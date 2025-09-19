Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  18 kostenlose E-Books für euren Kindle: So wird das Wochenende alles andere als langweilig

18 kostenlose E-Books für euren Kindle: So wird das Wochenende alles andere als langweilig

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg
2 min Lesezeit
(© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung: GIGA)
Passend zum Herbst, der schon in den Startlöchern steht, bringt die heutige Auswahl an kostenlosen Kindle-E-Books euch vor allem spannende Mordfälle und düstere Machenschaften.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Leidenschaft

Wicked Lies: Eine Mafia-Romanze mit erzwungener Ehe (Die Familie Rosetti 1)
Romanze und Raub: Die Höhle
Vom Alpha-Prinzen beansprucht
Zwischen Pflicht Und Sehnsucht
Mit Leib und Seele: Die Sullivans aus Maine 1
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Dorian Gray: Der Spiegel der zerbrochenen Seele
Gestaltwandler wider Willen – Dominick (Growl & Prowl 1)
Aschenblut: Die Hexenwaldbestie (Viktorianische Mystery-Krimireihe 1)
Krimis, Romane und Thriller

Mords Strandurlaub in Lignano: Achtsam ermitteln zwischen Adria und Algenpackung
Las Torres – Zwei Türme, ein Mord
Verborgene Gezeiten
Die Klinik der Toten
Der Sommer, der alles auf den Kopf stellte: Neuanfang in der Normandie
Goldener Herbst: Ein Falk Tuschner Krimi
Die Augen für immer geschlossen: Vier Herbst-Thriller
Freund und Feind (Lilli Löwentatze 3)
Die Tränen der Flamingos (US-Südstaaten-Thriller 5)
Workation kills: Ein packender Eifel-Krimi
Ratgeber

Glücklich werden - Glücklich leben durch Dankbarkeit, Achtsamkeit, Selbstliebe, Minimalismus
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Besser Mit Dir: Spicy Slow Burn als Runaway Holiday Romance mit Forced Proximity (Sammelband 1)
Under the Coral Sky: The New Girl in Town. Australien Liebesroman. Cozy Romance. (Australien-Reihe 5
My Dear Boss: Liebesbriefe an den Millionär (Millionaires NightClub 20)
Tajael - Tödliche Sünde (Fallen Angels, Buch1)
GEFÄHRLICHE ANZIEHUNG: Ein Militär Reverse Harem Roman (Wolfsmates und Alpha-Herzen– Eine Werwolf-Ro
Animaris: Der Seelensplitter
Drachenkuss (Fallen Immortals, Buch 1)
Der unbekannte Künstler: Rasant, fesselnd und voller unvorhersehbarer Wendungen (Seifert und Theurer
Mordstamtam (Dorfkommissarin Mary ermittelt 10)
Mörderisches Halleluja: Roman (Fackenreuth Krimi 1)
Liebe auf den ersten Mord: Roman
Klappe! Action! Küstenmord! – Humorvoller Nordseekrimi (Lulu ermittelt 1)
DAS KIND
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

