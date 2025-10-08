18 Kindle-E-Books kostenlos: FKK, Bodyguard, Plan B und ein dunkles Zimmer

Heute gratis: Justizirrtum, FKK-Romanze, Junghexe, Schottenliebe, Leibwächter und Spuk. Die kostenlosen Bücher decken ein weites Spektrum ab und für alle ist etwas dabei.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere
redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei
unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein
Symbol
gekennzeichnet.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Leidenschaft
Liebe auf Schottisch, Wenn Whisky, Regen und Herzklopfen den Weg weisen: Manchmal findet man die gro
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr
Liebe braucht (k)einen Plan B: Opposites Attract: Eine Rockstar Romance
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:08 Uhr
Mein Babysitter Bodyguard: Love on Lies
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr
Liebe ohne Hüllen, Manchmal muss man alles fallen lassen, um die große Liebe zu finden
Eine romantische Sommerkomödie 18+
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:15 Uhr
Das Erbe des Wüstenmagnaten
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:16 Uhr
Verlobung made in Manhattan: Eine romantische Komödie voller Herzklopfen und Chaos
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:17 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Daughters of Moonsight Avenue - Iluminada: Hexen-Romantasy
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:07 Uhr
Zimmer 166
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:09 Uhr
Rosecliff Manor Haunting (Addison Lockhart Serie 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:13 Uhr
Sonnenweber und Sturmherz
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:14 Uhr
Das Erbe der Wächter: Ein alter Feind
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Süße Saboteurin (Gemütliches Café-Krimi-Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:05 Uhr
Kommissar Jörgensen und die Sieben: Hamburg Krimi
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:18 Uhr
Die Tasse mit dem falschen Henkel: Britischer Cosy-Krimi aus den Cotswolds: Amateurdetektivin, Hund
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:19 Uhr
Spurlos Verschwunden (Detective Paul Cullen 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:53 Uhr
Im Schatten der Wahrheit: Unschuldig verurteilt
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:22 Uhr
Kolb und sein Nachbar: Der erste Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr
Kolb in der Bibliothek. Der zweite Fall (Kolb und sein Nachbar. Der erste Fall 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:24 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
STAY WITH ME a little longer (eine New Adult/Enemies-To-Lovers-Romance)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 02:56 Uhr
Liebe in Nordseeblau: Sylt-Liebesroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 08:47 Uhr
Windküsse und Wellenwege: Sylt-Liebesroman
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:52 Uhr
Mein Herz ist nicht zu verkaufen: Eine leidenschaftliche Romanze, die zwischen Intrigen und Verlange
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:22 Uhr
Die Saar-Töchter - Zeiten der Sehnsucht (Eine mitreißende Familien-Saga im Bergbau 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 05:57 Uhr
Hier lohnt sich das „Sammeln“. Die anderen Bände sind auch manchmal gratis.
The Dragon's Promise: Eine paranormale Drachenwandler Romanze (Silver Dragon—Die Wandler-Brüder 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:07 Uhr
Hexerei bei Ebbe : Ein gemütlicher Küsten-Hexenkrimi, angesiedelt in einer Bar im Leuchtturm
von Florida – mit einer sprechenden Möwe (Salz & Sigill – Die Mysterien 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 06:50 Uhr
Fang: Eine Ausserirdische Science-Fiction-Romanze (Intergalaktische Partnervermittlung) (Kolonie-Nyx
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:20 Uhr
Ein Aufguss des Erwachens in Moonmist Bay: Ein hexenhafter Tearoom-Krimi mit Teesegen, einem verdäch
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:02 Uhr
Sehnsucht nach Blut: Eine schwule Vampir-Romanze
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:35 Uhr
Der Mann am Meer (Ein Fall für Slim Hardy 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:23 Uhr
Ohne Wenn und Aber: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum ermittelt“
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:37 Uhr
Winterwunder sind Schnee von gestern: Ein humorvoller Cosy-Krimi aus der Erfolgsreihe „Kati Blum erm
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:22 Uhr
Der tröstende Mörder: Der 1. Fall für Charlotte Gold und Richard Brandt (Charlotte Gold und Richard
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 04:44 Uhr
Mord und Lavendeltee (Die Fälle des Seniorentrios aus dem Lavendelgarten)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:44 Uhr
Forgotten Bones: Die vergessenen Opfer von Whitby, Band 1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 09:35 Uhr
Schmerzfrei Nacken: 15 Minuten Übungen für jeden Tag
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 07:26 Uhr
Der Airfryer Adventskalender: 24 Tage festlicher Geschmack mit dem einfachen Airfryer-Leitfaden für
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2025 03:21 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf
MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.