18 nützliche Gadgets für die Reise, die du beim nächsten Urlaub dabei haben willst

Lamicall Mini Stativ© Lamicall 4 / 19

Anzeige

Lamicall Mini-Stativ jetzt ab 25,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2025 07:01 Uhr

Verwackelte Nachtfotos nerven und normale Selfies sind manchmal zu nah dran – in diesen Fällen ist ein flexibles Mini-Stativ die Lösung (bei Amazon anschauen). Die Beine lassen sich verbiegen und können so auch an Geländern oder Ästen befestigt werden. Eine Fernbedienung (Auslöser) ist auch dabei.