21 optische Illusionen, die dich an deinem Verstand zweifeln lassen

Die Welt ist voller optischer Illusionen und Dingen, die nicht immer so sind, wie sie erscheinen. Obwohl unser Verstand ständig versucht, die Welt um uns herum zu verstehen, kann er manchmal ein wenig außer Kontrolle geraten, wie folgende Abbildungen beweisen.
Die einen sind relativ berühmt, die anderen ein wenig obskurer. Doch jede dieser optischen Täuschungen geben dir einen Einblick in unsere erstaunlich komplexen Köpfe. Es gibt keine Magie, es ist alles in deinem Kopf. Hier kommen 21 der unglaublichsten optischen Täuschungen, die du je sehen wirst.
Der Streifen
Dieses Bild zeigt einen waagerechten Streifen, der grau ist. Ja, wirklich, grau! Allerdings scheint es durch den Farbverlauf im Hintergrund so, als würde der Streifen seine Farbe wechseln. Probiert mal die Farben im Hintergrund auszublocken. Dann könnt ihr genau erkennen, dass der Streifen einfach nur einen einzigen Farbton hat.
Die unmögliche Treppe
Die Penrose Treppe, auch bekannt als die unmögliche Treppe, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten optischen Täuschungen. In diesem zweidimensionalen Bild scheinen die vier Treppenläufe miteinander verbunden zu sein, sodass jemand die Stufen in einer kontinuierlichen Schleife hinauf- oder hinuntergehen würde, aber niemals an einem höheren oder niedrigeren Punkt ankommen würde.
Die Ponzu Illusion
Die Ponzo Illusion setzt auf geometrische Formen, um das Auge auszutricksen. Die Idee ähnelt der simultanen Kontrast-Illusion: Menschen werden basierend auf den Informationen, die sie aus dem Hintergrund erhalten, Annahmen über Objekte treffen. Logisch.
Der Necker Würfel
Der Necker Würfel ist eine Zeichnung eines Quadrats ohne Tiefenangaben. Bedeutet, dass es praktisch unmöglich ist, zu entscheiden, welcher Teil des Quadrats vorne ist. Die Idee ist nach dem Schweizer Wissenschaftler Louis Necker benannt, der das Quadrat zuerst zeichnete.
Kaninchen-Entenkopf-Illusion
Eines der frühesten Beispiele für eine mehrdeutige Illustration ist die Kaninchen-Entenkopf-Illusion. Sie wurde erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland veröffentlicht. Dererlei versteckte Bilder waren damals sehr populär. In diesem speziellen Beispiel wird der Schnabel der Ente zu den Ohren des Kaninchens und das Auge wird so gezeichnet, dass es sowohl für die nach rechts gerichteten als auch nach links gerichteten Tiere passt.
Optische Kunst
Diese optische Illusionskunst scheint sich zu bewegen, obwohl sie nicht animiert ist. Das kommt daher, dass das Gehirn unfähig ist, die verschiedenen Formen und Farben gleichzeitig zu verarbeiten. Das bedeutet also, dass auf den Bildern soviel los ist, dass Bewegung wahrgenommen wird, ohne, dass sie existiert.
Das Dreieck
Aufgetaucht in 1955, scheint es zunächst ein wenig irreführend, diese Illusion Dreieck zu nennen. Im tieferen Sinne sind es nämlich gar keine Dreiecke. Unser Gehirn füllt nur die Lücken in den Liniensegmenten und den schwarzen Kreisen aus und nimmt an, dass dort ein Dreieck sein sollte – auch bekannt als das Phantom-Kanten-Phänomen.
Die Pfeile
Diese Linien sehen aus, als wären sie alle unterschiedlich lang und auch ein wenig versetzt, obwohl sie in Wirklichkeit alle gleich sind und am selben Ort beginnen. Die Art, wie die Pfeilspitzen zeigen, verwirrt unser Gehirn. Die Linie, die beide Pfeile nach außen zeigen, sieht kürzer aus als die Linie direkt darunter, deren Pfeilspitzen nach innen weisen.
