unter meiner Haut Jeff & Emma (Sin & Ink Tattoo Shop (German Editions) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:37 Uhr

Pretty Boss: Eine Büro-Romcom (Chicago Nächte 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:20 Uhr

Murphys Gesetz: An Enemies to Lovers Protector Romance Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 06:03 Uhr

DUKE- Eine Motorradclub-Romanze: Dunkle besitzergreifende Alpha MC Romanze (CREED MC -„Zwischen Asphalt und Leidenschaft – der Creed MC kennt keine Regeln.“ 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 03:13 Uhr

Rising Embers (Romantic Suspense): Sammelband 1 von 3 (Embers-Reihe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 05:35 Uhr

Die Verschwörung von Eldergrove (Eldergrove Fantasy Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 03:12 Uhr

Book of Days Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:32 Uhr

Rennen Ist Zwecklos: eine dunkle, dystopische Enemies to Lovers Romanze (Verlassene Erde 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:49 Uhr

Der Kuss des Meermannes (Gefährten für Monster 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:05 Uhr

Roter Tiger (Die-Ryan-Lock-Roman 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:05 Uhr

Das Weihnachtsgeschenk: Short Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 04:28 Uhr

Die Viadukt-Morde: Die Yorkshire-Morde, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 02:52 Uhr

Tödliche Mauern: Winter und Berg - Die Ermittler von Freudenstadt (Winter und Berg die Ermittler von Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 09:10 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

