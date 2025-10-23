18 mal gratis: Wieder kostenlose E-Books aus dem Amazon-Angebot

Heute findet ihr bei den kostenlosen Büchern viel Fantasy. Außerdem E-Books über Romanzen, Rache und Serienmorde. 18 Storys aus dem Kindle-Angebot wollen euch den Herbst verschönern.
Mehr erfahren. Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:28 Uhr
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:31 Uhr
Das Herz des Wärters: Beacon Bay #1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:32 Uhr
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:33 Uhr
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:34 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:29 Uhr
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:55 Uhr
Königreich von Flammen & Blumen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:56 Uhr
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:59 Uhr
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:01 Uhr
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:02 Uhr
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:07 Uhr
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:08 Uhr
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:09 Uhr
Kismet
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:11 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:30 Uhr
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:03 Uhr
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:04 Uhr
Zu spät für Sternschnuppen
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:45 Uhr
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:20 Uhr
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:58 Uhr
Mein Nachbar, der Schwimmer
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:04 Uhr
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:21 Uhr
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:08 Uhr
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:53 Uhr
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:52 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:27 Uhr
Wenn das Gute das Böse trifft
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:22 Uhr
Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:13 Uhr
Stille Post: Spiele um dein Leben
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:09 Uhr
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:22 Uhr
Morgen bin ich tot
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:36 Uhr
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:50 Uhr
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:54 Uhr
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:52 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 22:34 Uhr
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:46 Uhr
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:17 Uhr
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 07:44 Uhr
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 01:32 Uhr
Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!
Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr
Boreas Protocol: Aeolus Project
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:01 Uhr
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:59 Uhr
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:58 Uhr
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 23:42 Uhr
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:21 Uhr
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:26 Uhr
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:33 Uhr
Der Mann gegenüber
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
