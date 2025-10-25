18 innovative Samsung-Produkte, die ihrer Zeit voraus waren

Samsung war bei neuen Erfindungen immer ganz vorn dabei.© Dreamstime / IMAGO / Bearbeitung: GIGA 1 / 19

Mit hoher Wahrscheinlichkeit besitzt ihr irgendein Produkt von Samsung. Das Unternehmen gilt als einer der führenden Entwickler innovativer Technologien und hat schon immer Geräte auf dem Markt vorgestellt, die ihrer Zeit weit voraus waren.

Wir stellen euch 18 Samsung-Produkte vor, die für ihre Zeit mit außergewöhnlicher Technik ausgestattet waren und somit für Begeisterung sorgten.