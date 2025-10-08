Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  18 Kindle-E-Books kostenlos: FKK, Bodyguard, Plan B und ein dunkles Zimmer

18 Kindle-E-Books kostenlos: FKK, Bodyguard, Plan B und ein dunkles Zimmer

Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Heute gratis: Justizirrtum, FKK-Romanze, Junghexe, Schottenliebe, Leibwächter und Spuk. Die kostenlosen Bücher decken ein weites Spektrum ab und für alle ist etwas dabei.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr
Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:08 Uhr
Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr
Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden
Eine romantische Sommerkomödie 18+
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:15 Uhr
Das Erbe des Wüstenmagnaten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:16 Uhr
Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:17 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr
Zimmer 166
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:09 Uhr
Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:13 Uhr
Sonnenweber und Sturmherz
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr
Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:05 Uhr
Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:18 Uhr
Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr
Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:53 Uhr
Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:22 Uhr
Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr
Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 02:56 Uhr
Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 08:47 Uhr
Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:52 Uhr
Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:22 Uhr
Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:57 Uhr

Hier lohnt sich das „Sammeln“. Die anderen Bände sind auch manchmal gratis.

The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:07 Uhr
Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm
von Florida – mit einer sprechenden Möwe (Salz & Sigill – Die Mysterien 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:50 Uhr
Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:20 Uhr
Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:02 Uhr
Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:35 Uhr
Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:23 Uhr
Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:37 Uhr
Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:22 Uhr
Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:44 Uhr
Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:44 Uhr
Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:35 Uhr
Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:26 Uhr
Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:21 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

