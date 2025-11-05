19 digitale Päckchen: Kostenlose E-Books bei Amazon, mit denen ihr dem Herbst-Blues entgeht

Die Auswahl der kostenlosen E-Books im Bereich Rezepte und Lovestorys ist derzeit wie der Eingangsbereich im Supermarkt: Überall Weihnachtsartikel. Ich habe aber auch noch andere Themen gefunden. 19 Kindle-Bücher gibt’s heute wieder gratis.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Die kleine Dorfbäckerei in Himmelbach – Puderzuckerträume: Eine warmherzige Feel-Good-Reihe in der S Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr

Cowboy meiner Hoffnung: Eine herzerwärmende Cowboy-Romanze (Cowboys of Aspen Valley 15) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:51 Uhr

Der letzte Milliardär Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:54 Uhr

Lebkuchen & Lügen: Eine bayerische Weihnachtsromanze (Weihnachtszauber in Bayern 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:55 Uhr

Christmas Love in der Buchhandlung: Vier kurze Liebesgeschichten aus Kleinstädten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:57 Uhr

Nur eine Schwärmerei: Die Muse des Billionärs (Herzensbrecher-Hotel 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:59 Uhr

Holidays in Mapleville: Herbstblätter, Schnee und ein Single-Dad Sheriff! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:04 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Hexe von Black Isle (Highland Heilerinnen 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr

DAS MAGDALENA-KOMPLOTT., Ein Vatikan-Thriller: "Was die Kirche 2000 Jahre lang zu verbergen suchte, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:01 Uhr

PROJECT NOAH, Der Tag, an dem das Internet starb: Als die Welt offline ging, enthüllte sich die Lüge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr

Der Verzerrte Wald (Gamemakers-Online-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:09 Uhr

Alien Allotriomorph: Ein neuer Patriarch für das Nest Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:10 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Der Augendieb (Ein DI-Erica-Swift-Thriller 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr

Ihre Begrabenen Knochen: Ein australischer Outback-Kriminalroman (Opalfelder 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:52 Uhr

Tödliche Gewalt (Ein Derek Vesper Action-Thriller - Band Eins) (Ein-Derek-Vesper-Action-Thriller 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr

Pfotenabdrücke und Giftige Federn: Ein Carolina Canines Gemütlicher Krimi (German Edition) (Carolina Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr

Die Lüge von Amergin Manor Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Monsieur Cuisine by ZauberMix - Weihnachts-Sonderheft 02/2025 - Plätzchen und Geschenke Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:02 Uhr

ZauberTopf - Weihnachts-SPEZIAL - Zeit für Plätzchen - Desis großer Advents Guide Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:05 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Das Erbe des Horizonts: Historische Familiensaga in Samoa (Die von Bahlow-Saga 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:44 Uhr

Millionaire Undercover: Mission: Santa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 06:48 Uhr

Der Herzog, der mein Herz stahl: Eine Süße Regency-Romanze (Süße Regency Geschichten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:29 Uhr

Wildrosengeflüster Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:09 Uhr

Von einem Dämon berührt: Eine düstere Romanze mit schicksalhafter Seelenverwandtschaft, erzwungener Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:48 Uhr

Empire of Blood: The Last Royal Vein Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:10 Uhr

Maschinenwolf: Eine Story aus der Wolfszone Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:37 Uhr

Apocalypse (Die Ödland-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:52 Uhr

Hexenpfau (Goldfalken-Saga 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr

Verhext, ohne Dach über dem Kopf und angeheuert im Spell & Feed: Hexen-Cozy mit sprechender Katze, m Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:38 Uhr

5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:17 Uhr

Belle Harbor Cosy-Krimis: Bände 1-3 (Belle Harbor Cosy-Krimis – Sammelband 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:52 Uhr

Der Orion von Sierksdorf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:27 Uhr

Lass mich gehen (Ein spannungsgeladener Thriller mit Ashley Hope - Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:36 Uhr

Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:02 Uhr

Mediterrane Diät für Senioren ab 60: 100+ leicht bekömmliche Rezepte mit 30-Tage-Plan • Herzgesund, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:32 Uhr

ZauberTopf 06/2025 - Almküche zum schlemmen - 7 One Pots - Kürbis hits Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:22 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

