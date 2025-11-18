Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. 20 Top-E-Books kostenlos: Thriller, Hexen, heiße Liebe, dunkle Krimis

20 Top-E-Books kostenlos: Thriller, Hexen, heiße Liebe, dunkle Krimis

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Amazons Kostenlos-Bücher sind heute humorvoll, spannend, überraschend, finster und romantisch. Diese 20 E-Books könnt ihr mitnehmen. Darunter auch einige seitenstarke Geschichten, in denen man sich eingraben kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Übrigens: Guckt euch mal dieses Black-Friday-Frühangebot an:

Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display u
139,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:08 Uhr

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Hoping for Hunter (Ryder Ranch 1)
Hoping for Hunter (Ryder Ranch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:47 Uhr
Florida Falcons - Play me hard (Die Florida-Falcons-Football-Reihe 1)
Florida Falcons - Play me hard (Die Florida-Falcons-Football-Reihe 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:50 Uhr
Furchtlos Echt: Eine Kurvige Romanze
Furchtlos Echt: Eine Kurvige Romanze
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:52 Uhr
Herz mit Schlagseite: Manchmal beginnt alles mit einem K.
Herz mit Schlagseite: Manchmal beginnt alles mit einem K.
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:56 Uhr
Luca: Der Wächter (NAVARRO- Trilogie 1)
Luca: Der Wächter (NAVARRO- Trilogie 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:58 Uhr
Kitty Valentine Dates a Doctor (Kitty Valentine - Deutsch 2)
Kitty Valentine Dates a Doctor (Kitty Valentine - Deutsch 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:59 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Nadea - Aurora Mission : Band 1 der Drachenbund-Fantasy-Saga mit Enemies-to-Lovers Romanze und Acade
Nadea - Aurora Mission : Band 1 der Drachenbund-Fantasy-Saga mit Enemies-to-Lovers Romanze und Acade
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:49 Uhr
Die Vakuum-Atmer: Erzählung
Die Vakuum-Atmer: Erzählung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:52 Uhr
Anahera: Die Befreiung
Anahera: Die Befreiung
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:02 Uhr
Der Alpha König als Ersatzpartner: Erzwungene Nähe, zweite Chance für die Liebe zwischen Milliardär,
Der Alpha König als Ersatzpartner: Erzwungene Nähe, zweite Chance für die Liebe zwischen Milliardär,
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:03 Uhr
Das Licht der Insel
Das Licht der Insel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:05 Uhr
Die erste Hexe: Dark-Academia – Aufstieg einer Waise, Magieschule, Verrat ohne Romanze : 1
Die erste Hexe: Dark-Academia – Aufstieg einer Waise, Magieschule, Verrat ohne Romanze : 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:06 Uhr
Menira
Menira
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:10 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Konstantins Dilemma: Sein zweiter unfreiwilliger Fall (Konstantins unfreiwillige Fälle 2)
Konstantins Dilemma: Sein zweiter unfreiwilliger Fall (Konstantins unfreiwillige Fälle 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:21 Uhr
Damit die Gezeiten nicht drehen (Detektivin Liz Moorland 3)
Damit die Gezeiten nicht drehen (Detektivin Liz Moorland 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:57 Uhr
Frankfurt Noir – Blutlinie / Der Turm: Ein fesselnder Frankfurt-Noir-Thriller über Macht, Verrat und
Frankfurt Noir – Blutlinie / Der Turm: Ein fesselnder Frankfurt-Noir-Thriller über Macht, Verrat und
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:59 Uhr
Das Petrus-Paradox, Ein Vatikan-Thriller: "Was wäre, wenn das Zölibat auf einer tausendjährigen Lüge
Das Petrus-Paradox, Ein Vatikan-Thriller: "Was wäre, wenn das Zölibat auf einer tausendjährigen Lüge
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:00 Uhr
Hadeskinder: Ein Korfu-Krimi
Hadeskinder: Ein Korfu-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:04 Uhr
Der Pfad im System: Ein Psychothriller über digitale Kontrolle, stille Beobachtung und den Verlust d
Der Pfad im System: Ein Psychothriller über digitale Kontrolle, stille Beobachtung und den Verlust d
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:07 Uhr
Wir Lächeln, um nicht zu schreien.: Du glaubst zu entkommen – bis du erkennst, dass du nie wach wars
Wir Lächeln, um nicht zu schreien.: Du glaubst zu entkommen – bis du erkennst, dass du nie wach wars
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:11 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Home-Run-Baby: Das Herz des Basemans (Könige von Chicago North 3)
Home-Run-Baby: Das Herz des Basemans (Könige von Chicago North 3)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:37 Uhr
Jeder Letzte Zweifel (Die Braut Des Cowboys 1)
Jeder Letzte Zweifel (Die Braut Des Cowboys 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:43 Uhr
Wie der Bigfoot Weihnachten gewann
Wie der Bigfoot Weihnachten gewann
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 04:26 Uhr

Sammeln: Hier waren bereits andere Bände kostenlos!

Maia Zafón: Lebensgier
Maia Zafón: Lebensgier
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 02:30 Uhr
Mord zu Weihnachten in Geißblatthain: Ein eigenständiger Krimi von Mallory Beck und Tabitha Chase (M
Mord zu Weihnachten in Geißblatthain: Ein eigenständiger Krimi von Mallory Beck und Tabitha Chase (M
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 04:40 Uhr
Therapie der Toten
Therapie der Toten
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 03:41 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

Anzeige