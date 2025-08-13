20 gescheiterte Produkte, für die sich Firmen in Grund und Boden schämen

© Getty Images / Wavebreakmedia / Wikimedia 1 / 21

Es ist es nicht einfach, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen.

In einigen Fällen sind Verbraucher noch nicht bereit für das Produkt – in anderen ist das Produkt einfach nur mies umgesetzt. Wir haben die Produkte für euch zusammen gefasst, für die sich namenhafte Firmen in Grund und Boden schämen.

Colgate Lasagne, Virtual Boy oder der berüchtigte Juicero: Hier kommen die Produkte, die einen Platz in der Hall of Fame of the Worst Products jemals, verdient haben. Wir wünschen viel Spaß bei den wohl größten Produkt-Flops aller Zeiten.