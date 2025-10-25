18 innovative Samsung-Produkte, die ihrer Zeit voraus waren

Mit hoher Wahrscheinlichkeit besitzt ihr irgendein Produkt von Samsung. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Entwickler innovativer Technologien und hat schon immer Geräte auf dem Markt vorgestellt, die ihrer Zeit weit voraus waren.
Wir stellen euch 18 Samsung-Produkte vor, die für ihre Zeit mit außergewöhnlicher Technik ausgestattet waren und somit für Begeisterung sorgten.
#1 Galaxy Note 1
Das Galaxy Note 1 von 2011 begründete eine völlig neue Smartphone-Kategorie: das „Phablet“, eine Mischung aus „Phone“ und „Tablet“.
#2 Galaxy Fold
Das Galaxy Fold verfügte über das erste echte faltbare Display. Außen ist ein 4,6-Zoll-Display, aufgeklappt wurde es mit einem 7,3-Zoll-Display zum Mini-Tablet.
#3 Galaxy Gear
Die Samsung Galaxy Gear von 2013 war eine der ersten Smartwatches. Ausgestattet mit einer abgespeckten Android-Version konnte man damit Apps installieren, Fotos machen, telefonieren und sich Benachrichtigungen anzeigen lassen.
#4 Samsung SyncMaster 226BW
Der Samsung SyncMaster von 2007 hatte seinerzeit eine außergewöhnliche Bildqualität mit einer 1680 × 1050 Auflösung im 16:10-Format und eine schnelle Reaktionszeit von 2 ms.
#5 Samsung Galaxy Camera
Die Galaxy Camera von 2012 war ein Pionier – eine digitale Kamera mit Android-Betriebssystem und Smartphone-Technik. Noch bevor Smartphones „Profi-Kameras“ wurden, kombinierte sie bereits optischen Zoom mit mobiler Intelligenz, Apps und Internetanbindung.
#6 Samsung SGH-D500
Das SGH-D500 von 2004 war eines der ersten „Slider-Handys“ von Samsung; ausgestattet mit einer 1,3 MP Kamera, einem MP3-Player sowie Bluetooth und Infrarot.
#7 Galaxy Youm
Samsung präsentierte 2013 das erste biegsame AMOLED-Display, das tatsächlich funktionierte. Es war ein Prototyp, der zeigte, wohin Displaytechnik in Zukunft gehen könnte.
#8 Family Hub Kühlschrank
Der Samsung Family Hub Kühlschrank von 2016 war der erste „smarte“ Kühlschrank. Er verfügte über einen Touchscreen, mehreren Innenkameras, war WLAN-fähig und Teil von Samsungs SmartThings-Ökosystem.
#9 Galaxy S4
Das Galaxy S4 konnte mit Handbewegungen gesteuert werden, es erkannte die Bewegung der Augen und war mit Schrittzähler, Temperatur-, Puls- sowie Feuchtigkeitssensoren ausgestattet.
#10 Galaxy Beam
Das Galaxy Beam hatte einen eingebauten Mini-Projektor oben im Gehäuse – 15 Lumen hell, konnte es Fotos, Videos, Präsentationen oder Spiele direkt an Wände projizieren, mit bis zu 1,27 m Bilddiagonale.
#11 Level Over Kopfhörer
Der Level Over Kopfhörer war Samsungs erster Versuch, in die Premium-Audiowelt einzusteigen – ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), der 2014 vorgestellt wurde.
#12 Galaxy Z Flip
Das Galaxy Z Flip hatte das erste faltbare Glas-Display der Welt und kombinierte somit nostalgisches Design mit modernster Display-Technik.
#13 Gear 360 Kamera
Die Samsung Gear 360, vorgestellt 2016, war eines der frühesten 360°-Kamerasysteme für den Massenmarkt und ein echter Vorreiter im Bereich virtuelle Realität und immersive Fotografie sowie Videoaufnahme.
#14 T1 SSD
Die Samsung T1 SSD von 2014 war eine der ersten tragbaren SSDs. Sie kombinierte extreme Geschwindigkeit, Sicherheit und Portabilität zu einer Zeit, als externe Festplatten noch sperrig und langsam waren.
#15 Samsung DeX
Das Samsung DeX (Desktop eXperience), vorgestellt 2017 mit dem Galaxy S8, verwandelte ein Galaxy-Smartphone in einen „quasi-PC“, ohne dass ein echter Computer nötig war.
#16 Galaxy Round
Das Galaxy Round war das erste kommerzielle Smartphone mit einem gebogenen Display – ein Vorreiter für die spätere Edge- und Foldable-Generation.
#17 Samsung SGH P300
Das Samsung SGH-P300 von 2003 war ein kleines, nur 14,9 Millimeter dünnes Handy in einem edlen Metallgehäuse.