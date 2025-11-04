Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
20 Gelegenheiten: Kostenlose E-Books aus dem digitalen Amazon-Bücherschrank

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Reichlich E-Books sind heute gratis bei Amazon: Ihr bekommt kostenlose Geheimnisse, Hexen, Cyborg-Wölfe und Zimtduft. Außerdem leckere Rezepte, einen getarnten Millionär, einen Vampirkönig und die letzte Menschenprinzessin.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Essen, Trinken und Genießen
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Das Erbe des Horizonts: Historische Familiensaga in Samoa (Die von Bahlow-Saga 4)
Millionaire Undercover: Mission: Santa
Zimtduft, Laternenlicht und seine Befehle (cozy & spicy Herbst-Romance)
Der Herzog, der mein Herz stahl: Eine Süße Regency-Romanze (Süße Regency Geschichten 1)
Wildrosengeflüster
Das Geheimnis von Easton Black
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Von einem Dämon berührt: Eine düstere Romanze mit schicksalhafter Seelenverwandtschaft, erzwungener
Empire of Blood: The Last Royal Vein
Maschinenwolf: Eine Story aus der Wolfszone
Apocalypse (Die Ödland-Chroniken 1)
Hexenpfau (Goldfalken-Saga 3)
Verhext, ohne Dach über dem Kopf und angeheuert im Spell & Feed: Hexen-Cozy mit sprechender Katze, m
Krimis, Romane und Thriller

5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus
Belle Harbor Cosy-Krimis: Bände 1-3 (Belle Harbor Cosy-Krimis – Sammelband 1)
Der Orion von Sierksdorf
Rote Lippen, kaltes Blut: Psychothriller einer eiskalten Mörderin
Lass mich gehen (Ein spannungsgeladener Thriller mit Ashley Hope - Buch 1)
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Essen, Trinken und Genießen

Mediterrane Diät für Senioren ab 60: 100+ leicht bekömmliche Rezepte mit 30-Tage-Plan • Herzgesund,
ZauberTopf 06/2025 - Almküche zum schlemmen - 7 One Pots - Kürbis hits
Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Herzklopfen in der kleinen Bäckerei am Meer (Herzklopfen am Meer 4)
Arroganter Milliardär: Ein Enemies-to-Lovers-Office-Roman (Bedding the Billionaire German Edition)
Chaos, Cupcakes & Küsse, Ein Kleinstadtroman zum Verlieben: Wo Zuckerguss auf Muskelkraft trifft – u
Egal wie lange: Die Musiker von Kinberra 4 (Irland Romance)
Lost on you – die Liebe, die nie verging
In the Pink: Eine Ménage-Romcom (Die Pink-Serie 1)
GLYN: Silberstaub und Feuerklinge
Ghosted : Geisterhaft verliebt
Ein letzter Heimweg : Schenk und Brenner ermitteln in München
Revengeful Tears
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

