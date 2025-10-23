18 mal gratis: Wieder kostenlose E-Books aus dem Amazon-Angebot

Heute findet ihr bei den kostenlosen Büchern viel Fantasy. Außerdem E-Books über Romanzen, Rache und Serienmorde. 18 Storys aus dem Kindle-Angebot wollen euch den Herbst verschönern.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Eine kühne Lady für den Duke (Die Duchess Society 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:28 Uhr

HOT Volume 1: Ein Beschützer Box Set (Band 1-6) (Hostile Operations Team Reihe Box Sets) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:31 Uhr

Das Herz des Wärters: Beacon Bay #1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:32 Uhr

Home Game: Glück im Spiel, Fake in der Liebe (Vegas Aces (Deutsch) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:33 Uhr

The Thought of You (German Edition): Falling for My Grumpy Roommate (Neurospicy Book Club (German Ed Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:34 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Akuma: Der Exorzismus meines besten Freundes Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:29 Uhr

Vermächtnis: Eine Alien-Akademie-Romanze (Krieger der Drexianischen Akademie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:55 Uhr

Königreich von Flammen & Blumen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:56 Uhr

Geisterbrand (Die Spirit Seeker) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:59 Uhr

Götter und Maschinen: Steampunk-Gaslamp mit Portal – Biokrieger gegen Okkultes (Band Eins) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:01 Uhr

Zeitalter der Verdammnis: Post-Apokalypse – Dystopie um Mauern, Monsterkräfte und Gentechnik Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:02 Uhr

Lolligrim: Das Lächeln des Wahnsinns Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:07 Uhr

Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:08 Uhr

In den Farben der Finsternis: Blutrot (Farben der Finsternis - Vampirreihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:09 Uhr

Kismet Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:11 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Humboldt und der weiße Tod (Humboldtkrimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:30 Uhr

Rache: Ein John-Hayes-Thriller #1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:03 Uhr

Jetzt lauf (Ein Brynn-Justice-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:04 Uhr

Zu spät für Sternschnuppen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:45 Uhr

Arabella, Weg der Hoffnung: Regency Roman in Wien, 1814 (Liebe in stürmischen Zeiten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:20 Uhr

Claiming Ivy (The Claiming Series (German) 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:58 Uhr

Mein Nachbar, der Schwimmer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:04 Uhr

Broken: Was nicht heilt (Broken Hearts 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:21 Uhr

Verbotene Probleme (Tylers Trouble 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:08 Uhr

Die Klinge der Gefallenen Götter: Eine Wiedergeburt zwischen Kampfkunst, Magie und Krieg - Buch 1 vo Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:53 Uhr

LitRPG: Der Erste Erwachte: Eine Progressionsfantasy über Rache und Macht (Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:52 Uhr

Miau (Killerkatzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:27 Uhr

Wenn das Gute das Böse trifft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:22 Uhr

Wolfsfluch: Auftakt zur Spicy Werwolf Alpha Enemies-to-Lovers Urban Romantasy Trilogie (Das Erbe des Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:13 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Stille Post: Spiele um dein Leben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:09 Uhr

THRILLER KRIMI: Blutrote Sonne Mallorcas - Fesselnde Urlaubslektüre | Deutsch (Urlaubs Thriller Krim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:22 Uhr

Morgen bin ich tot Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 05:36 Uhr

Ausgangssperre (Die-Ryan-Lock-Roman 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:50 Uhr

Zehn Gäste und ein Mord: Ein Mehlos & Santow Krimi aus Wimbledon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:54 Uhr

LEBENSWEGE (TOM BOHM ROMANE 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:52 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Sommer auf Schottisch : Highland - Liebesroman (Liebe am Loch Ness 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 22:34 Uhr

Take Me, Bad Boy! (Take Me! 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:46 Uhr

Mission: Ehefrau (Wenn Lowes lieben 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:17 Uhr

Das Bildnis der leidenschaftlichen Lady (The Bromley Brothers 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 07:44 Uhr

Tattooed by the Mountain Man: Honigtal: Tätowierte Erlösung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr

Kein Schritt Zurück (Abtrünnige Söhne 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 01:32 Uhr

Hier lohnt sich das vorausschauende Sammeln!

Blossom Chill: Rache & Vergebung (Blossom Chill – Dark Academia Romantasy 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 09:20 Uhr

Boreas Protocol: Aeolus Project Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 04:01 Uhr

Ein Dämon, an einen Engel gebunden (Teufelchen-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:59 Uhr

Zwischen Schatten und Sternenglanz: Ein Contemporary Romantasy Roman - Wenn die Magie der Nacht auf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:58 Uhr

Vom Wolf Gefangen (Zeitsprünge 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 23:42 Uhr

Das Ehepaar (Die Scarlett-Dyer-Trilogie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 03:21 Uhr

Tödliche Andenken: Ein Verona Bay Roman (Verona Bay Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 08:26 Uhr

Kommissar Dampfmoser und die mörderische Gondel: Alpenkrimi: Kommissar Dampfmoser ermittelt 7 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 02:33 Uhr

Der Mann gegenüber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr

Die Vertuschung (Bartholomé und Glauber 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.10.2025 06:56 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

