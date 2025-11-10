2 für 1: MediaMarkt verkauft einzigartiges Samsung-Gadget im Sparpaket

Ihr wollt einen Lautsprecher, der nicht wie ein Lautsprecher aussieht? Dann schnappt euch jetzt zwei Samsung Music Frames bei MediaMarkt für den Preis von einem.

Der Samsung Music Frame stellt sowohl Audio- als auch Inneneinrichtungs-Enthusiasten zufrieden: Es handelt sich um einen leistungsstarken Lautsprecher, der sich als Bilderrahmen tarnt. Bei MediaMarkt könnt ihr ihn euch jetzt im Doppelpack für nur 222 Euro sichern – somit bekommt ihr einen davon gratis. Dazu müsst ihr einfach nur zwei der Lautsprecher in euren Warenkorb legen (bei MediaMarkt ansehen).

Samsung Music Frame Lautsprecher Hinter diesem schicken Bilderrahmen versteckt sich ein 120-Watt-Lautsprecher von Samsung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.11.2025 10:56 Uhr

Für wen lohnt sich Samsungs Music Frame bei MediaMarkt?

Für alle, die Lautsprecher zuhause wollen, die sich subtil ins Zimmer einfügen.

Für alle, die einen Samsung-Fernseher oder eine Samsung-Soundbar zuhause haben.

Nicht geeignet, wenn ihr nach einem digitalen Fotorahmen sucht.

Der Music Frame von Samsung ist ein 120-Watt-Lautsprecher mit der Form eines 35 x 36 Zentimeter großen Bilderrahmens. Er unterstützt Dolby Atmos und lässt euch Musik per WLAN oder Bluetooth in HiFi-Qualität streamen.

Für das Bild könnt ihr euch ganz einfach eines eurer Lieblingsbilder ausdrucken oder ein Art Panel von Samsung benutzen. Der Music Frame lässt sich entweder an die Wand hängen oder ganz einfach auf einer Oberfläche eurer Wahl aufstellen.

Falls ihr bereits andere Audio-Produkte von Samsung zuhause habt, könnt ihr diese mit dem Music Frame kombinieren – und bekommt so zum Beispiel mit eurem Fernseher oder eurer Soundbar einen weiteren Lautsprecher dazu. Das sogenannte Q-Symphony-Feature ist allerdings nur mit neueren ausgewählten Modellen kompatibel.

Samsung Music Frame überzeugt MediaMarkt-Kunden

Bei MediaMarkt hat der Music Frame aktuell eine sehr gute Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Kunden loben den Klang ebenso wie das Aussehen des smarten Bilderrahmens – er fügt sich nahtlos in ihre Einrichtung ein. Auch die Installation wird als einfach beschrieben.

