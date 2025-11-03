20 für 5,99 Euro: Dieses Zubehör von Aldi wird bald jeder gebrauchen können

Kaum sind die Geschenke ausgepackt, fehlt das Wichtigste – doch Aldi Nord hat die Rettung schon parat.

Aldi Nord verkauft Batterien im 20er-Pack günstiger

Ab Donnerstag, dem 13. November, bietet Aldi Nord die Panasonic Alkaline-Power-Batterien im 20er-Pack für nur 5,99 Euro an – statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro. Damit spart ihr satte 70 Prozent. Zur Auswahl stehen die beiden gängigsten Größen AA (LR06) und AAA (LR03), jeweils mit einer Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren.

Im Prospekt könnt ihr euch das Angebot anschauen:

Für nur 5,99 Euro seid ihr lange versorgt. (© Aldi-Nord-Prospekt / Panasonic / Screenshot: GIGA)

Amazon verkauft ähnliche Batterien von Panasonic, die haben aber nur eine Haltbarkeit von 7 Jahren:

Panasonic AA Batterien, 20 Stück Langlebige Alkaline-Batterien mit Auslaufschutz und 7 Jahren Haltbarkeit. Ideal für Fernbedienungen, Waagen und Uhren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 10:43 Uhr

Panasonic AAA Batterien - 20er Pack Langlebige Alkaline-Batterien mit Auslaufschutz, ideal für Fernbedienungen, Waagen und Uhren. Bis zu 7 Jahre Lagerfähigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 10:43 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf der Batterien bei Aldi Nord?

Familien mit Kindern: Spielzeug, ferngesteuerte Autos und Lichterketten brauchen meist gleich mehrere Batterien – ein Vorrat spart Stress.

Technik-Fans und Heimwerker: Von Funkmäusen bis zu Taschenlampen – Batterien sind ständige Begleiter im Haushalt und in der Werkstatt.

Nicht ideal für: Nutzer von Geräten mit Akkus oder USB-Betrieb – dort wären auf Dauer wiederaufladbare Batterien die nachhaltigere und günstigere Wahl.

Kurz vor Weihnachten ist der Batterievorrat oft schneller leer, als man denkt. Viele elektronische Geschenke – egal ob Spielzeug, Deko oder kleine Gadgets – kommen ohne Batterien in der Verpackung. Wer sich bei Aldi Nord eindeckt, vermeidet hektische Last-Minute-Einkäufe an Heiligabend.

Panasonic gehört zu den bekanntesten Herstellern von Alkaline-Batterien. Die Power-Protection-Technologie sorgt für gleichmäßige Leistung und zuverlässige Energieabgabe, selbst bei längerer Lagerung. Mit einer Zehn-Jahres-Haltbarkeit sind die Batterien ideal für den Vorratsschrank – und das zu einem Preis, der sonst kaum zu finden ist.

Dieser Aldi-Deal trifft den perfekten Zeitpunkt: Markenbatterien zum Tiefpreis, genau dann, wenn Haushalte ihren Vorrat für die Feiertage auffüllen. Wer also nicht in letzter Minute ohne Energie dastehen will, greift am besten direkt zu.

Wenn ihr nachhaltiger unterwegs sein wollt, gönnt euch wiederaufladbare Batterien:

Panasonic eneloop AA/AAA Akkus 8er-Pack Vorgeladene Akkus mit hoher Kapazität (2000/800 mAh), bis zu 2100 Mal wiederaufladbar und mit geringer Selbstentladung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 10:59 Uhr

