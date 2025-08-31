Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
19 Grafiken, die eure Sicht auf Europa für immer verändern werden

Marvin Basse
Marvin Basse,
4 min Lesezeit
Getty Images / master1305 | jakubmarian.com1 / 20
Jeder weiß ungefähr, welche Länder Europas die meisten Einwohner haben oder die größte Fläche. Doch wusstet ihr auch, welches Land die meisten Metalbands hat oder in welchem die meisten Blitzer stehen (kleiner Tipp: Es ist nicht Deutschland)? Diese und viele andere, überraschende Facts findet ihr in unserer Bilderstrecke.

Dabei werdet ihr feststellen, dass Vorstellung und Realität oft weit auseinander liegen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Vergrößerung eures Europa-Wissens!

19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden

Statista / Open Signal2 / 20
Bei der LTE-Geschwindigkeit ist Deutschland im europäischen Vergleich weit abgehängt.

Statista / OECD3 / 20
Auch bei der Umsetzung des Glasfaserstandards liegt Deutschland weit hinten, wie man in dieser Grafik sieht.

Statista / Comparitech4 / 20
Hier seht ihr, welche europäischen Städte am stärksten videoüberwacht sind.

jakubmarian.com5 / 20
Die durchschnittliche Lebenserwartung in den europäischen Regionen ist hier ersichtlich.

namesarenotimportant / Via reddit.com6 / 20
Hier seht ihr, welche Gebiete von Google Street View abgedeckt werden (von den hellen Regionen gibt es keine Aufzeichnungen).

Statista / SCDB.info7 / 20
Mitnichten wird in Deutschland besonders häufig geblitzt, wie man an dieser Grafik erkennt.

jakubmarian.com8 / 20
Diese Karte zeigt tatsächlich, wie viele Metalbands die europäischen Länder pro eine Million Einwohner haben.

Statista / UBS9 / 20
Hier seht ihr, in welchen europäischen Hauptstädten Wohnen am Teuersten ist.

maptitude1.tumblr.com10 / 20
Und hier, in welchen Ländern die meisten Menschen bei ihren Eltern leben.

jakubmarian.com11 / 20
In dieser Infografik seht ihr, aus wie vielen Schülern eine Grundschulklasse im Schnitt besteht.

Statista / Eurostat12 / 20
Wusstet ihr, aus welchen Ländern die EU die meisten High-Tech-Produkte importiert?

eurocrat97 / Via reddit.com13 / 20
Oder welche Automarken in den Ländern Europas am meisten verkauft werden?

sendherhome22 / Via reddit.com14 / 20
Auf dieser Karte ist illustriert, wohin die meisten Gesamtprodukte exportiert werden.

Jakub Marian / Via Twitter: @BrilliantMaps15 / 20
Diese Grafik zeigt euch die häufigsten Zielländer von Emigranten aus Europa.

correiajoao / Via reddit.com16 / 20
Hier seht ihr, wie alt man in welchem Land sein muss, um Alkohol kaufen zu dürfen.

jakubmarian.com17 / 20
Auf dieser geologischen Karte seht ihr die Dichte der Bewaldung in Europa.

Statista / Eurostat18 / 20
Auch interessant: Die meistgesprochenen Sprachen in den europäischen Ländern.

jakubmarian.com19 / 20
Hier könnt ihr erkennen, wieviel Prozent der Landesbevölkerung in der jeweiligen Hauptstadt leben.

feorag.com20 / 20
Und zu guter Letzt könnt ihr hier sehen, welches Wort für „Bier“ in den Ländern Europas verwendet wird.

