20.000 mAh für 19,99 Euro: Amazon verscherbelt starke Powerbank von Anker

Geht euch der Akku eures Smartphones oft zu schnell leer, sorgt die Anker 325 Powerbank mit 20.000 mAh für längere Laufzeiten unterwegs. Bei Amazon liegt der Preis im Moment bei 19,99 Euro, was einem Nachlass von 50 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Preis entspricht.

Für alle, die viel unterwegs sind oder deren Geräte oft den Geist aufgeben, ist eine Powerbank mittlerweile unverzichtbar geworden. Die Anker 325 Powerbank bietet mit ihren 20.000 mAh ziemlich viel Kapazität. Für 19,99 Euro bekommt ihr bei Amazon ein bewährtes und leistungsstarkes Modell (Angebot bei Amazon ansehen). Normalerweise kostet das Gerät das Doppelte, daher bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Darum lohnt sich die Powerbank von Anker bei Amazon

Enorme Kapazität von 20.000 mAh

Zwei USB-Ports für gleichzeitiges Laden von zwei Geräten

USB-C-Port nur zum Aufladen der Powerbank selbst, nicht für andere Geräte

Die Anker 325 Powerbank punktet vor allem durch ihre massive Kapazität. Mit 20.000 mAh könnt ihr euer Smartphone in der Regel über fünf Mal vollständig aufladen, das Galaxy S10 fast fünf Mal und selbst ein modernes Tablet bekommt noch über zwei Ladungen ab. Das reicht problemlos für mehrtägige Ausflüge oder den Notfall, wenn mal keine Steckdose in der Nähe ist.

Besonders praktisch sind die zwei USB-Ports, mit denen ihr zwei Geräte gleichzeitig laden könnt. Die PowerIQ-Technologie sorgt dabei dafür, dass jedes Gerät mit der optimalen Geschwindigkeit geladen wird. Laut Hersteller erkennt die Technologie automatisch das angeschlossene Gerät und passt die Ladegeschwindigkeit entsprechend an.

Ein kleiner Wermutstropfen ist der USB-C-Port, der ausschließlich zum Aufladen der Powerbank selbst gedacht ist. Moderne Geräte mit USB-C müsst ihr also weiterhin über die normalen USB-Ports laden. Das Aufladen der Powerbank selbst dauert etwa 10 Stunden mit einem 10-Watt-Netzteil.

Kunden loben Zuverlässigkeit und Kapazität

Mit über 89.000 Bewertungen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 von 5 Sternen gehört die Anker 325 zu den beliebtesten Powerbanks bei Amazon. Viele Käufer loben besonders die zuverlässige Kapazität und die schnelle Ladegeschwindigkeit.

Ein Kunde schreibt: "Hält wirklich, was versprochen wird. Mein iPhone konnte ich tatsächlich fünf Mal vollständig aufladen, bevor die Powerbank leer war." Andere Nutzer heben die kompakte Bauweise trotz der hohen Kapazität hervor und bestätigen die Langlebigkeit des Geräts auch nach monatelangem Gebrauch.

