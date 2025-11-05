19 digitale Päckchen: Kostenlose E-Books bei Amazon, mit denen ihr dem Herbst-Blues entgeht

Die Auswahl der kostenlosen E-Books im Bereich Rezepte und Lovestorys ist derzeit wie der Eingangsbereich im Supermarkt: Überall Weihnachtsartikel. Ich habe aber auch noch andere Themen gefunden. 19 Kindle-Bücher gibt’s heute wieder gratis.
Die nachfolgenden Bücher sind
heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei . Kindle Unlimited kostenlos testen Schnulzen, Liebe und Erotik
Die kleine Dorfbäckerei in Himmelbach – Puderzuckerträume: Eine warmherzige Feel-Good-Reihe in der S
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr
Cowboy meiner Hoffnung: Eine herzerwärmende Cowboy-Romanze (Cowboys of Aspen Valley 15)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:51 Uhr
Der letzte Milliardär
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:54 Uhr
Lebkuchen & Lügen: Eine bayerische Weihnachtsromanze (Weihnachtszauber in Bayern 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:55 Uhr
Christmas Love in der Buchhandlung: Vier kurze Liebesgeschichten aus Kleinstädten
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:57 Uhr
Nur eine Schwärmerei: Die Muse des Billionärs (Herzensbrecher-Hotel 4)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:59 Uhr
Holidays in Mapleville: Herbstblätter, Schnee und ein Single-Dad Sheriff!
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:04 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction
Die Hexe von Black Isle (Highland Heilerinnen 2)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr
DAS MAGDALENA-KOMPLOTT., Ein Vatikan-Thriller: "Was die Kirche 2000 Jahre lang zu verbergen suchte,
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:01 Uhr
PROJECT NOAH, Der Tag, an dem das Internet starb: Als die Welt offline ging, enthüllte sich die Lüge
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr
Der Verzerrte Wald (Gamemakers-Online-Reihe 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:09 Uhr
Alien Allotriomorph: Ein neuer Patriarch für das Nest
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:10 Uhr
Krimis, Romane und Thriller
Der Augendieb (Ein DI-Erica-Swift-Thriller 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr
Ihre Begrabenen Knochen: Ein australischer Outback-Kriminalroman (Opalfelder 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:52 Uhr
Tödliche Gewalt (Ein Derek Vesper Action-Thriller - Band Eins) (Ein-Derek-Vesper-Action-Thriller 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr
Pfotenabdrücke und Giftige Federn: Ein Carolina Canines Gemütlicher Krimi (German Edition) (Carolina
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr
Die Lüge von Amergin Manor
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr
Essen, Trinken und Genießen
Monsieur Cuisine by ZauberMix - Weihnachts-Sonderheft 02/2025 - Plätzchen und Geschenke
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:02 Uhr
ZauberTopf - Weihnachts-SPEZIAL - Zeit für Plätzchen - Desis großer Advents Guide
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:05 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag
Das Erbe des Horizonts: Historische Familiensaga in Samoa (Die von Bahlow-Saga 4)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:44 Uhr
Millionaire Undercover: Mission: Santa
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 06:48 Uhr
Der Herzog, der mein Herz stahl: Eine Süße Regency-Romanze (Süße Regency Geschichten 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:29 Uhr
Wildrosengeflüster
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:09 Uhr
Von einem Dämon berührt: Eine düstere Romanze mit schicksalhafter Seelenverwandtschaft, erzwungener
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:48 Uhr
Empire of Blood: The Last Royal Vein
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:10 Uhr
Maschinenwolf: Eine Story aus der Wolfszone
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:37 Uhr
Apocalypse (Die Ödland-Chroniken 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:52 Uhr
Hexenpfau (Goldfalken-Saga 3)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr
Verhext, ohne Dach über dem Kopf und angeheuert im Spell & Feed: Hexen-Cozy mit sprechender Katze, m
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:38 Uhr
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:17 Uhr
Belle Harbor Cosy-Krimis: Bände 1-3 (Belle Harbor Cosy-Krimis – Sammelband 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:52 Uhr
Der Orion von Sierksdorf
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:27 Uhr
Lass mich gehen (Ein spannungsgeladener Thriller mit Ashley Hope - Buch 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:36 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:02 Uhr
Mediterrane Diät für Senioren ab 60: 100+ leicht bekömmliche Rezepte mit 30-Tage-Plan • Herzgesund,
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:32 Uhr
ZauberTopf 06/2025 - Almküche zum schlemmen - 7 One Pots - Kürbis hits
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:22 Uhr
Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen
Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.
Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.
Marco Kratzenberg