Rubin Vase
Diese Illusion ist eine Variation der „Rubin Vase“. Sie wurde ursprünglich im Jahre 1915 vom dänischen Psychologen Edgar Rubin entwickelt. Wenn man sich auf die schwarzen Bereiche konzentrieren, sieht man zwei Gesichter, die sich gegenseitig betrachten. Wenn man sich hingegen auf den weißen Zwischenraum konzentrieren, sieht man eine Vase.
Nachbild
Diese Illusion wird „Nachbild“ genannt – nachdem man es eine bestimmte Zeit lang betrachtet hat, wird man ein Bild von Jesus sehen. Oh mein Gott!
Boring Figure
Während sowohl die Ehefrau als auch die Schwiegermutter des Künstlers in dieser Zeichnung sichtbar sind, können unsere Augen nur eins nach dem anderen wahrnehmen. Diese als „Boring Figure“ bekannte Illusion erhielt ihren Namen von Edwin Boring, der 1930 ein Papier über die Zeichnung schrieb.
Einstein
Wenn ihr zum Beispiel eine Brille tragt, zieht sie aus und lehnt euch vom Bildschirm weg. Einstein könnte ganz verschwinden. Stattdessen werdet ihr nur Marilyn Monroe sehen. Dies liegt daran, dass jemand, der ein schlechtes Sehvermögen hat, seine Fähigkeit verliert, feine Details zu sehen und man sich deswegen eher auf das große Ganze konzentriert.
Der ständig fließende Wasserfall
Der ständig fließende Wasserfall basiert auf einer anderen klassischen optischen Täuschung: einem unmöglichen Dreieck oder dem Penrose-Dreieck. Was macht ihn unmöglich? Das Wasser fällt von oben und wird unten gefangen. Doch scheint es dann von unten (deutlich auf einer niedrigeren Ebene) wieder nach oben zu fließen, was plötzlich auf der gleichen Höhe wie der Boden zu sein scheint.
Belvedere
Eine weitere Illusion von M.C. Escher. Der unmögliche Würfel erschien zuerst in einer seiner Lithographien namens „Belvedere“. Wenn du dich auf die Unterseite konzentrierst, scheinen sich alle Seiten zu überlappen.
Troxlers Kreis
Der Kreis verblasst aufgrund der Neigung des Auges, Prioritäten zu setzen. Wenn Sie sich auf den Punkt konzentrieren, werden alle anderen Stimuli in Ihrer peripheren Sicht verschwinden.
Rotierender Kreis
Wenn man länger auf den Punkt im Inneren guckt und den Kopf dann vom Screen wegbewegt, wird der Ring anfangen, zu rotieren. Wenn man jetzt langsam dichter kommt, wird er sogar die Richtung wechseln. Ja, probiert es doch aus!
Hermann Grid
Hierbei handelt es sich um eine klassische optische Illusion, die nach dem Entdecker Ludimar Hermann benannt wurde. An jedem Punkt, an dem sich die weißen Linien kreuzen, nehmen unsere Augen einen weiteren schattenhaften Fleck wahr. Wenn man jedoch genau auf die Schnittpunkte schaut, verschwindet er.
Blivet
Dieses Bild ist eine der berühmtesten optischen Täuschungen. Dieses unmögliche Objekt hat zwei rechteckige Zinken an einem Ende, die sich am anderen Ende in drei zylindrische Zinken verwandeln. Mindf*ck!
Jastrow Ilusion
Nach Robert Jastrow im Jahr 1889 benannt, scheint die untere Figur größer zu sein, obwohl sie beide die gleiche Größe haben. Dies liegt daran, dass die kürzere Kante von „A“ direkt an die längere Kante von „B“ angrenzt.
Cafe Illusion
Eine weitere sehr bekannte Illusion. Auch wenn die Linien scheinen als würden sie kreuz und quer verlaufen, sind sie eigentlich parallel zueinander.