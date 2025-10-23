Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 18 mal gratis: Wieder kostenlose E-Books aus dem Amazon-Angebot

18 mal gratis: Wieder kostenlose E-Books aus dem Amazon-Angebot

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Heute findet ihr bei den kostenlosen Büchern viel Fantasy. Außerdem E-Books über Romanzen, Rache und Serienmorde. 18 Storys aus dem Kindle-Angebot wollen euch den Herbst verschönern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  5. 5.Krimis, Romane und Thriller
  6. 6.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:28 Uhr
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:31 Uhr
Das Herz des Wärters: Beacon Bay #1
Das Herz des Wärters: Beacon Bay #1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:32 Uhr
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:33 Uhr
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:34 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:29 Uhr
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:55 Uhr
Königreich von Flammen & Blumen
Königreich von Flammen & Blumen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:56 Uhr
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
Geisterbrand (Die Spirit Seeker)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:59 Uhr
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:01 Uhr
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:02 Uhr
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:07 Uhr
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:08 Uhr
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:09 Uhr
Kismet
Kismet
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:11 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:30 Uhr
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:03 Uhr
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:04 Uhr
Zu spät für Sternschnuppen
Zu spät für Sternschnuppen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:45 Uhr
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:20 Uhr
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:58 Uhr
Mein Nachbar, der Schwimmer
Mein Nachbar, der Schwimmer
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:04 Uhr
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:21 Uhr
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:08 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:53 Uhr
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:52 Uhr
Miau (Killerkatzen 1)
Miau (Killerkatzen 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:27 Uhr
Wenn das Gute das Böse trifft
Wenn das Gute das Böse trifft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:22 Uhr
Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des
Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:13 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Stille Post: Spiele um dein Leben
Stille Post: Spiele um dein Leben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:09 Uhr
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:22 Uhr
Morgen bin ich tot
Morgen bin ich tot
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:36 Uhr
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:50 Uhr
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:54 Uhr
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:52 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 22:34 Uhr
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1)
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:46 Uhr
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:17 Uhr
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 07:44 Uhr
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 01:32 Uhr

Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!

Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2)
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr
Boreas Protocol: Aeolus Project
Boreas Protocol: Aeolus Project
2,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:01 Uhr
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:59 Uhr
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:58 Uhr
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 23:42 Uhr
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:21 Uhr
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:26 Uhr
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7
2,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:33 Uhr
Der Mann gegenüber
Der Mann gegenüber
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige