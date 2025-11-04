20 Gelegenheiten: Kostenlose E-Books aus dem digitalen Amazon-Bücherschrank

Reichlich E-Books sind heute gratis bei Amazon: Ihr bekommt kostenlose Geheimnisse, Hexen, Cyborg-Wölfe und Zimtduft. Außerdem leckere Rezepte, einen getarnten Millionär, einen Vampirkönig und die letzte Menschenprinzessin.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Das Erbe des Horizonts: Historische Familiensaga in Samoa (Die von Bahlow-Saga 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:47 Uhr

Millionaire Undercover: Mission: Santa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:48 Uhr

Zimtduft, Laternenlicht und seine Befehle (cozy & spicy Herbst-Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:50 Uhr

Der Herzog, der mein Herz stahl: Eine Süße Regency-Romanze (Süße Regency Geschichten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:50 Uhr

Wildrosengeflüster Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:51 Uhr

Das Geheimnis von Easton Black Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:59 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Von einem Dämon berührt: Eine düstere Romanze mit schicksalhafter Seelenverwandtschaft, erzwungener Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:53 Uhr

Empire of Blood: The Last Royal Vein Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:55 Uhr

Maschinenwolf: Eine Story aus der Wolfszone Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:56 Uhr

Apocalypse (Die Ödland-Chroniken 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:10 Uhr

Hexenpfau (Goldfalken-Saga 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:03 Uhr

Verhext, ohne Dach über dem Kopf und angeheuert im Spell & Feed: Hexen-Cozy mit sprechender Katze, m Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:03 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

5 Cottages - Haus der dunklen Geister : Spin-off der 5-Cottages-Serie | Mystery-Thriller-Novelle aus Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:52 Uhr

Belle Harbor Cosy-Krimis: Bände 1-3 (Belle Harbor Cosy-Krimis – Sammelband 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:54 Uhr

Der Orion von Sierksdorf Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:57 Uhr

Rote Lippen, kaltes Blut: Psychothriller einer eiskalten Mörderin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:57 Uhr

Lass mich gehen (Ein spannungsgeladener Thriller mit Ashley Hope - Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:11 Uhr

Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:11 Uhr

Essen, Trinken und Genießen

Mediterrane Diät für Senioren ab 60: 100+ leicht bekömmliche Rezepte mit 30-Tage-Plan • Herzgesund, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:49 Uhr

ZauberTopf 06/2025 - Almküche zum schlemmen - 7 One Pots - Kürbis hits Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:54 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Herzklopfen in der kleinen Bäckerei am Meer (Herzklopfen am Meer 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 05:49 Uhr

Arroganter Milliardär: Ein Enemies-to-Lovers-Office-Roman (Bedding the Billionaire German Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 05:43 Uhr

Chaos, Cupcakes & Küsse, Ein Kleinstadtroman zum Verlieben: Wo Zuckerguss auf Muskelkraft trifft – u Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 08:03 Uhr

Egal wie lange: Die Musiker von Kinberra 4 (Irland Romance) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 06:43 Uhr

Lost on you – die Liebe, die nie verging Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 09:43 Uhr

In the Pink: Eine Ménage-Romcom (Die Pink-Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 06:02 Uhr

GLYN: Silberstaub und Feuerklinge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 04:41 Uhr

Ghosted : Geisterhaft verliebt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 04:21 Uhr

Ein letzter Heimweg : Schenk und Brenner ermitteln in München Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 07:01 Uhr

Revengeful Tears Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2025 04:49 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

