  4. 19 digitale Päckchen: Kostenlose E-Books bei Amazon, mit denen ihr dem Herbst-Blues entgeht

19 digitale Päckchen: Kostenlose E-Books bei Amazon, mit denen ihr dem Herbst-Blues entgeht

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Die Auswahl der kostenlosen E-Books im Bereich Rezepte und Lovestorys ist derzeit wie der Eingangsbereich im Supermarkt: Überall Weihnachtsartikel. Ich habe aber auch noch andere Themen gefunden. 19 Kindle-Bücher gibt’s heute wieder gratis.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Die kleine Dorfbäckerei in Himmelbach – Puderzuckerträume: Eine warmherzige Feel-Good-Reihe in der S
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr
Cowboy meiner Hoffnung: Eine herzerwärmende Cowboy-Romanze (Cowboys of Aspen Valley 15)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:51 Uhr
Der letzte Milliardär
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:54 Uhr
Lebkuchen & Lügen: Eine bayerische Weihnachtsromanze (Weihnachtszauber in Bayern 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:55 Uhr
Christmas Love in der Buchhandlung: Vier kurze Liebesgeschichten aus Kleinstädten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:57 Uhr
Nur eine Schwärmerei: Die Muse des Billionärs (Herzensbrecher-Hotel 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:59 Uhr
Holidays in Mapleville: Herbstblätter, Schnee und ein Single-Dad Sheriff!
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:04 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Die Hexe von Black Isle (Highland Heilerinnen 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr
DAS MAGDALENA-KOMPLOTT., Ein Vatikan-Thriller: "Was die Kirche 2000 Jahre lang zu verbergen suchte,
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:01 Uhr
PROJECT NOAH, Der Tag, an dem das Internet starb: Als die Welt offline ging, enthüllte sich die Lüge
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr
Der Verzerrte Wald (Gamemakers-Online-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:09 Uhr
Alien Allotriomorph: Ein neuer Patriarch für das Nest
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:10 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Der Augendieb (Ein DI-Erica-Swift-Thriller 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:49 Uhr
Ihre Begrabenen Knochen: Ein australischer Outback-Kriminalroman (Opalfelder 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:52 Uhr
Tödliche Gewalt (Ein Derek Vesper Action-Thriller - Band Eins) (Ein-Derek-Vesper-Action-Thriller 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:03 Uhr
Pfotenabdrücke und Giftige Federn: Ein Carolina Canines Gemütlicher Krimi (German Edition) (Carolina
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr
Die Lüge von Amergin Manor
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:06 Uhr
Essen, Trinken und Genießen

Monsieur Cuisine by ZauberMix - Weihnachts-Sonderheft 02/2025 - Plätzchen und Geschenke
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:02 Uhr
ZauberTopf - Weihnachts-SPEZIAL - Zeit für Plätzchen - Desis großer Advents Guide
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 09:05 Uhr
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Das Erbe des Horizonts: Historische Familiensaga in Samoa (Die von Bahlow-Saga 4)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:44 Uhr
Millionaire Undercover: Mission: Santa
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 06:48 Uhr
Der Herzog, der mein Herz stahl: Eine Süße Regency-Romanze (Süße Regency Geschichten 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:29 Uhr
Wildrosengeflüster
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:09 Uhr
Von einem Dämon berührt: Eine düstere Romanze mit schicksalhafter Seelenverwandtschaft, erzwungener
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:48 Uhr
Empire of Blood: The Last Royal Vein
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:10 Uhr
Maschinenwolf: Eine Story aus der Wolfszone
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:37 Uhr
Apocalypse (Die Ödland-Chroniken 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:52 Uhr
Hexenpfau (Goldfalken-Saga 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 08:53 Uhr
Verhext, ohne Dach über dem Kopf und angeheuert im Spell & Feed: Hexen-Cozy mit sprechender Katze, m
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 05:38 Uhr
5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:17 Uhr
Belle Harbor Cosy-Krimis: Bände 1-3 (Belle Harbor Cosy-Krimis – Sammelband 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:52 Uhr
Der Orion von Sierksdorf
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 07:27 Uhr
Lass mich gehen (Ein spannungsgeladener Thriller mit Ashley Hope - Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:36 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 04:02 Uhr
Mediterrane Diät für Senioren ab 60: 100+ leicht bekömmliche Rezepte mit 30-Tage-Plan • Herzgesund,
2,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 02:32 Uhr
ZauberTopf 06/2025 - Almküche zum schlemmen - 7 One Pots - Kürbis hits
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.11.2025 03:22 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

