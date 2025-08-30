2.400 km im Toyota Yaris Cross Hybrid nach Italien: Realistischer Verbrauch auf der Langstrecke

Der Verbrauch meines Toyota Yaris Cross Hybrid hat mich auf der Strecke nach Italien und zurück wirklich überrascht.

Normalerweise fahre ich mit dem Motorrad nach Italien zum Gardasee, um dort Urlaub zu machen. In diesem Jahr wollte ich erstmals mein E-Mountainbike mitnehmen, um dort schöne Touren zu machen. Es war auch die erste wirklich lange Strecke, die ich mit meinem Toyota Yaris Cross Hybrid hinter mich gebracht habe, und der Verbrauch war überraschend gering.

Voll gepackt mit tollen Sachen ging es im Regen ab in den Urlaub nach Italien. (© GIGA)

Toyota Yaris Cross Hybrid auf der Langstrecke

Eigentlich habe ich meinen Toyota Yaris Hybrid gekauft, um damit sparsam in der Stadt zu fahren. Das klappt auch super. Auf kurzen Strecken schaltet sich der 1,5-Liter-Verbrenner sehr oft aus, und ich kann mit dem E-Motor ordentlich Benzin sparen. Ich bewege den Wagen in der Stadt je nach Jahreszeit bei 3,7 bis 4,5 Litern.

Die weiteste Strecke, die ich damit bisher gefahren bin, ist nach Hannover. Das sind etwa 230 Kilometer von meinem Wohnort. Dabei handelt es sich um flaches Land, das ich über die Autobahn mit 130 km/h zurücklege. Mal schneller, mal langsamer, je nachdem, wie es der Verkehr zulässt.

Der Weg nach Italien ist ein ganz anderer. Es geht auf den 1.200 km auf dem Hin- und Rückweg zwar sehr lange flach über die Autobahn, doch spätestens im Süden Deutschlands, in Österreich und Norden Italiens auch über steile Berge und enge Passstraßen.

Hohe Rekuperation in den Bergen

Besonders auf steilen Abfahrten in den Bergen konnte ich die Rekuperation des Hybrid-Motors von Toyota erstmals wirklich in Aktion erleben. Dabei wird viel Energie zurückgeholt. Sobald die Hybrid-Batterie voll ist, wird die überschüssige Energie über den Motor abgeleitet. Im Innenraum macht sich das über eine höhere Drehzahl bemerkbar.

Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich besonders in den Bergen einen wirklich niedrigen Verbrauch von etwa 3,5 Litern hatte, sondern das System schont auf Abfahrten auch die Bremsen, weil die ganze Energie in den Motor und die Batterie geht. Ich habe auf der Fahrt zu 90 Prozent einfach den Abstandstempomat arbeiten lassen und bin so entspannt ans Ziel gekommen.

Durchschnittlicher Verbrauch auf 2.400 km

Mit seinem 36-Liter-Tank kommt mein Yaris Cross Hybrid über 600 km weit. (© GIGA)

Ich war in meinem Toyota Yaris Cross Hybrid allein unterwegs, hatte im Kofferraum aber mein schweres E-Bike und eine große Tasche mit Ausrüstung und Klamotten dabei. Auf dem Rückweg war der Wagen dann auch noch mit vielen Einkäufen gefüllt.

Auf den knapp über 2.400 km von der Nordsee nach Nago-Torbole im Norden des Gardasees und zurück habe ich durchschnittlich 4,9 Liter verbraucht. Das ist in meinen Augen auf der Strecke, wo ich die meiste Zeit 130 km/h gefahren bin, ein richtig toller Wert. Ich habe mit viel mehr gerechnet, wurde in den Bergen aber wirklich positiv überrascht.

Ich hatte vorher einen Renault Megane Diesel, und der hat auf ähnlich langen Strecken fast 6,5 Liter Diesel verbraucht. Rein von den Kosten für den Kraftstoff bin ich mit dem Hybrid viel günstiger unterwegs. Nicht nur als mein alter Diesel, sondern auch als ein E-Auto wie dem Kia EV3.

Der Toyota Yaris Cross ist dabei ein Vollhybrid. Ihr müsst ihn nicht laden, sondern er lädt die Batterie während der Fahrt auf. Für mich, der mit seiner Wohnung keine Wallbox installieren kann, ist das aktuell ein guter Kompromiss. Früher oder später möchte ich aber vollelektrisch unterwegs sein. Das geht aber nur, wenn ich Zuhause eine Lademöglichkeit habe.