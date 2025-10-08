18 Kindle-E-Books kostenlos: FKK, Bodyguard, Plan B und ein dunkles Zimmer

Heute gratis: Justizirrtum, FKK-Romanze, Junghexe, Schottenliebe, Leibwächter und Spuk. Die kostenlosen Bücher decken ein weites Spektrum ab und für alle ist etwas dabei.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr

Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:08 Uhr

Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr

Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden Eine romantische Sommerkomödie 18+ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:15 Uhr

Das Erbe des Wüstenmagnaten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:16 Uhr

Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:17 Uhr

Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr

Zimmer 166 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:09 Uhr

Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:13 Uhr

Sonnenweber und Sturmherz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr

Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr

Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:05 Uhr

Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:18 Uhr

Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr

Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:53 Uhr

Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:22 Uhr

Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr

Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr

Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 02:56 Uhr

Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 08:47 Uhr

Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:52 Uhr

Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:22 Uhr

Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:57 Uhr

Hier lohnt sich das „Sammeln“. Die anderen Bände sind auch manchmal gratis.

The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:07 Uhr

Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm von Florida – mit einer sprechenden Möwe (Salz & Sigill – Die Mysterien 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:50 Uhr

Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:20 Uhr

Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:02 Uhr

Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:35 Uhr

Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:23 Uhr

Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“ Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:37 Uhr

Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:22 Uhr

Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:44 Uhr

Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:44 Uhr

Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:35 Uhr

Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:26 Uhr

Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:21 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.