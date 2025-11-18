20 Top-E-Books kostenlos: Thriller, Hexen, heiße Liebe, dunkle Krimis

Amazons Kostenlos-Bücher sind heute humorvoll, spannend, überraschend, finster und romantisch. Diese 20 E-Books könnt ihr mitnehmen. Darunter auch einige seitenstarke Geschichten, in denen man sich eingraben kann.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Hoping for Hunter (Ryder Ranch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:47 Uhr

Florida Falcons - Play me hard (Die Florida-Falcons-Football-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:50 Uhr

Furchtlos Echt: Eine Kurvige Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:52 Uhr

Herz mit Schlagseite: Manchmal beginnt alles mit einem K. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:56 Uhr

Luca: Der Wächter (NAVARRO- Trilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:58 Uhr

Kitty Valentine Dates a Doctor (Kitty Valentine - Deutsch 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:59 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Nadea - Aurora Mission : Band 1 der Drachenbund-Fantasy-Saga mit Enemies-to-Lovers Romanze und Acade Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:49 Uhr

Die Vakuum-Atmer: Erzählung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:52 Uhr

Anahera: Die Befreiung Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:02 Uhr

Der Alpha König als Ersatzpartner: Erzwungene Nähe, zweite Chance für die Liebe zwischen Milliardär, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:03 Uhr

Das Licht der Insel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:05 Uhr

Die erste Hexe: Dark-Academia – Aufstieg einer Waise, Magieschule, Verrat ohne Romanze : 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:06 Uhr

Menira Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:10 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Konstantins Dilemma: Sein zweiter unfreiwilliger Fall (Konstantins unfreiwillige Fälle 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:21 Uhr

Damit die Gezeiten nicht drehen (Detektivin Liz Moorland 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:57 Uhr

Frankfurt Noir – Blutlinie / Der Turm: Ein fesselnder Frankfurt-Noir-Thriller über Macht, Verrat und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:59 Uhr

Das Petrus-Paradox, Ein Vatikan-Thriller: "Was wäre, wenn das Zölibat auf einer tausendjährigen Lüge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:00 Uhr

Hadeskinder: Ein Korfu-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:04 Uhr

Der Pfad im System: Ein Psychothriller über digitale Kontrolle, stille Beobachtung und den Verlust d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:07 Uhr

Wir Lächeln, um nicht zu schreien.: Du glaubst zu entkommen – bis du erkennst, dass du nie wach wars Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 09:11 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Home-Run-Baby: Das Herz des Basemans (Könige von Chicago North 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:37 Uhr

Jeder Letzte Zweifel (Die Braut Des Cowboys 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 08:43 Uhr

Wie der Bigfoot Weihnachten gewann Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 04:26 Uhr

Sammeln: Hier waren bereits andere Bände kostenlos!

Maia Zafón: Lebensgier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 02:30 Uhr

Mord zu Weihnachten in Geißblatthain: Ein eigenständiger Krimi von Mallory Beck und Tabitha Chase (M Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 04:40 Uhr

Therapie der Toten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 03:41 Uhr

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste. Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren. Marco Kratzenberg

