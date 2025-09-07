19 Menschen, die es bitter bereuen, dass sie keine Sonnencreme benutzt haben

Jeder von uns kennt wohl dieses Dilemma: Sonnencreme vergessen? In der Sonne eingeschlafen? Das Resultat bleibt wohl das gleiche: Sonnenbrand! Sieht nicht nur unschön aus, tut auch noch ganz schön weh.
Sei es drum, dass wir in der Sonne eingeschlafen sind oder einfach nur keine Sonnencreme aufgetragen haben: Das Resultat ist ein mehr oder minder heftiger Sonnenbrand.
Eine positive Nachricht vorweg: Damit sind wir nicht allein. Wir würden sogar behaupten, schlimmer geht immer. Bleibt also dran und klickt euch durch die schlimmsten Sonnenbrand-Fails, die das Netz zu bieten hat!
Das Pärchen, das auf Partnerlook selbst beim Sonnenbrand setzt
Aua, aua, aua - das schreit zumindest das Gesicht der jungen Frau auf dem Foto. Wie die beiden wohl die ersten Nächte schlafen konnten? Vermutlich nur im Stehen.
Warum wir keine Ripped Jeans im Sommer tragen sollten
Diese Userin liefert uns einen großen Grund, warum wir im Sommer eher auf Ripped Jeans verzichten sollten. Es sei denn, wir stehen auf Sonnenbrand in den Löchern unserer Hose.
Der harte Typ, der keine Hilfe beim Auftragen der Sonnencreme braucht
Tja und dann gibt es da natürlich noch die harten Männer, die keine Hilfe beim Auftragen von Sonnencreme benötigen. Natürlich könnt ihr es alleine, wenn auch nicht ganz so wie vorgestellt. Ob der Mann mit dem Ergebnis so zufrieden war, mögen wir zu bezweifeln. Wenigstens wird ihn der Farbunterschied an seinem Rücken noch eine ganze Weile bestrafen.
Wenn du ohne Schutz in der Sonne sitzt und deine Speckröllchen vergisst
Dieser Herr hatte bei seinem Kayak-Trip wohl nicht daran gedacht, Sonnencreme zu verwenden. Genau so wenig dachte er an seine Speckröllchen, die besonders in sitzender Position stark hervortreten. Das Resultat: ein schöner, gestreifter Sonnenbrand.
Wenn dein Sonnenbrand aussieht wie Eis am Stiel
Da war der Freund des Mädchens aber ganz schön fies: Während sie sich mit einem mehr als unschönen Sonnenbrand quält, stellt er Vergleiche zwischen ihr und dem Stiel seines Eises an.
Wenn dein Sonnenbrand Patrick aus Spongebob darstellt
Da hat aber jemand einen lustig anzuschauenden Sonnenbrand: Wir sehen da ganz klar Patrick aus der Serie „Spongebob Schwammkopf„. Ihr auch?
Apropos Spongebob: Wusstet ihr, dass die Serie in China verboten wurde? Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Cartoons in einigen Ländern illegal sind, klickt euch durch unsere 17 Cartoons, die in anderen Ländern verboten wurden.
Wenn du im Sommer weiterhin auf Sneaker setzt
Diesen Fail kennen wir doch alle: Im Sommer zu häufig unsere heißgeliebten Sneaker zu Kleidern oder Shorts kombiniert und zack - die Beine sind rot, die Füße käsig weiß. So erging es auch der Dame auf diesem Foto. Jetzt wären wohl eher lange Hosen und Flip-Flops angesagt.
Wenn dein Cosplay Real Life wird
Aang, bist du's? Da hat wohl jemand zu lange in der Sonne gestanden. Jetzt weiß wohl die ganze Welt, dass der User wohl gerne Aang aus „Vater - Der Herr der Elemente“ wäre.
Wenn du auf deine 7/8-Hose im Sommer nicht verzichten willst
Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir entweder auf Sonnencreme oder kurze Kleidung setzen sollten. Ansonsten blüht uns nämlich ein genau so schöner Sonnenbrand wie dieser Userin. Nach diesem Zwischenfall hat die Dame es sich bestimmt zwei Mal überlegt, ob sie mit ihrer 7/8-Hose bei Sonnenschein aus dem Haus geht.
