19 Grafiken, die eure Sicht auf Europa für immer verändern werden

Jeder weiß ungefähr, welche Länder Europas die meisten Einwohner haben oder die größte Fläche. Doch wusstet ihr auch, welches Land die meisten Metalbands hat oder in welchem die meisten Blitzer stehen (kleiner Tipp: Es ist nicht Deutschland)? Diese und viele andere, überraschende Facts findet ihr in unserer Bilderstrecke.
Dabei werdet ihr feststellen, dass Vorstellung und Realität oft weit auseinander liegen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Vergrößerung eures Europa-Wissens!
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Bei der LTE-Geschwindigkeit ist Deutschland im europäischen Vergleich weit abgehängt.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Auch bei der Umsetzung des Glasfaserstandards liegt Deutschland weit hinten, wie man in dieser Grafik sieht.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Hier seht ihr, welche europäischen Städte am stärksten videoüberwacht sind.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Die durchschnittliche Lebenserwartung in den europäischen Regionen ist hier ersichtlich.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Hier seht ihr, welche Gebiete von Google Street View abgedeckt werden (von den hellen Regionen gibt es keine Aufzeichnungen).
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Mitnichten wird in Deutschland besonders häufig geblitzt, wie man an dieser Grafik erkennt.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Diese Karte zeigt tatsächlich, wie viele Metalbands die europäischen Länder pro eine Million Einwohner haben.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Hier seht ihr, in welchen europäischen Hauptstädten Wohnen am Teuersten ist.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Und hier, in welchen Ländern die meisten Menschen bei ihren Eltern leben.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
In dieser Infografik seht ihr, aus wie vielen Schülern eine Grundschulklasse im Schnitt besteht.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Wusstet ihr, aus welchen Ländern die EU die meisten High-Tech-Produkte importiert?
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Oder welche Automarken in den Ländern Europas am meisten verkauft werden?
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Auf dieser Karte ist illustriert, wohin die meisten Gesamtprodukte exportiert werden.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Diese Grafik zeigt euch die häufigsten Zielländer von Emigranten aus Europa.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Hier seht ihr, wie alt man in welchem Land sein muss, um Alkohol kaufen zu dürfen.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Auf dieser geologischen Karte seht ihr die Dichte der Bewaldung in Europa.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Auch interessant: Die meistgesprochenen Sprachen in den europäischen Ländern.
19 Grafiken, die deine Sicht auf Europa für immer verändern werden
Hier könnt ihr erkennen, wieviel Prozent der Landesbevölkerung in der jeweiligen Hauptstadt leben.