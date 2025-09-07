19 Menschen, die es bitter bereuen, dass sie keine Sonnencreme benutzt haben

Getty / D-Keine 1 / 20

Jeder von uns kennt wohl dieses Dilemma: Sonnencreme vergessen? In der Sonne eingeschlafen? Das Resultat bleibt wohl das gleiche: Sonnenbrand! Sieht nicht nur unschön aus, tut auch noch ganz schön weh.

Sei es drum, dass wir in der Sonne eingeschlafen sind oder einfach nur keine Sonnencreme aufgetragen haben: Das Resultat ist ein mehr oder minder heftiger Sonnenbrand.

Eine positive Nachricht vorweg: Damit sind wir nicht allein. Wir würden sogar behaupten, schlimmer geht immer. Bleibt also dran und klickt euch durch die schlimmsten Sonnenbrand-Fails, die das Netz zu bieten hat!