Die nutzlose Wirkung von abgelaufener Sonnencreme
Dumm gelaufen: Da will man schon Sonnencreme benutzen und wird trotzdem rot wie ein Krebs. Wie ist das möglich? Die Frau auf diesem Bild benutzte abgelaufene Sonnencreme. Wir merken uns also für zukünftige sonnige Tage: Immer auf das Ablaufdatum gucken!
Wenn du aussiehst wie ein Streifenhörnchen
Ein stolzer Krieger kennt keinen Schmerz! Das sollte sich zumindest der User auf dem Foto immer wieder vorsagen. Denn schmerzen wird dieser Streifenhörnchen-ähnliche Sonnenbrand ganz sicher. Hoffentlich war es ihm die Aktion wert. Immerhin blieb sein Gesicht mehr oder weniger von diesem kuriosen Sonnenbrand verschont.
Wenn du mit Müsli auf dem Schoß in der Sonne einschläfst
Autsch! Mehr können wir eigentlich zu diesem Foto gar nicht sagen. Als Tipp gibt es nur mit auf den Weg: Schlaft niemals in der Sonne ein und erst recht nicht, wenn ihr noch euer Essen auf dem Körper stehen habt.
Arschgeweih mal anders
Da wollte wohl jemand vor einem Tattoo testen, wie sich ein Arschgeweih an seinem Körper macht. Der Sonnenbrand wird allerdings bestimmt schmerzhafter gewesen sein, als wenn sich der Typ auf diesem Bild direkt sein geliebtes Arschgeweih hätte tätowieren lassen.
Wenn du deine Maske in der Sonne trägst
Besonders in Zeiten von Corona ist das Tragen unserer Masken wichtiger denn je. Blöd nur, wenn man diese draußen trägt und vergisst, Sonnencreme aufzutragen. Das wird einen schönen braunen Abdruck hinterlassen, da sind wir uns sicher.
Der altbekannte Dachdecker-Sonnenbrand
Jeder von uns hat doch bestimmt schon mindestens ein Mal den typischen Dachdecker-Sonnenbrand gesehen, oder? Für diejenigen, die es nicht kennen: Genau so sieht's aus! Als Ratschlag können wir nur sagen: Cremt euch bei Dach- oder Bauarbeiten immer reichlich mit Sonnencreme ein. Das erspart euch zum einen solch einen fiesen Sonnenbrand und zum anderen womöglich Hautkrebs.
Wenn deine Haare fragen: „Hast du ein Problem mit Rot?“
An alle Redheads da draußen: Cremt euch zu eurer eigenen Sicherheit ein! Andernfalls ergeht es euch wie diesem jungen Mann hier, dessen Haut nun genau so rot wie die Farbe seiner Haarpracht ist.
Wenn du versuchst, deine Bräune gleichmäßig werden zu lassen
Leute, versucht am besten niemals, eure ungleichmäßige Bräune im Nachhinein auf andere Körperpartien auszuweiten. Sonst endet ihr womöglich noch wie dieser User. Das Ende vom Lied: ein weiterer Sonnenbrand. Ob er das so gewollt hat? Wir zweifeln daran stark.
Wenn du mit deinem Handy auf dem Bauch in der Sonne einschläfst
Da schaut aber jemand stolz in die Kamera. Ob wir uns auch so großartig fühlen würden, hätten wir einen Sonnenbrand mit einem Handyabdruck auf dem Bauch? Eher nicht. Lustig aussehen tut's trotzdem!
Wenn deine Haare ausfallen und dir irgendwann alles egal ist
Als letztes haben wir noch ein kleines Sahnehäubchen für euch. Das kann man schon fast wortwörtlich für dieses Bild nehmen. Jungs, das passiert, wenn ihr euch eine Glatze verpassen lasst und sie dann nicht wenigstens ordentlich mit Sonnenschutz eincremt.
Nach all diesen mehr oder weniger schlimmen Sonnencreme-Fails geben wir euch nur einen super wichtigen Tipp mit auf den Weg: Vergesst niemals euren Sonnenschutz. Am Ende landet noch ein Foto von euch in einer unserer Bilderstreiten.
Ihr seid jetzt durch die Bilder voll im Sommer-Modus? Dann klickt euch sofort durch unsere 19 coole Gadgets, auf die ihr diesen Sommer nicht verzichten solltet.