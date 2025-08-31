19 Grafiken, die eure Sicht auf Europa für immer verändern werden

Getty Images / master1305 | jakubmarian.com 1 / 20

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Jeder weiß ungefähr, welche Länder Europas die meisten Einwohner haben oder die größte Fläche. Doch wusstet ihr auch, welches Land die meisten Metalbands hat oder in welchem die meisten Blitzer stehen (kleiner Tipp: Es ist nicht Deutschland)? Diese und viele andere, überraschende Facts findet ihr in unserer Bilderstrecke.

Dabei werdet ihr feststellen, dass Vorstellung und Realität oft weit auseinander liegen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Vergrößerung eures Europa-Wissens!